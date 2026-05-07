Beč povećava kapacitete za proizvodnju solarne energije na racionalan i pametan način

Nastavlja se ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije kao ključnog dijela klimatske politike. Grad pritom kombinira ulaganja u infrastrukturu i ciljane novčane poticaje kako bi ubrzao energetsku tranziciju

Bug.hr četvrtak, 7. svibnja 2026. u 14:20
15 novih fotonaponskih sustava na objektima bečkog poduzeća za javni prijevoz u 2026. godini © Wien Energie / Christian Hofer

Beč sustavno ubrzava širenje korištenja obnovljivih izvora energije i dodatno jača korištenje Sunčeve energije. Dok će se do kraja 2026. na krovovima objekata javnog prijevoza izgraditi ukupno 44 fotonaponske elektrane, Grad istodobno pokreće novi paket poticaja vrijedan sedam milijuna eura za inovativna rješenja u urbanom prostoru.

U sklopu suradnje bečkog energetskog poduzeća Wien Energie i poduzeća za javni prijevoz Wiener Linien ove će se godine realizirati još 15 novih lokacija s fotonaponskim sustavima. Time se kontinuirano širi postojeća mreža. Ukupno će elektrane proizvoditi do 7,7 milijuna kilovatsati električne energije godišnje što odgovara vožnji bečke podzemne željeznice od oko 550.000 kilometara, odnosno gotovo 14 obilazaka oko Zemlje.

Energija se koristi - na mjestu proizvodnje

Proizvedena energija koristi se izravno na licu mjesta, primjerice za rad stanica metroa, rasvjetu, pokretne stepenice, radionice te sve više i za sam promet.

Poseban naglasak u 2026. godini stavljen je na liniju metroa U2 gdje velike povezane krovne površine nude idealne uvjete za proizvodnju solarne energije. Nakon završetka radova oko polovice svih stanica na toj liniji imat će vlastite fotonaponske sustave.

Od početka zajedničke solarne inicijative 2020. godine u Beču se kontinuirano razvija mreža fotonaponskih elektrana. Novim proširenjem ukupni kapacitet na krovovima objekata poduzeća Wiener Linien povećat će se za oko trećinu. Projekt je dio šire strategije glavnog austrijskog grada koja predviđa dosezanje instalirane snage od 800 megavata do 2030. godine pri čemu je važan međucilj ostvaren ranije nego planirano.

Paralelno s infrastrukturnim ulaganjima, Grad pokreće i novi program poticaja vrijedan sedam milijuna eura. Fokus je na inovativnim rješenjima poput fotonaponskih sustava na fasadama i „zelenih“ solarnih krovova čime se otvaraju dodatne površine za proizvodnju energije u gusto izgrađenim urbanim sredinama. Istodobno se nastavljaju provjereni modeli potpore za klasične krovne sustave, zelene krovove i solarne nadstrešnice.

Mjere se nadopunjuju proširenom ponudom savjetovanja: besplatne konzultacije, digitalni alati i posebni programi za zajedničke projekte olakšavaju građanima i poduzećima prelazak na Sunčevu energiju.

