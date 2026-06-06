Britanska mreža strahuje od poluvremena utakmice Engleske i Hrvatske

Najveći skok potrošnje očekuje se na poluvremenu, u trenutku kada stotine tisuća gledatelja istovremeno napusti kauč i uključi kuhalo za vodu.

Britanski operator elektroenergetskog sustava (NESO) priprema se za nagli skok potražnje za strujom 17. lipnja, kada Engleska i Hrvatska odigraju uvodnu utakmicu Svjetskog prvenstva.

Skok unutar nekoliko sekundi

Prema procjenama NESO-a, potražnja bi tijekom utakmice mogla porasti do 800 megavata, više od 600 megavata zabilježenih tijekom engleskog naslova 1966. Skok se događa unutar nekoliko sekundi, što je za mrežu zahtjevnije od same količine: za brzo pokrivanje takvih trenutaka oslanja se na velike elektrane i spremišta energije, među njima i stogodišnju hidroelektranu Dinorwig u Walesu.

Sustav koji se danas balansira ne nalikuje onome iz 1966. Tada je ugljen činio gotovo tri četvrtine britanske proizvodnje struje. Danas Britanija radi bez ijedne elektrane na ugljen, a vjetar i sunce zajedno daju više od polovice električne energije, što ilustrira koliko se energetski miks promijenio u šest desetljeća.

"Najčišća struja u povijesti"

"Ovogodišnje prvenstvo gotovo sigurno će napajati najčišća struja u povijesti", izjavio je Craig Dyke, direktor sustavnih operacija u NESO-u. Tvrdnja se lako provjerava na strani proizvodnje, no na strani potrošnje računica ostaje ista kao i prije pola stoljeća: čajnik ne mari odakle struja dolazi.

Prošireno prvenstva donosi četrdesetak dodatnih utakmica, pa bi ukupna potrošnja tijekom turnira mogla narasti i do 60 posto. Učinak svake pojedine utakmice ipak je manji nego prije: zbog energetski učinkovitijih televizora potrošnja vezana uz gledanje pala je oko 20 posto u odnosu na 1998., posljednji put kad se Škotska plasirala na turnir.

Elektro skokovi diljem Europe

Fenomen nije britanska specifičnost, koliko god čaj to bio. Diljem Europe velike utakmice odavno izazivaju nagle skokove potražnje dok navijači pripremaju zalogaje i otvaraju hladnjake. U Francuskoj je tijekom jedne četvrtfinalne utakmice Svjetskog prvenstva potrošnja na poluvremenu skočila 500 megavata, koliko prema operatoru RTE troši grad veličine Bordeauxa.

Britanski rekord vezan uz nogomet datira iz polufinala Svjetskog prvenstva 1990. protiv Zapadne Njemačke, kada je potražnja skočila 2,8 gigavata. U ukupnoj potrošnji to je i dalje malen udio, no koncentriran u nekoliko sekundi. Tadašnji skok odgovarao je istovremenom uključivanju više od milijun kuhala za vodu.