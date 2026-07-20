Donesen je akcijski plan za pretvaranje Europe u "prvi kontinent na električni pogon"

Europska komisija novim akcijskim planom cilja na udio električne energije od 46% u konačnoj potrošnji do 2040. godine, čime želi smanjiti ovisnost o uvozu i potaknuti čistu tranziciju

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 20. srpnja 2026. u 06:30

Prošloga je tjedna Europska komisija predstavila ambiciozni akcijski plan za posvemašnju elektrifikaciju s ciljem da Europa postane "prvi kontinent na električni pogon" u svijetu. Nova strategija usmjerena je na drastično smanjenje ovisnosti o uvoznim fosilnim gorivima, koja je europsko gospodarstvo i kućanstva u proteklom razdoblju opetovano izlagala geopolitičkim šokovima te visokim cijenama energije.

Plan predviđa smanjenje potražnje za plinom za dvije trećine te prepolovljavanje potrošnje nafte do 2040. godine, dok bi električna energija postala glavni energent koji pokreće automobile i industriju te grije domove, a vrlo je važno i da dolazi iz "čistih" izvora.

Iako se u Europskoj uniji trenutačno 70% električne energije proizvodi iz domaćih, čistih izvora, stopa elektrifikacije ukupne potražnje za energijom već je desetljećem zaustavljena na tek 23%. Kako bi se prekinula ta stagnacija, Komisija će u okviru paketa mjera za razdoblje nakon 2030. godine donijeti okvirni cilj prema kojem bi električna energija do 2040. trebala činiti 46% konačne potrošnje energije u Europi. Ostvarenje tog cilja moglo bi Uniji donijeti uštedu od 260 milijardi eura godišnje na uvozu fosilnih goriva.

Uklanjanje tržišnih prepreka

Jedan od glavnih izazova uspješnoj tranziciji jest činjenica da električna energija u Europi često košta tri puta više od plina, što izravno obeshrabruje poduzeća i građane da prijeđu na čišće opcije. Akcijski plan stoga stavlja naglasak na smanjenje razlike u cijeni između troškova električne energije i energije iz fosilnih goriva. Među predloženim mjerama nalaze se snižavanje mrežnih naknada i poreza, brže uvođenje pametnih brojila te snažnije tržište ugljika koje će služiti kao potpora industriji u dekarbonizaciji.

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Osim cjenovnog jaza, problem predstavljaju i dugotrajni procesi izdavanja priključaka na mrežu koji mogu trajati godinama, kao i činjenica da previše inovativnih tehnologija nikada ne dosegne komercijalnu razinu. Planom se nastoje izjednačiti uvjeti za električnu energiju i plin te potaknuti uvođenje čišćih tehnologija kao što su dizalice topline, električna vozila i baterije.

Ulaganje u budućnost

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istaknula je kako je napajanje gospodarstva električnom energijom iz čistih domaćih izvora najbolji način za smanjenje ovisnosti Europe. Prema njezinim riječima, ovaj prijedlog predstavlja ujedno plan ulaganja i plan neovisnosti koji će održati čistu tranziciju na dobrom putu, olakšati poslovanje industriji i poduprijeti dekarbonizaciju.

U provedbi strategije usvojen je pristup koji obuhvaća cijeli lanac vrijednosti. Strategija započinje s ulaganjem u vještine i prepoznavanjem potencijala za zapošljavanje, budući da elektrifikacija nosi i potencijal za stvaranje stotina tisuća novih, kvalitetnih radnih mjesta diljem Europe.

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