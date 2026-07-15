Elon Musk potiho uložio milijardu dolara u mobilne elektrane na fosilna goriva

Dokumenti regulatora otkrili su da je Musk preuzeo energetsku tvrtku APR Energy kako bi riješio problem napajanja svojih superračunala, a velike objave nije bilo jer je riječ o – fosilnim gorivima

Sandro Vrbanus srijeda, 15. srpnja 2026. u 14:17
📷 APR Energy
APR Energy

Najbogatiji čovjek na svijetu, Elon Musk, koji se u javnosti često predstavljao kao predvodnik tranzicije prema solarnom i ekološki održivom načinu poslovanja, potiho je preuzeo američki APR Energy. Riječ je o kompaniji koje upravlja flotom mobilnih plinskih i dizelskih generatora s ukupnim kapacitetom proizvodnje električne energije od preko jednog gigavata.

Bez ikakve objave

Akvizicija je obavljena bez ikakvih službenih priopćenja za javnost, bilo na stranicama APR-a, bilo kod Muskovih kompanija. To otkriva njegovu namjeru da osigura goleme količine energije potrebne za rad podatkovnih centara tvrtke SpaceXAI, koji pokreću među ostalim i sustav umjetne inteligencije Grok. Sama transakcija izašla je na vidjelo isključivo zahvaljujući objavi Savezne komisije za trgovinu SAD-a (FTC), koja je izvijestila o kraju svoje istrage o mogućem monopolu.

Prema regulatornom dokumentu, datiranome 14. svibnja, posao je odobren bez daljnjih antitrustovskih provjera. Iako točni financijski detalji nisu službeno objavljeni, neslužbeno izračunata vrijednost ugovora premašuje milijardu dolara. Tu cifru potvrđuju i popratna izvješća prema kojima je manjinski dioničar za svoj udio od 5% dobio oko 50,4 milijuna dolara. Prethodni vlasnik, investicijska grupacija Fortress Investment Group, preuzela je imovinu tvrtke krajem 2024. godine te ju je, nakon rebrendiranja u New APR Energy LLC, prepustila osobno Musku, a ne nekoj od njegovih kompanija, pa je sada on upisan kao jedini vlasnik.

Mobilne turbine na fosilna goriva

Poslovanje APR Energyja temelji se na isporuci generatora montiranih na prikolice kamiona, koji kao pogonsko gorivo koriste prirodni plin i dizel. Prednost ove tehnologije leži u iznimnoj brzini implementacije, s obzirom na to da mobilni sustavi mogu dosegnuti punu snagu za manje od deset minuta, a njihovo instaliranje na lokaciji traje svega nekoliko dana. To eliminira višegodišnje administrativne i građevinske procese koji su inače nužni za puštanje u rad fiksnih elektrana.

📷 APR Energy
APR Energy

Upravo je ta mobilnost ključna za Muskove planove u sektoru umjetne inteligencije. Kako bi premostio sporu integraciju u lokalnu električnu mrežu, Musk je već ranije počeo koristiti neprijavljene i privremene plinske turbine na određenim lokacijama, primjerice kod superračunala Colossus i Colossus 2 u Memphisu. Akvizicijom APR Energyja, SpaceXAI sada dobiva izravan i potpun nadzor nad vlastitim lancem opskrbe energijom, čime zaobilazi regulatorna čekanja za priključenje na elektroenergetsku mrežu.

Ovakav pristup ubrzanom "energetskom osamostaljenju" izazvao je oštre reakcije javnosti i ekoloških udruga, što je i očekivano – mobilni generatori na fosilna goriva, iako ne trebaju toliko puno papirologije i dozvola, okoliš zagađuju jednako, ako ne i više, od statičnih energetskih postrojenja. To je ujedno i razlog zašto se Musk i ARP ovim, milijardu dolara vrijednim ugovorom, nisu javno pohvalili.

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