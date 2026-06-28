Fuzijski reaktor ostvario značajan korak na dugom putu prema isplativosti

Tvrtka specijalizirana za razvoj fuzijske energije, General Fusion, iz Vancouvera objavila je postizanje značajnog napretka prema svom sljedećem tehničkom cilju na fuzijskom stroju Lawson Machine 26 (LM26). Prema službenom priopćenju, znanstveni rezultati podneseni su na recenziju te pokazuju uspješno kompresijsko zagrijavanje plazme do elektronskih temperatura od približno 8,4 milijuna stupnjeva Celzija (odnosno 0,72 keV).

Ovaj rezultat ostvaren je mehaničkom kompresijom plazme pomoću litijevog omotača, što predstavlja ključni pokazatelj uspjeha za praktični pristup fuzijskoj energiji koji razvija ova tvrtka.

Magnetima do plazme

Uređaj LM26 počeo je s radom 2025. godine te je osmišljen, izgrađen i stavljen u pogon za manje od dvije godine. Riječ je o prvom demonstracijskom stroju s magnetiziranom ciljanom fuzijom (MTF) koji je izgrađen u komercijalno relevantnom mjerilu, s promjerom koji iznosi 50% veličine planirane za komercijalnu upotrebu. Glavni cilj tehnologije MTF je izbjegavanje skupe upotrebe supravodljivih magneta i lasera visoke snage, oslanjajući se umjesto toga na postojeće materijale za izradu izdržljivih i ekonomski isplativih strojeva.

Detaljni rezultati ispitivanja sada pokazuju trostruko povećanje elektronske temperature tijekom mehaničke kompresije. Uočeno je da plazma ostaje stabilna duboko u fazi kompresije, pri čemu nije zabilježena značajna kontaminacija litijevim omotačem. Izmjereni podaci također potvrđuju da su se gustoća plazme i magnetsko polje povećali do deset puta u odnosu na početne vrijednosti.

Dug je put pred njima

Uz stabilnost i povećanje gustoće, tijekom procesa kompresije zabilježen je i pojačani prinos neutrona. Iz tvrtke navode kako ovi podaci potvrđuju operativne principe stroja LM26 i stvaraju temelje za planirano povećanje početnih parametara plazme. To bi u budućnosti trebalo omogućiti postizanje još viših gustoća i temperatura kroz mehaničku kompresiju, pa u još daljoj budućnosti "upaliti" fuzijsku reakciju.

Uprava tvrtke vjeruje da ovi preliminarni rezultati otvaraju put prema optimizaciji performansi stroja LM26. General Fusion poručuje da nastavlja s radom na postizanju svojeg prvog velikog cilja, a to je elektronska temperatura od 10 milijuna stupnjeva Celzija. Nakon ostvarivanja tog cilja, dugoročni planovi za LM26 uključuju zagrijavanje plazme do čak 100 milijuna stupnjeva Celzija te konačno dostizanje Lawsonovog kriterija. Taj kriterij predstavlja specifičnu kombinaciju fuzijskih parametara nužnu za proizvodnju neto fuzijske energije u plazmi, čime bi se riješile ključne prepreke za komercijalizaciju fuzije – zasad barem u teoriji.