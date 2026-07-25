FZOEU objavio detalje nove runde poticaja za solare, prijave od 2. rujna

Objavljen je Javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama, za koji je pripremljeno ukupno 38 milijuna eura

Sandro Vrbanus subota, 25. srpnja 2026. u 16:00

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je ranije najavljeni Javni poziv namijenjen sufinanciranju sustava za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode putem dizalica topline, kao i ugradnji fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te popratnih baterijskih sustava za pohranu električne energije.

Jedna od najvećih novosti ovog poziva je sufinanciranje baterijskih sustava za pohranu električne energije. Ugradnjom baterije višak proizvedene energije može se pohraniti i koristiti kada je najpotrebniji, čime se povećava iskorištenost vlastite proizvodnje.pojašnjavaju tu odluku iz Fonda.

Poticaji za nove projekte

Bespovratnim sredstvima sufinancirat će se isključivo nova ulaganja. Prihvatljivi su troškovi ugradnje sustava nastali od dana objave javnog poziva, dok se kao opravdani trošak priznaju i predujmovi za ugradnju sustava te troškovi opremanja obračunskog mjernog mjesta HEP ODS-a, pod uvjetom da su nastali i plaćeni od 1. siječnja 2026. godine. Sustavi koji su u cijelosti plaćeni prije objave ovog poziva neće biti prihvatljivi za sufinanciranje.

U ovoj rundi poticaji će se dodjeljivati isključivo fizičkim osobama, tj. građanima koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najmanje 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

Ovisno o vrsti ulaganja i statusu prijavitelja, građani će moći ostvariti do 50% opravdanih troškova investicije, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno do 70% bespovratnih sredstava. Ovakvim sufinanciranjem građani, koji udovolje uvjetima javnog poziva će u okviru raspoloživog budžeta, moći dobiti od 6.000 do 17.850 eura, a građani u riziku od energetskog siromaštva od 8.400 do 24.990 eura bespovratnih poticaja za svoje projekte. 

Detalji sufinanciranja 📷 FZOEU
Detalji sufinanciranja FZOEU

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 38 milijuna eura, a podnošenje prijava započinje 2. rujna 2026. godine od 9 sati. Prijave će se podnositi isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u informacijski sustav eFZOEU, kojem se pristupa preko poveznice https://fondovi.gov.hr.

Bit će i retroaktivnih poziva

Kako bi se osigurao kontinuitet poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije, Fond planira objaviti i poseban javni poziv namijenjen građanima koji su svoje fotonaponske elektrane ugradili i pustili u pogon nakon zatvaranja prošlogodišnjeg javnog poziva, a prije objave ovogodišnjeg. Tim će se pozivom retroaktivno sufinancirati do 50% opravdanih troškova ulaganja, čime će se omogućiti ravnopravan pristup bespovratnim sredstvima i građanima koji su svoje projekte realizirali prije raspisivanja redovnog poziva za 2026. godinu.

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