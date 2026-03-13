Grupna nabava solara donosi niže cijene i stručnu podršku ususret novim poticajima

Zelena energetska zadruga otvorila je prijave za grupnu nabavu opreme uz uštede od 20% i podršku u pripremi za nadolazeće poticaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Zelena energetska zadruga (ZEZ) službeno je 13. ožujka otvorila novi krug grupne nabave visokokvalitetne opreme za solarne elektrane. Ovaj je poziv usmjeren prema građanima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima te javnim ustanovama. Glavni je cilj inicijative osigurati nižu cijenu opreme i povoljnije uvjete ugradnje kroz zajednički nastup na tržištu.

Pogodnosti i uštede

Dosadašnji rezultati ZEZ-ovih projekata pokazuju konkretne ekonomske i ekološke prednosti. Korisnici su kroz prethodne krugove ostvarili prosječnu uštedu od oko 1.000 eura po sustavu, dok je ukupna realizirana snaga novih solarnih kapaciteta premašila 4,5 MW. Ovakav model olakšava proces realizacije uz stalnu stručnu podršku tijekom svih faza projekta.

Sudionici ovogodišnje grupne nabave mogu ostvariti minimalno 20% popusta na opremu, a prvih 200 korisnika koji krenu u realizaciju dobit će i besplatan punjač za električna vozila. Uz financijske uštede, paket uključuje administrativno-tehničku podršku, ugradnju po principu "ključ u ruke" te edukativne webinare namijenjene korisnicima prije i nakon puštanja elektrane u pogon.

Veselina Harabajs, voditeljica poslovnog razvoja u ZEZ-u, naglasila je da interes za solarnu energiju raste zbog želje za kontrolom troškova i dugoročnom sigurnošću. Prema njezinim riječima, ovisno o profilu potrošnje, kućanstva mogu smanjiti račune za električnu energiju i do 65,5%, unatoč novom modelu obračuna koji se primjenjuje od početka godine.

Priprema za poticaje

Aktualna grupna nabava može se kombinirati s lokalnim poticajima jedinica lokalne i područne samouprave. Posebno je značajno što indikativni plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2026. godinu predviđa sufinanciranje u drugom kvartalu. Pravovremena prijava stoga omogućuje zainteresiranima da na vrijeme pripreme glavni elektrotehnički projekt i svu potrebnu dokumentaciju.

Prijave za sudjelovanje u grupnoj nabavi otvorene su do 5. travnja 2026. godine. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem digitalnog obrasca koji je dostupan na stranicama Zelene energetske zadruge.