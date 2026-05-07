Kinezi testiraju nuklearni "power bank" na kamionu

Znanstvenici testiraju prototip malenog nuklearnog reaktora montiranog na vozilo, sposobnog osigurati dugoročnu energetsku stabilnost za AI centre i specifične industrijske potrebe

Sandro Vrbanus četvrtak, 7. svibnja 2026. u 15:35

U Kini je započelo testiranje prototipa malenog nuklearnog reaktora koji se može transportirati kamionom, što predstavlja značajan iskorak u razvoju mobilnih energetskih jedinica. Wu Yican, glavni znanstveni savjetnik na Institutu za tehnologiju sigurnosti nuklearne energije, opisao je ovaj sustav kao prvu svjetsku mobilnu nuklearnu jedinicu snage 10 megavata. Prema njegovim riječima, reaktor je rezultat višegodišnjeg razvoja i trenutno se traže konkretne prilike za njegovu komercijalnu ili operativnu primjenu.

Raznovrsna primjena reaktora

Ovaj uređaj, koji od milja nazivaju nuklearnim "power bankom", dizajniran je kao rješenje za energetsku nesigurnost u različitim okruženjima. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i iznimnoj sigurnosti, reaktor može raditi desetljećima bez potrebe za ponovnim punjenjem. Projekt je usklađen s načelima nove generacije nuklearnih sustava koji moraju biti fleksibilni, inteligentni i sigurni na samom izvoru energije.

Mogućnosti primjene ove tehnologije su široke, od napajanja udaljenih otoka i izoliranih regija do opskrbe energijom u specifičnim, primjerice kriznim, uvjetima. Poseban naglasak stavljen je na podršku AI računalnim sustavima i podatkovnim centrima srednje veličine, kojima je potreban stabilan i čist izvor energije za održavanje masivnih procesa obrade podataka. Osim toga, sustav bi se mogao koristiti za pogon brodova, pa čak i napajanje svemirskih sustava.

Wu Yican ističe da razvoj sljedeće generacije nuklearnih sustava ide u smjeru prilagodljivosti različitim potrebama modernog društva. To uključuje vrlo širok raspon od mikrovatnih nuklearnih baterija za srčane stimulatore do megavatnih jedinica za istraživanje svemira i oceana. Ovakav pristup omogućuje nuklearnoj energiji da postane pristupačnija i integriranija u svakodnevne tehnološke procese, prenosi SCMP.

Kineski stručnjaci vjeruju da će ovakvi mobilni sustavi eliminirati poznatu "anksioznost" vezanu uz kapacitet baterija u kritičnim sektorima. Implementacija mobilnih nuklearnih jedinica mogla bi osigurati kontinuiran rad infrastrukture bez ovisnosti o tradicionalnim energetskim mrežama, čime Kina postavlja novi standard u globalnoj energetskoj tranziciji i tehnološkom razvoju.

