Meta se okreće nuklearnoj energiji za potrebe AI infrastrukture

Facebookova krovna kompanija sklopila je ugovore s trima američkim energetskim tvrtkama radi osiguravanja do 6,6 GW nuklearne energije te poticanja inovacija u nuklearnoj tehnologiji

Sandro Vrbanus subota, 10. siječnja 2026. u 21:00
Vistrino postojeće postrojenje (Clinton, Illinois)
Vistrino postojeće postrojenje (Clinton, Illinois)

Iz Mete je krajem ovoga tjedna objavljeno sklapanje značajnih strateških sporazuma s američkim energetskim tvrtkama Vistra, TerraPower i Oklo, čime se Facebookova krovna kompanija pozicionira kao jedan od najvećih korporativnih kupaca nuklearne energije u američkoj povijesti. Ovi ugovori usmjereni su na proširenje rada postojećih nuklearnih elektrana te poticanje razvoja naprednih nuklearnih tehnologija. Cilj suradnje je osigurati stabilnu i čistu električnu energiju potrebnu za rad podatkovnih centara koji pokreću umjetnu inteligenciju i ostale digitalne usluge.

Potpora postojećima

Investicije su primarno usmjerene na jačanje energetske infrastrukture koja podržava Metin rad. Prema navodima iz kompanije, razvoj napredne umjetne inteligencije i superinteligentnih sustava zahtijeva goleme količine pouzdane energije. Nuklearna energija prepoznata je u ovom slučaju kao ključno rješenje jer pruža stalnu baznu snagu, što je nužno za održavanje stabilnosti elektroenergetske mreže.

Suradnja s tvrtkom Vistra omogućit će financijsku potporu za produljenje radnog vijeka i povećanje proizvodnih kapaciteta njihovih triju nuklearnih elektrana: Perry i Davis-Besse u Ohiju te Beaver Valley u Pennsylvaniji. Ovim potezom Meta nastoji očuvati postojeće izvore čiste energije dok istovremeno radi na povećanju ukupne ponude u mreži. Projekti bi trebali podržati do 6,6 GW novih i postojećih proizvodnih kapaciteta do 2035. godine, čime se osigurava dugoročna stabilnost veleprodajnih cijena električne energije za potrebe Metinih podatkovnih centara.

Razvoj naprednih reaktora

Drugi ključni aspekt Metine strategije su ugovori s tvrtkama Oklo i TerraPower, koji su usmjereni na razvoj nove generacije naprednih nuklearnih reaktora. Ovi sustavi dizajnirani su da budu sigurniji i učinkovitiji, s mogućnošću lakše integracije u postojeće elektroenergetske mreže. Pružanjem poslovne sigurnosti ovim razvojnim tvrtkama, Meta im omogućuje lakše prikupljanje kapitala potrebnog za finalizaciju projekata i ubrzanje tehnološkog napretka u energetskom sektoru.

Suradnja s tvrtkom TerraPower će rezultirati razvojem dviju novih Natrium postrojenja. Ti napredni reaktori moći će generirati do 690 MW stabilne snage, a početak isporuke energije očekuje se već 2032. godine. Sporazum dodatno osigurava Meti prava na energiju iz još šest potencijalnih Natrium reaktora, što bi do 2035. godine moglo osigurati dodatnih 2,1 GW kapaciteta za potrebe njezine infrastrukture.

Buduća moderna nuklearna elektrana kompanije Oklo
Buduća moderna nuklearna elektrana kompanije Oklo

Partnerstvo s tvrtkom Oklo usmjereno je na izgradnju potpuno novog kampusa za nuklearnu energiju u okrugu Pike u Ohiju. Ovaj tehnološki kampus koristit će naprednu nuklearnu tehnologiju za proizvodne kapacitete do 1,2 GW. Predviđa se da bi postrojenje u Ohiju moglo biti pušteno u rad već 2030. godine, čime bi se značajno ubrzala transformacija lokalne energetske mreže prema održivim izvorima.

Iz Mete poručuju da kroz ovakve investicije nastoje ne samo zadovoljiti vlastite potrebe, već i doprinijeti široj pouzdanosti mreže za sve korisnike.



