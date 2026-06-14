Najveći motor na vodik na svijetu uspješno isporučio struju u elektroenergetsku mrežu

Finska tvrtka Wärtsilä provela je pionirsko testiranje pogona na čisti vodik koji bi u budućnosti mogao stabilizirati španjolsku mrežu i nadomještati proizvodnju kad nema dovoljno sunca i vjetra

Finska energetska tvrtka Wärtsilä uspješno je provela testiranje golemog motora pogonjenog vodikom, koji je prvi put uspješno isporučio električnu energiju u nacionalnu elektroenergetsku mrežu Španjolske. Prema navodima proizvođača, ovo postignuće predstavlja prvi slučaj u svijetu da je motor ovakvih razmjera, pokretan isključivo vodikom, korišten za masovnu proizvodnju električne energije. Ispitivanje je obavljeno u testnom pogonu tvrtke smještenom u mjestu Bermeo na sjeveru Španjolske.

Balansiranje mreže

Glavna namjena ove tehnologije je rješavanje jednog od najvećih izazova s kojima se suočavaju sustavi obnovljivih izvora energije – osiguravanje stabilne opskrbe strujom u trenucima kada nema dovoljno vjetra ili sunčeve svjetlosti. Za razliku od uobičajenih vodikovih gorivnih ćelija, ovaj se sustav oslanja na veliki motor s unutarnjim izgaranjem koji je u potpunosti prilagođen i modificiran za rad na čisti vodik.

U ovom projektu koristi se motor Wärtsilä 31H2, koji je dio platforme Wärtsilä 31, inače jedne od najučinkovitijih četverotaktnih pogonskih jedinica na svijetu, koje mogu raditi na više vrsta goriva. Wärtsilä 31H2 ujedno je i najveći motor na čisti vodik na svijetu.

Predstavnici tvrtke ističu kako bi motori na vodik mogli odigrati ključnu ulogu u balansiranju budućih elektroenergetskih mreža, i to bez popratnih emisija ugljika. Dugoročni planovi Wärtsiläe uključuju mogućnost kombiniranja više ovakvih jedinica u velike elektrane, koje bi u konačnici mogle generirati stotine megavata električne energije.

Prednosti zelenog vodika

Ovo je ispitivanje provedeno u razdoblju u kojem Španjolska bilježi stalan rast udjela energije iz vjetra i sunca u ukupnoj proizvodnji električne struje, pa je stoga bitno pronaći održivi način stabilizacije proizvodnje.

Zeleni vodik, kakav je korišten u ovom slučaju, ne stvara emisije ugljika, što omogućuje čistu proizvodnju električne energije uz istovremenu potporu dekarbonizaciji mreža koje se u velikoj mjeri oslanjaju na obnovljive izvore. Ova tehnologija ima sposobnost skladištenja viška električne energije iz obnovljivih izvora te pruža pouzdanu snagu u trenucima kada padne proizvodnja iz vjetra ili sunca.

Unatoč tehnički uspješnom testiranju, neovisni stručnjaci upozoravaju da na putu do komercijalizacije i šire primjene stoje ozbiljne prepreke – kao i općenito u tehnologiji vodika. Masovno korištenje vodika u energetskom sektoru zahtijevalo bi izuzetno velika financijska ulaganja u infrastrukturu za proizvodnju, skladištenje i transport tog plina, kao i daleko snažniju zakonodavnu te političku potporu.