Naknade za priključke obnovljivih izvora: HERA odredila niže cijene

Hrvatska energetska regulatorna agencija odredila je nove cijene priključenja koje stupaju na snagu 1. svibnja, odbivši prvotne skuplje prijedloge HOPS-a i HEP ODS-a radi zaštite investicija u OIE

Sandro Vrbanus utorak, 28. travnja 2026. u 14:05

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na svojoj je devetoj sjednici, održanoj 27. travnja 2026. godine, donijelo Odluku o iznosu jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu. Ova odluka službeno stupa na snagu 1. svibnja 2026. godine, a njezina je primjena pravno utemeljena na postojećoj Metodologiji za utvrđivanje naknade za priključenje te je usklađena sa Zakonom o tržištu električne energije, poručili su.

Ključni akt za OIE

Donošenje ovog akta označava važan iskorak u osiguravanju transparentnosti i predvidivosti procesa priključenja obnovljivih izvora na mrežu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Preduvjeti za njezino usvajanje stvoreni su nakon što su Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) i HEP Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) podnijeli dorađene prijedloge cijena. HERA ističe da je riječ o "optimalnoj odluci koja omogućava ujednačen gospodarski razvoj i priuštive cijene priključenja u cijeloj Hrvatskoj".

Naknade koje će plaćati građani i investitori za priključenje građevina ili proizvodnih postrojenja, poput elektrana, izravno ovise o naponskoj razini priključenja, što obuhvaća niski, srednji, visoki te vrlo visoki napon. HERA je u postupku donošenja odluke balansirala između energetskih subjekata i interesa investitora, s posebnim naglaskom na održivost budućih ulaganja, objavljeno je nakon sjednice.

Transparentni i predvidivi troškovi

Istaknuto je i da agencija nije prihvatila inicijalne, više prijedloge jediničnih naknada, koje su HOPS i HEP ODS uputili početkom ove godine. Umjesto toga, HERA je samostalno odredila niže iznose jediničnih naknada, procijenivši kako bi prvotno predložene cijene mogle negativno utjecati na isplativost projekata, posebice onih koji se odnose na obnovljive izvore energije.

HERA je odredila sljedeće:

  • Jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži niskog napona iznosi 193,00 €/kW
  • Jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži srednjeg napona iznosi 96,50 €/kW
  • Jedinična cijena stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog i vrlo visokog napona kod priključenja na mrežu srednjeg napona iznosi 9,50 €/kW
  • Jedinična cijena stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog napona iznosi 19,00 €/kW

Naknade su ujednačene na razini cijele Hrvatske, pa više nema razlike između Zagreba i ostatka zemlje niti situacija u kojima su neki plaćali više zbog "stvarnih troškova priključenja". Naknada za priključenje se izračunava jednostavno i potpuno predvidivo – množenjem jedinične cijene u €/kW s priključnom snagom novog priključka na mrežu u kW (P) odnosno s iznosom povećanja priključne snage u slučaju pojačanja postojećih priključaka.

"Ovom odlukom HERA je stvorila optimalne preduvjete za daljnji gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Pojednostavljeno, zahvaljujući manjim jediničnim cijenama za priključenje, naročito na višim naponskim razinama, izravno se omogućava razvoj konkurentne industrije u Hrvatskoj kroz niže troškove priključenja novih industrijskih pogona, podatkovnih centara i drugih energetski intenzivnih korisnika mreže. Osim toga, pojava novih velikih potrošača električne energije osigurat će bolju iskoristivost infrastrukture u kombinaciji s izrazito velikim interesom za gradnjom proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije", rekao je predsjednik Upravnog vijeća doc.dr.sc. Nikola Vištica.

Odluku je pozdravilo i Udruženje obnovljivih izvora energije HGK, navodeći da je riječ o odluci koju se iščekuje još od 2022. godine, a koja je ključna za određivanje isplativosti projekata obnovljivih izvora energije u cijeloj državi.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi