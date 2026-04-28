Naknade za priključke obnovljivih izvora: HERA odredila niže cijene

Hrvatska energetska regulatorna agencija odredila je nove cijene priključenja koje stupaju na snagu 1. svibnja, odbivši prvotne skuplje prijedloge HOPS-a i HEP ODS-a radi zaštite investicija u OIE

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na svojoj je devetoj sjednici, održanoj 27. travnja 2026. godine, donijelo Odluku o iznosu jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu. Ova odluka službeno stupa na snagu 1. svibnja 2026. godine, a njezina je primjena pravno utemeljena na postojećoj Metodologiji za utvrđivanje naknade za priključenje te je usklađena sa Zakonom o tržištu električne energije, poručili su.

Ključni akt za OIE

Donošenje ovog akta označava važan iskorak u osiguravanju transparentnosti i predvidivosti procesa priključenja obnovljivih izvora na mrežu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Preduvjeti za njezino usvajanje stvoreni su nakon što su Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) i HEP Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) podnijeli dorađene prijedloge cijena. HERA ističe da je riječ o "optimalnoj odluci koja omogućava ujednačen gospodarski razvoj i priuštive cijene priključenja u cijeloj Hrvatskoj".

Naknade koje će plaćati građani i investitori za priključenje građevina ili proizvodnih postrojenja, poput elektrana, izravno ovise o naponskoj razini priključenja, što obuhvaća niski, srednji, visoki te vrlo visoki napon. HERA je u postupku donošenja odluke balansirala između energetskih subjekata i interesa investitora, s posebnim naglaskom na održivost budućih ulaganja, objavljeno je nakon sjednice.

Transparentni i predvidivi troškovi

Istaknuto je i da agencija nije prihvatila inicijalne, više prijedloge jediničnih naknada, koje su HOPS i HEP ODS uputili početkom ove godine. Umjesto toga, HERA je samostalno odredila niže iznose jediničnih naknada, procijenivši kako bi prvotno predložene cijene mogle negativno utjecati na isplativost projekata, posebice onih koji se odnose na obnovljive izvore energije.

HERA je odredila sljedeće:

Jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži niskog napona iznosi 193,00 €/kW

Jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži srednjeg napona iznosi 96,50 €/kW

Jedinična cijena stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog i vrlo visokog napona kod priključenja na mrežu srednjeg napona iznosi 9,50 €/kW

Jedinična cijena stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog napona iznosi 19,00 €/kW

Naknade su ujednačene na razini cijele Hrvatske, pa više nema razlike između Zagreba i ostatka zemlje niti situacija u kojima su neki plaćali više zbog "stvarnih troškova priključenja". Naknada za priključenje se izračunava jednostavno i potpuno predvidivo – množenjem jedinične cijene u €/kW s priključnom snagom novog priključka na mrežu u kW (P) odnosno s iznosom povećanja priključne snage u slučaju pojačanja postojećih priključaka.

"Ovom odlukom HERA je stvorila optimalne preduvjete za daljnji gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Pojednostavljeno, zahvaljujući manjim jediničnim cijenama za priključenje, naročito na višim naponskim razinama, izravno se omogućava razvoj konkurentne industrije u Hrvatskoj kroz niže troškove priključenja novih industrijskih pogona, podatkovnih centara i drugih energetski intenzivnih korisnika mreže. Osim toga, pojava novih velikih potrošača električne energije osigurat će bolju iskoristivost infrastrukture u kombinaciji s izrazito velikim interesom za gradnjom proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije", rekao je predsjednik Upravnog vijeća doc.dr.sc. Nikola Vištica.

Odluku je pozdravilo i Udruženje obnovljivih izvora energije HGK, navodeći da je riječ o odluci koju se iščekuje još od 2022. godine, a koja je ključna za određivanje isplativosti projekata obnovljivih izvora energije u cijeloj državi.