Ponovno u planu državni poticaji za solare, dizalice topline i baterijsku pohranu energije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost priprema javni poziva za poticanje obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama vrijedan 38 milijuna eura

Ovog je tjedna Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio da u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije počinje pripreme vezane za Javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prvi korak u tim pripremama je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, a najavljeno je i da će poziv na dostavu projektnih prijava biti otvoren do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome što dođe prije.

38 milijuna eura

Ukupno će u ovoj rundi poticaja biti dostupno 38 milijuna eura, a procjenjuje se da će provedbom projekta sufinanciranja biti ugrađeno 6.500 sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima. Cilj je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova, a očekuju se značajni učinci u području energetske učinkovitosti i dekarbonizacije.

Poticaji će unutar navedenog raspoloživog iznosa obuhvatiti sredstva za tri oblika investicija u kućanstvima:

za ugradnju dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora predviđa se 10 milijuna eura,

za sufinanciranje ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u mrežnom radu bit će dostupno 20 milijuna eura te

za kućne baterijske sustave za pohranu električne energije planirano je 8 milijuna eura.

Kome i koliko FZOEU

Korisnici sredstava moći će biti isključivo fizičke osobe kao vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi prijavljenim najmanje 30 dana prije dana podnošenja prijave. Najviše će se financirati do 50% opravdanih troškova u slučaju "običnih" građana, odnosno do 70% u slučaju kućanstava u riziku od energetskog siromaštva (prema objavljenom izračunu za taj prag). Sufinancirat će se troškovi nastali od 1. siječnja ove godine na dalje.

Ugradnjom dizalica topline i sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora smanjuje se ukupna potrošnja energije u sektoru zgradarstva te se povećava udio obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji energije. Istodobno se potiče razvoj decentralizirane proizvodnje električne energije, čime se doprinosi stabilnosti energetskog sustava, poručuju iz Fonda.