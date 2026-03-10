Proxima Fusion u Bavarskoj planira podići prvu komercijalnu fuzijsku elektranu

U Münchenu je krajem veljače potpisan povijesni Memorandum o razumijevanju koji označava početak puta prema prvoj komercijalnoj fuzijskoj elektrani na svijetu, temeljitoj na tehnologiji stellaratora. Sporazum su sklopili Proxima Fusion, europska tvrtka za fuzijsku energiju, Savezna država Bavarska, energetski gigant RWE te Institut za fiziku plazme Max Planck. Njihov strateški savez ima za cilj integrirati fuzijsku energiju u europski elektroenergetski sustav i smanjiti ovisnost o uvozu energenata – već tijekom sljedećeg desetljeća.

Tehnološka demonstracija

Projekt je strukturiran u dvije ključne faze koje će osigurati tehnološki napredak i industrijsku primjenu. Prvi korak je izgradnja demonstracijskog stellaratora Alpha u Garchingu, u blizini Instituta Max Planck. Očekuje se da će on započeti s radom u 2030-im godinama te biti prvi uređaj tog tipa koji će demonstrirati neto pozitivnu energetsku bilancu, tj. da će generirati više energije nego što se troši za održavanje plazme.

Nakon uspješne validacije tehnologija na projektu Alpha, planirana je izgradnja komercijalne elektrane pod nazivom Stellaris. Za lokaciju je odabran Gundremmingen, mjesto nekadašnje nuklearne fisijske elektrane koju trenutačno rastavlja RWE. Korištenje postojeće infrastrukture i stručnosti u upravljanju kompleksnim energetskim postrojenjima ključan je element ovog plana, koji Europu pozicionira kao lidera u prelasku s fuzijskih istraživanja na njihovu industrijsku primjenu, smatraju u Proxima Fusionu.

Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju

Privatno-javno partnerstvo

Financijska konstrukcija projekta oslanja se na kombinaciju privatnog kapitala i javne potpore. Proxima Fusion planira osigurati oko 20% sredstava putem međunarodnih privatnih investitora, dok je Bavarska iskazala namjeru za državni doprinos u istom iznosu, ovisno o saveznom financiranju. RWE je također signalizirao spremnost za financijsko sudjelovanje u okviru potpisanog memoranduma, dok će se svi partneri zajednički natjecati za sredstva iz njemačke High-Tech agende.

Uloge unutar konzorcija jasno su definirane: Institut će voditi znanstveni dio i fiziku plazme, dok će Proxima Fusion biti zadužena za inženjering, javnu nabavu i samu izgradnju. RWE u projekt unosi svoje opsežno iskustvo u izgradnji i pogonu velikih elektrana te globalnu industrijsku mrežu. Ovakva sinergija znanosti, industrije i politike predstavlja prvi konkretan korak prema komercijalizaciji fuzije u Europi. Računa se da će samo za projekt Alpha biti potrebno oko dvije milijarde eura.