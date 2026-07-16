Solarna energija u lipnju nadmašila ostale izvore na razini EU

U lipnju 2026. godine solarna energija ostvarila je povijesni uspjeh, donijela je četvrtinu ukupno proizvedene električne energije u Europskoj uniji, čime je pretekla nuklearne elektrane, plin i vjetar

Europska unija zabilježila je u lipnju ove godine povijesno visok udio električne energije dobivene iz solarnih sustava. Prema najnovijoj analizi think tanka Ember, solarna energija je po prvi put u povijesti osigurala četvrtinu ukupne električne energije proizvedene u EU. Tijekom tog mjeseca proizvedeno je rekordnih 52 TWh struje iz solarnih izvora, čime je nadmašen prethodni mjesečni rekord od 47 TWh (uz udio od 23%) zabilježen u svibnju godine.

Rekord usred toplinskog vala

Ovim rezultatom solarna je energija postala najveći pojedinačni izvor električne energije u Europskoj uniji za lipanj, ostavivši iza sebe nuklearnu energiju (21%), plin (15%), vjetar (14%), hidroenergiju (12%) i ugljen, koji je u proizvodnom miksu sudjelovao sa svega 8%. Ovo je tek treći mjesec u povijesti – nakon lipnja 2025. i svibnja 2026. godine – u kojem je solarna energija zauzela vodeću poziciju među energetskim izvorima u EU-u.

Rekordna proizvodnja iz solarnih panela poklopila se s razdobljem visoke ljetne potražnje za električnom energijom, koja je velikim dijelom bila potaknuta potrebom za hlađenjem uslijed ekstremnih toplinskih valova. U uvjetima visokih temperatura i izostanka vjetra, kada su se ostali energetski izvori suočavali s poteškoćama u radu, upravo je solarna energija pomogla u održavanju stabilnosti elektroenergetskog sustava i opskrbe građana te zadovoljavanju njihovih potreba za klimatizacijom.

Ekstremno brz rast kapaciteta

Ovaj povijesni rezultat izravna je posljedica iznimno brzog rasta u posljednjih pet godina. U lipnju 2021. godine solarna energija činila je samo 10% ukupne proizvodnje (21 TWh). Od 2021. do 2025. godine solarna proizvodnja u Europskoj uniji rasla je stopom većom od jedne petine na godišnjoj razini, što predstavlja najbrži zabilježeni rast među svim izvorima energije. Ključni pokretač bio je visok tempo ugradnje novih kapaciteta, što ilustrira podatak da je samo tijekom 2025. godine instalirano novih 65,1 GW solarne snage.

Pozitivan trend vidljiv je diljem država članica Europske unije. Od početka 2026. godine čak osamnaest zemalja članica zabilježilo je nove mjesečne rekorde u postotku proizvedene struje iz sunčeve energije. Španjolska je u lipnju 2026. godine po prvi put dobila više od trećine svoje struje (34%) iz sunca, zahvaljujući poticajnim mjerama za obnovljive izvore koje su građanima pomogle uštedjeti oko 10 eura mjesečno na računima tijekom energetske krize. Njemačka je u svibnju dosegnula 33%, a u lipnju čak 36% udjela, dok je Poljska – unatoč tome što je povijesno jedan od najvećih korisnika ugljena – u lipnju ostvarila 24% udjela zahvaljujući ugradnji više od 20 GW solarnih kapaciteta u razdoblju od 2020. do 2025. godine.