Tesla ulazi na tržište struje: Musk dobio dozvolu za opskrbu u Velikoj Britaniji

Tesla Energy Ventures osigurao je licencu britanskog energetskog regulatora Ofgema, otvarajući put za opskrbu električnom energijom kućanstava i tvrtki u Engleskoj, Škotskoj i Walesu.

Bug.hr petak, 13. ožujka 2026. u 08:37
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Tvrtka Tesla Energy Ventures osigurala je licencu britanskog energetskog regulatora, Ofgema, za opskrbu potrošača električnom energijom u Engleskoj, Škotskoj i Walesu. Ovaj potez predstavlja značajan poticaj za tvrtku Elona Muska koja sve ozbiljnije nastoji proširiti svoje poslovanje izvan automobilske industrije, dublje ulazeći u energetski sektor.

Ovim korakom Tesla ulazi na iznimno konkurentno tržište gdje će se suočiti s divovima kao što su British Gas, E.ON, EDF, Octopus Energy i drugi. Ipak, valja napomenuti da se Teslina licenca odnosi isključivo na električnu energiju, dok mnogi etablirani pružatelji usluga u Britaniji svojim korisnicima nude i opskrbu plinom.

Odobrenje regulatora omogućuje Tesli daljnje širenje energetskih ambicija. Poslovni ogranak tvrtke, Tesla Electric, već nudi planove opskrbe električnom energijom za kućanstva u dijelovima Teksasa gdje korisnici mogu birati svog opskrbljivača. Prema informacijama s Tesline web stranice, njihove tarife uključuju i povoljnije cijene punjenja za vlasnike Teslinih vozila, ali i za korisnike Powerwalla.

Regulatorno tijelo je navelo da je odobrilo licencu za opskrbu nakon procesa revizije koji je trajao sedam mjeseci. Pritom su istaknuli da se Tesla sada mora pridržavati strogih obveza koje uključuju pravedan tretman kupaca, zaštitu potrošača, operativnu sposobnost, precizno i pravovremeno izdavanje računa te pružanje točnih informacija.

Zanimljivo je da je Tesla Motors, zasebna tvrtka registrirana u Engleskoj i Walesu, još 2020. godine dobila licencu za proizvodnju električne energije, no iz Ofgema su naglasili da ta dozvola nije bila relevantna za prijavu Tesla Energy Venturesa za opskrbu.

"Zaštita potrošača i održavanje sigurnog i pravednog energetskog tržišta temelj je svake odluke o licenciranju koju donesemo. Kontinuirano pratimo usklađenost i nećemo oklijevati upotrijebiti svoje ovlasti ako se standardi ne ispune", izjavio je glasnogovornik Ofgema.

