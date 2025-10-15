U Njemačkoj otvorena prva plutajuća solarna elektrana s vertikalnim panelima
Tvrtka SINN Power razvila je jedinstvenu plutajuću solarnu tehnologiju koja vertikalnom orijentacijom panela proizvodi struju i tijekom jutarnjih i večernjih sati, uz značajne ekološke prednosti
Njemačka tvrtka koja se bavi rješenjima u području obnovljivih izvora energije, SINN Power, pustila je u pogon prošloga tjedna prvu svjetsku vertikalnu plutajuću solarnu elektranu. Projekt, smješten na šljunčari Jais u okrugu Starnberg u Bavarskoj, ima potencijal redefinirati način proizvodnje čiste energije na kopnenim vodama, uz minimalni ekološki utjecaj.
Do 70% uštede
Elektrana ima instaliranu snagu od 1,87 MW i očekuje se da će godišnje proizvoditi približno 2 GWh električne energije. Prema navodima proizvođača, proizvedena energija dovoljna je za opskrbu više stotina kućanstava. Iako se sastoji od 2.600 fotonaponskih modula, postrojenje prekriva svega 4,65% površine jezera, čime se postiže dosad nedosegnuta specifična gustoća snage kod ovakvih elektrana. Spajanje s elektroenergetskom mrežom izvedeno je plutajućim kabelskim sustavom.
Već u prvim tjednima probnog rada potvrđena je tehnička pouzdanost sustava, koji reagira na opterećenja poput udara vjetra i promjene vodostaja na očekivane načine. Šljunčara, na kojoj je postrojenje instalirano, uspjela je u tom razdoblju smanjiti potrošnju električne energije iz mreže za gotovo 60%, što je već sada dokaz učinkovitosti i praktičnosti tehnologije. Očekuje se da će na godišnjoj razini elektrana smanjiti potrebu za mrežnom strujom do 70%, čak i bez instaliranog baterijskog sustava za pohranu energije, koji bi dodatno povećao stupanj samodostatnosti.
Učinkovitija proizvodnja
Patentirani sustav fotonapona, nazvan "SKipp-Float", donosi vertikalnu orijentaciju solarnih panela u smjeru istok-zapad. Takav dizajn predviđa da su paneli razmaknuti najmanje četiri metra te odijeljeni vodenim koridorima, što omogućuje refleksiju svjetlosti i cirkulaciju zraka među njima. Tehnologija je također razvijena za pomorsku upotrebu i ispunjava tehničke zahtjeve za rad na otvorenim vodama.
Prema SINN Poweru, jedinstveni raspored panela omogućava uravnoteženiju proizvodnju energije tijekom dana te povećava učinkovitost u jutarnjim i večernjim satima, kad standardne fotonaponske instalacije obično proizvode manje električne energije. Dodatno, takva konstrukcija ne ometa izmjenu kisika i prodor sunčeve svjetlosti do površine vode.
Potporu čini struktura nalik kobilici, koja sidri module na dubini od oko 1,6 metara ispod površine, omogućujući im da se fleksibilno prilagođavaju silama vjetra i promjenama vodostaja. Projekt je usklađen i s ekološkim zahtjevima iz njemačkog Saveznog zakona o vodnim resursima, pa ostaje daleko ispod zakonskog ograničenja od maksimalne 15%-tne pokrivenosti vodene površine. Čak i s drugom fazom, u kojoj je planirana instalacija još 1,7 MW kapaciteta, ukupna zauzeta površina ostat će ispod 10%.