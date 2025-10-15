U Njemačkoj otvorena prva plutajuća solarna elektrana s vertikalnim panelima

Tvrtka SINN Power razvila je jedinstvenu plutajuću solarnu tehnologiju koja vertikalnom orijentacijom panela proizvodi struju i tijekom jutarnjih i večernjih sati, uz značajne ekološke prednosti

Njemačka tvrtka koja se bavi rješenjima u području obnovljivih izvora energije, SINN Power, pustila je u pogon prošloga tjedna prvu svjetsku vertikalnu plutajuću solarnu elektranu. Projekt, smješten na šljunčari Jais u okrugu Starnberg u Bavarskoj, ima potencijal redefinirati način proizvodnje čiste energije na kopnenim vodama, uz minimalni ekološki utjecaj.

Do 70% uštede

Elektrana ima instaliranu snagu od 1,87 MW i očekuje se da će godišnje proizvoditi približno 2 GWh električne energije. Prema navodima proizvođača, proizvedena energija dovoljna je za opskrbu više stotina kućanstava. Iako se sastoji od 2.600 fotonaponskih modula, postrojenje prekriva svega 4,65% površine jezera, čime se postiže dosad nedosegnuta specifična gustoća snage kod ovakvih elektrana. Spajanje s elektroenergetskom mrežom izvedeno je plutajućim kabelskim sustavom.

Već u prvim tjednima probnog rada potvrđena je tehnička pouzdanost sustava, koji reagira na opterećenja poput udara vjetra i promjene vodostaja na očekivane načine. Šljunčara, na kojoj je postrojenje instalirano, uspjela je u tom razdoblju smanjiti potrošnju električne energije iz mreže za gotovo 60%, što je već sada dokaz učinkovitosti i praktičnosti tehnologije. Očekuje se da će na godišnjoj razini elektrana smanjiti potrebu za mrežnom strujom do 70%, čak i bez instaliranog baterijskog sustava za pohranu energije, koji bi dodatno povećao stupanj samodostatnosti.

SINN Power

Učinkovitija proizvodnja

Patentirani sustav fotonapona, nazvan "SKipp-Float", donosi vertikalnu orijentaciju solarnih panela u smjeru istok-zapad. Takav dizajn predviđa da su paneli razmaknuti najmanje četiri metra te odijeljeni vodenim koridorima, što omogućuje refleksiju svjetlosti i cirkulaciju zraka među njima. Tehnologija je također razvijena za pomorsku upotrebu i ispunjava tehničke zahtjeve za rad na otvorenim vodama.

Prema SINN Poweru, jedinstveni raspored panela omogućava uravnoteženiju proizvodnju energije tijekom dana te povećava učinkovitost u jutarnjim i večernjim satima, kad standardne fotonaponske instalacije obično proizvode manje električne energije. Dodatno, takva konstrukcija ne ometa izmjenu kisika i prodor sunčeve svjetlosti do površine vode.

SINN Power

Potporu čini struktura nalik kobilici, koja sidri module na dubini od oko 1,6 metara ispod površine, omogućujući im da se fleksibilno prilagođavaju silama vjetra i promjenama vodostaja. Projekt je usklađen i s ekološkim zahtjevima iz njemačkog Saveznog zakona o vodnim resursima, pa ostaje daleko ispod zakonskog ograničenja od maksimalne 15%-tne pokrivenosti vodene površine. Čak i s drugom fazom, u kojoj je planirana instalacija još 1,7 MW kapaciteta, ukupna zauzeta površina ostat će ispod 10%.