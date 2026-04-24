Combis pobjednik jubilarnog desetog izdanja Good Game Zagreba

Završeno je jubilarno, deseto izdanje turnira Good Game Zagreb, a naslov pobjednika osvojila je ekipa Combisa. U velikom finalu Combis je pobijedio Infobip i tako preuzeo tron, dok je treće mjesto pripalo Spanu, koji je turnir završio snažnim nastupom kroz lower bracket.

Finalni ogled Combisa i Infobipa ponovio je prošlogodišnji scenarij, ali s drugačijim ishodom. Obje ekipe još su jednom potvrdile kontinuitet i stabilnost među najboljima na turniru. Span je, unatoč duljoj pauzi – posljednji put je nastupio 2023. godine, kada je osvojio naslov – i ove godine ostavio snažan dojam.

Ovogodišnje izdanje obilježila je iznimno jaka konkurencija i neizvjesnost koja je potrajala do završnice drugog dana LAN finala. Do samog kraja nije bilo jasno koja će ekipa otići do kraja, a razina igre bila je ujednačena tijekom cijelog turnira.

Na LAN završnici sudjelovale su 23 tvrtke iz Hrvatske i regije, uključujući ekipe iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Rumunjske. Završnica je održana u Studiju Katran, gdje su oba dana bila popunjena oba stagea, a za najatraktivnije mečeve tražilo se mjesto više.

Turnir je i ove godine zadržao humanitarni karakter. Tri najbolje plasirane ekipe odabrale su humanitarne udruge kojima će biti donirana prikupljena novčana sredstva.

CEO Good Game Globala Nikola Stolnik čestitao je pobjednicima te istaknuo važnost međunarodnog karaktera turnira i snažne regionalne tech zajednice, naglasivši da je deseto izdanje dodatno podiglo razinu natjecanja.