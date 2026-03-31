Hrvatska dobiva svoju esports reprezentaciju i nastupa na Esports Nations Cupu 2026

Uvođenje nacionalnih reprezentacija u esportu smatra se važnim korakom za daljnji razvoj scene, s ciljem jačanja međunarodne prisutnosti i povezivanja igrača, organizacija i navijača kroz model sličan tradicionalnim sportovima

Hrvatska će po prvi put dobiti nacionalnu esports reprezentaciju koja će nastupiti na globalnom natjecanju Esports Nations Cup 2026 (ENC), čime se uvodi strukturirani sustav nacionalnih timova u esportu.

Natjecanje će započeti kvalifikacijama tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, dok je završni turnir predviđen od 2. do 29. studenog u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji. Očekuje se sudjelovanje reprezentacija iz više od 100 zemalja i teritorija, uz ukupni nagradni fond od 20 milijuna dolara.

„Hrvatska je zemlja koja je uvijek nadmašivala očekivanja u sportu, a u esportu imamo igrače koji se godinama natječu na najvišoj razini bez institucionalne podrške. Esports Nations Cup mijenja tu paradigmu te po prvi put dobivamo strukturu kakvu poznajemo iz tradicionalnog sporta, s reprezentacijom, selektorom i globalnim natjecanjem nacija. Ovo je prilika koju namjeravamo maksimalno iskoristiti, ne samo za rezultat na turniru, nego i za pozicioniranje Hrvatske kao ozbiljne esport nacije na međunarodnoj sceni", priopćio je Nikola Stolnik, voditelj reprezentacije.

Hrvatska reprezentacija natjecat će se u ukupno 16 igara, među kojima su Counter-Strike 2, League of Legends, Valorant, Dota 2, EA Sports FC 26, Rocket League, Apex Legends, Rainbow Six Siege, PUBG, Trackmania, Chess, Fatal Fury, PUBG Mobile, Honor of Kings, Mobile Legends i Street Figther. U narednim mjesecima provest će se proces selekcije igrača kroz kvalifikacije i formiranje nacionalnih timova.

Program hrvatske esports reprezentacije provodit će Good Game Global kao službeni partner zadužen za organizaciju, razvoj strukture i koordinaciju aktivnosti na nacionalnoj razini. U nadolazećim mjesecima bit će objavljeni sastavi timova, dodatne informacije o natjecanju te aktivnosti vezane uz pripreme hrvatske reprezentacije.