Počela 15. sezona A1 Adria League i 6. sezona A1 Student eChallengea

A1 još jednom okuplja regionalnu gejming zajednicu uz nove sezone dva natjecanja koja donose uzbudljive dvoboje i priliku za osvajanje vrijednih nagrada. U 15. sezoni A1 Adria League i 6. sezoni A1 Student eChallengea najbolji igrači regije odmjerit će vještine u uzbudljivim gejming naslovima

U novoj sezoni A1 Adria League natjecatelji će se nadmetati u pet igara: Brawl Stars, EAFC Mobile, EAFC 26, Counter-Strike 2 i PUBG. Ove sezone sudjelovat će više od 1.700 igrača, a kvalifikacije su već u tijeku. Veliko finale jednog od najprepoznatljivijih regionalnih esport natjecanja planirano je za kraj studenoga i početak prosinca, a nagradni fond za ovu sezonu iznosi 25.350 eura. Sve informacije o novoj sezoni dostupne su na službenoj stranici A1 Adria League.

Studentsko natjecanje A1 Student eChallenge ove sezone bilježi značajan porast interesa u igri EAFC 26, gdje je prijavljeno čak 60 posto više igrača nego prošle sezone. Osim EAFC 26, studenti će se natjecati i u Rocket Leagueu, League of Legendsu i Counter-Strikeu 2. Ove sezone nagradni fond iznosi 3.150 eura, a finalni dvoboji održavaju se od 23. listopada do 13. studenoga.

„Osim što esport i gejming potiču natjecateljski duh i nude zagarantiranu zabavu, oni imaju i snažan društveni aspekt. Okupljaju ljude različitih profila i potiču razvoj digitalnih vještina koje su danas presudne u svakodnevnom, ali i profesionalnom životu. Kroz A1 Adria League i A1 Student eChallenge ne potičemo samo vrhunski gejming, nego pružamo priliku za osobni rast i usavršavanje u suvremenom digitalnom okruženju“, istaknula je Valentina Leventić, viša specijalistica za marketinške komunikacije u A1 Hrvatska.

Početak nove sezone A1 Adria League i A1 Student eChallenge najavljuje odličan završetak godine koji će još jednom pokazati koliko je ova regija strastvena, talentirana i spremna za natjecateljska uzbuđenja. Pozivamo sve ljubitelje esporta da podrže najbolje timove i igrače iz regije kroz prijenose finala uživo putem službenih kanala na YouTubeu i Twitchu, kao i službenim kanalima A1 Adria League.