Počela 15. sezona A1 Adria League i 6. sezona A1 Student eChallengea

A1 još jednom okuplja regionalnu gejming zajednicu uz nove sezone dva natjecanja koja donose uzbudljive dvoboje i priliku za osvajanje vrijednih nagrada. U 15. sezoni A1 Adria League i 6. sezoni A1 Student eChallengea najbolji igrači regije odmjerit će vještine u uzbudljivim gejming naslovima

PR nedjelja, 2. studenog 2025. u 17:19

U novoj sezoni A1 Adria League natjecatelji će se nadmetati u pet igara: Brawl Stars, EAFC Mobile, EAFC 26, Counter-Strike 2 i PUBG. Ove sezone sudjelovat će više od 1.700 igrača, a kvalifikacije su već u tijeku. Veliko finale jednog od najprepoznatljivijih regionalnih esport natjecanja planirano je za kraj studenoga i početak prosinca, a nagradni fond za ovu sezonu iznosi 25.350 eura. Sve informacije o novoj sezoni dostupne su na službenoj stranici A1 Adria League.

Studentsko natjecanje A1 Student eChallenge ove sezone bilježi značajan porast interesa u igri EAFC 26, gdje je prijavljeno čak 60 posto više igrača nego prošle sezone. Osim EAFC 26, studenti će se natjecati i u Rocket Leagueu, League of Legendsu i Counter-Strikeu 2. Ove sezone nagradni fond iznosi 3.150 eura, a finalni dvoboji održavaju se od 23. listopada do 13. studenoga.

„Osim što esport i gejming potiču natjecateljski duh i nude zagarantiranu zabavu, oni imaju i snažan društveni aspekt. Okupljaju ljude različitih profila i potiču razvoj digitalnih vještina koje su danas presudne u svakodnevnom, ali i profesionalnom životu. Kroz A1 Adria League i A1 Student eChallenge ne potičemo samo vrhunski gejming, nego pružamo priliku za osobni rast i usavršavanje u suvremenom digitalnom okruženju“, istaknula je Valentina Leventić, viša specijalistica za marketinške komunikacije u A1 Hrvatska.

Početak nove sezone A1 Adria League i A1 Student eChallenge najavljuje odličan završetak godine koji će još jednom pokazati koliko je ova regija strastvena, talentirana i spremna za natjecateljska uzbuđenja. Pozivamo sve ljubitelje esporta da podrže najbolje timove i igrače iz regije kroz prijenose finala uživo putem službenih kanala na YouTubeu i Twitchu, kao i službenim kanalima A1 Adria League.



Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

