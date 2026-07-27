Virtus.pro osvojio Esports World Cup u PUBG-u, među prvacima i trojica Hrvata

Osim u PUBG-u, Hrvatska je zasad osigurala nastupe na Esports Nations Cupu i u disciplinama Trackmania te šah, dok kvalifikacije za Apex Legends i FC 26 tek slijede

Organizacija Virtus.pro osvojila je PUBG turnir na ovogodišnjem Esports World Cupu, jednom od najvećih svjetskih natjecanja u toj disciplini. U pobjedničkoj ekipi nastupili su i hrvatski igrači Luka "Lukarux" Rukavina i Nino "NIXZYEE" Mikec, dok je ulogu voditelja tima obnašao Niki "MaM1c" Mamić.

Naime, Virtus.pro je grupnu fazu završio na petom mjestu sa 85 bodova, čime je izborio plasman u veliko finale. Tijekom završna tri dana natjecanja momčad je preuzela vodstvo te turnir zaključila na prvom mjestu sa 159 bodova, ispred ekipa The Vicious Esports i Natus Vincere.

Uz naslov prvaka, Virtus.pro je osvojio i novčanu nagradu od 660.000 dolara. Dodatno priznanje pripalo je našem Nini Mikecu, koji je proglašen MVP-om cijelog turnira

Ovo je inače drugi uzastopni veliki međunarodni naslov za Virtus.pro ove godine, nakon pobjede na PUBG Global Series 2026 Circuitu 1 održanom u svibnju.