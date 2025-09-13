aka Charlie Sheen: Brutalna ispovijest ili vješto režirani PR trik?

Novi Netflixov dokumentarac o Charlieju Sheenu ruši rekorde gledanosti. Je li ovo iskreno iskupljenje problematične zvijezde ili vješto upakirana priča koja zaobilazi najteža pitanja?

Bug.hr subota, 13. rujna 2025. u 10:03

Teško je pronaći osobu čiji je život bio toliko javan, a pad toliko spektakularan kao onaj Charlieja Sheena. Godinama su mediji, gotovo u stvarnom vremenu, pratili svaki njegov eksces, od javnih ispada o "tigrovoj krvi" i "Adonisovom DNK" do problematičnih razvoda i borbe s ovisnostima. Stoga, kada Netflix najavi dvodijelni, trosatni dokumentarac pod nazivom "aka Charlie Sheen", prvo pitanje koje se nameće jest: što nam novo može ponuditi? Je li ovo duboko, sirovo i iskreno suočavanje s demonima prošlosti ili samo još jedna, doduše vješto producirana, epizoda u beskonačnom ciklusu javnog iskupljenja?

Redatelj Andrew Renzi dobio je impresivan pristup Sheenu, koji je sada, kako tvrdi, gotovo osam godina trijezan. Smješten u ambijent praznog američkog restorana, Sheen djeluje šarmantno, toplo i iznenađujuće introspektivno. On sam nudi strukturu svog života u tri čina: "Tulumarenje", "Tulumarenje s problemima" i na kraju, "Samo problemi". Kroz razgovor nas vodi kroz vrtlog slave, ovisnosti o kokainu, alkoholu i seksu. Najveći medijski odjek izazvalo je njegovo priznanje da je na vrhuncu ovisnosti "okrenuo jelovnik" i imao seksualne odnose s muškarcima. Iako je za samog Sheena to očito bio velik teret, za današnju publiku to jedva da je šokantna vijest, što samo potvrđuje koliko je malo istinski novih informacija u filmu. Dokumentarac je obogaćen impresivnom listom sugovornika, uključujući bivše supruge Denise Richards i Brooke Mueller, brata Ramona Esteveza i prijatelja Seana Penna.

Ipak, najvažniji glas u cijelom projektu, osim samog Sheena, pripada njegovom kolegi iz serije "Dva i pol muškarca", Jonu Cryeru. On s dubokom zabrinutošću i pronicljivošću postavlja ključno pitanje koje prožima cijeli dokumentarac. Cryer opisuje "ciklus Charlieja Sheena": glumac dotakne dno, krene putem oporavka, zrači pozitivnošću, a onda, kada se čini da je sve u redu, ponovno "zapali vlastitu kuću". Je li ovaj dokumentarac, pita se Cryer, a s njim i gledatelj, dio oporavka ili samo još jedna faza u ciklusu ovisnosti? Ta sumnja postaje opipljiva kada se primijeti kako Renzi nježno prelazi preko najtežih optužbi – od obiteljskog nasilja i zabrana prilaska do tvrdnji da je partnerice izlagao riziku od HIV-a. Sheen dobiva gotovo potpunu kontrolu nad narativom, a trenuci istinskog kajanja i razumijevanja patnje koju je nanio drugima rijetki su i blijedi. Prazninu ostavlja i odsustvo njegovog oca Martina Sheena i brata Emilija Esteveza, čije je odbijanje sudjelovanja možda i najsnažnija izjava u cijelom filmu.

Produkcijski, film je moderan i dinamičan, koristeći tehniku viđenu u dokumentarcu o Michaelu J. Foxu, gdje se isječci iz Sheenovih filmova i serija koriste za ilustraciju stvarnih događaja iz njegovog života. Ta metoda, uz rijetke obiteljske snimke iz djetinjstva, stvara dojam da je granica između Sheena kao osobe i likova koje je glumio oduvijek bila tanka. Međutim, produkcija povremeno posrće pod teretom modernih dokumentarističkih klišeja. Kako ističu neki kritičari s portala Variety, korištenje nasumičnih arhivskih snimki, poput reklama za American Express putničke čekove dok Sheen priča o plaćanju madam Heidi Fleiss, djeluje jeftino i odvlači pažnju od inače snažnih ispovijesti.

Na kraju, "aka Charlie Sheen" ostavlja gledatelja s gorko-slatkim okusom. To je magnetski privlačan, ali i frustrirajuć portret čovjeka koji se bori sa svojim nasljeđem. Film nije priča o iskupljenju, već o svođenju računa – ali računa koje Sheen svodi prvenstveno sam sa sobom, dok patnja drugih ostaje u drugom planu. Je li Charlie Sheen zaista pronašao mir ili samo novu pozornicu za svoju izvedbu? Prava vrijednost ovog dokumentarca, kao i Sheenove priče, pokazat će se tek za pet ili deset godina, kada vidimo je li ciklus konačno prekinut. Do tada, ostaje nam fascinantan, ali uznemirujuć uvid u život jedne od najkontroverznijih zvijezda našeg doba.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi