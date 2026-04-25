Apex: Je li novi Netflixov triler s Charlize Theron doista vrijedan gledanja?

Novi akcijski triler “Apex” trenutno je osvojio hrvatsku publiku i zasjeo na vrh Netflixove ljestvice gledanosti. No, dok Charlize Theron i Taron Egerton briljiraju, kritika upozorava na predvidljivu priču koju ste vjerojatno već negdje vidjeli

Bug.hr subota, 25. travnja 2026. u 22:06
Gotovo da nema tjedna u kojem Netflix ne izbaci neki novi blockbuster film koji u samo nekoliko dana postane globalni hit. Ovog puta, tu je titulu preuzeo “Apex”, napeti triler o preživljavanju smješten u australsku divljinu, koji je od 24. travnja dostupan na servisu i već je postao najgledaniji film u Hrvatskoj. S Charlize Theron i Taronom Egertonom u glavnim ulogama te islandskim redateljem Baltasarom Kormákurom (“Everest”, “Zvijer”) za kormilom, film je imao sve predispozicije za uspjeh. I dok ga je publika objeručke prihvatila, postavlja se pitanje nudi li “Apex” išta više od formule koju smo već vidjeli bezbroj puta (slijede spoileri iz filma u nastavku teksta).

Priča je, ruku na srce, poprilično poznata. Premisa je izravno nadahnuta kratkom pričom “Najopasnija igra” Richarda Connella iz 1924. godine, u kojoj bogataš lovi ljude iz sporta. Ovdje, Charlize Theron glumi Sashu, ovisnicu o adrenalinu i iskusnu penjačicu koja, slomljena nakon tragične nesreće, odlazi u zabačeni australski nacionalni park kako bi se suočila sa svojom tugom. No, njezin plan o samoći i iscjeljenju prekida Ben (Taron Egerton), naizgled simpatičan lokalac koji se ubrzo otkriva kao poremećeni predator. On ne lovi životinje - on lovi ljude, a Sasha je njegov novi, najizazovniji plijen. Ono što slijedi je napeta i brutalna igra mačke i miša kroz surovu, ali prelijepu divljinu.

Dvoje glumaca koji nose film

Da se ne lažemo, “Apex” bi bez svojih glavnih glumaca bio samo još jedan zaboravljivi naslov u beskrajnoj videoteci streaming servisa. Charlize Theron, koja je i jedna od producentica filma, ponovno dokazuje zašto je kraljica akcijskog žanra. Njena fizička predanost ulozi je nevjerojatna; scene slobodnog penjanja po stijenama, koje je velikim dijelom izvela sama uz pomoć slavne penjačice Beth Rodden, oduzimaju dah i daju filmu prijeko potrebnu dozu autentičnosti. Theron je u intervjuima istaknula kako je ovo za nju bila priča ne samo o fizičkom, već i o emocionalnom preživljavanju. Njena Sasha nije neranjiva junakinja, već prestrašena, ali nevjerojatno izdržljiva žena koja odbija odustati, čak i kad se čini da je sve izgubljeno.

S druge strane, Taron Egerton pruža jednu od najupečatljivijih uloga u karijeri. Nakon što smo ga navikli gledati kao šarmantnog heroja (“Kingsman”, “Rocketman”), ovdje je potpuno neprepoznatljiv kao psihopatski Ben. Njegov je lik divlji, nepredvidiv i zastrašujuć - mješavina dječje zaigranosti i zvjerske okrutnosti. Egerton s jezivom lakoćom pleše uz The Chemical Brothers dok se priprema za lov, a njegova transformacija u potpunosti prodaje prijetnju s kojom se Sasha suočava. Ipak, scenarij mu ne daje previše prostora za dublju razradu lika, ostavljajući ga na razini karikature čija motivacija ostaje nejasna.

Predvidljivo, ali prokleto efikasno

Ono što “Apex” izdvaja iz gomile sličnih filmova jest impresivna vizualna komponenta. Redatelj Kormákur i direktor fotografije Lawrence Sher (“Joker”) australsku divljinu pretvaraju u trećeg glavnog lika. Goleme šume, opasne riječne brzace i vrtoglave litice nisu samo pozadina, već aktivni sudionik radnje koji je jednako opasan kao i sam lovac. Kadrovi snimljeni dronovima su spektakularni i film zbog njih izgleda daleko skuplje i veće nego što jest. Upravo ta sirova ljepota i opasnost prirode daju filmu napetost koja često nedostaje u samom scenariju.

Najveći problem filma, što potvrđuju i podijeljene kritike (trenutno drži 66 posto na Rotten Tomatoesu), jest njegova predvidljivost. Ako ste pogledali ijedan triler o preživljavanju, od “Pada” do “Predatora”, znat ćete točno kamo priča vodi. Scenarist Jeremy Robbins ne nudi nikakva iznenađenja; Sasha ne postavlja domišljate zamke niti koristi resurse iz prirode na inovativan način. Njezina glavna snaga je čista, tvrdoglava izdržljivost. Iako je to realističniji pristup, publici navikloj na Ramba i Johna McClanea mogao bi nedostajati onaj katarzični trenutak u kojem plijen okreće igru.

Sve u svemu, “Apex” je arhetipski Netflixov film. Učinkovit je, napet i drži vas prikovanima za ekran tijekom svojih kratkih 95 minuta. Theron i Egerton su izvrsni, a vizualna prezentacija je na najvišoj razini. No, jednom kad krene odjavna špica, film toliko brzo ispari iz sjećanja da ćete se za nekoliko dana možda pitati jeste li ga uopće gledali. To nije nužno loša stvar. Za jednu kišnu večer, “Apex” je sasvim solidan izbor koji će vam pružiti potrebnu dozu adrenalina. Samo nemojte očekivati film o kojem ćete pričati tjednima.

