Biografski film 'Bob Dylan: Potpuni neznanac' stigao na HBO Max

Biografski film „A Complete Unknown” (Bob Dylan: Potpuni neznanac) iz 2024. godine, koji oslikava rane i turbulentne dane karijere Boba Dylana, od nedavno dostupan je i na streaming platformi HBO Max. Pa tko ga nije pogledao u kinu, sada ima priliku to nadoknaditi.

Film redatelja Jamesa Mangolda, koji je već dokazao svoju vještinu u glazbenim biografijama hvaljenim filmom „Walk the Line”, donosi atmosferičan prikaz transformacije anonimnog mladića iz Minnesote u glas jedne generacije, ulogu koju je maestralno oživio Timothée Chalamet.

Radnja filma fokusira se na ključno četverogodišnje razdoblje, od 1961. do 1965. godine, počevši od Dylanova dolaska u New York u potrazi za svojim bolesnim idolom, folk legendom Woodyjem Guthriejem. Gledatelji su uvučeni u živahnu folk scenu Greenwich Villagea, prateći njegov strelovit uspon, složen odnos s kraljicom folka Joan Baez (izvrsna Monica Barbaro) i umjetnicom Suze Rotolo (u filmu pod imenom Sylvie Russo, tumači je Elle Fanning). Vrhunac filma je, naravno, kontroverzni trenutak koji je nepovratno podijelio glazbeni svijet - njegov prelazak na električnu gitaru na Newport Folk Festivalu 1965., događaj koji je odjeknuo kao glazbena hereza među tadašnjim folk puristima. Iako je scenarij temeljen na knjizi „Dylan Goes Electric!” Elijaha Walda, Mangold i sam Dylan, koji je surađivao na projektu, uzeli su si značajne umjetničke slobode radi postizanja dramskog efekta.

Film je po izlasku naišao na uglavnom pozitivne kritike, a gotovo jednoglasne pohvale išle su na račun Chalametove potpune predanosti ulozi. Glumac je, naime, sam otpjevao sve Dylanove pjesme u filmu, provodeći mjesece u pripremama kako bi što vjernije dočarao Dylanov specifičan vokal, držanje i scenski nastup. Ta posvećenost donijela mu je nominaciju za Oscara, jednu od čak osam koliko ih je film ukupno ostvario. Među nominiranima su se našli i Edward Norton za ulogu Petea Seegera te Monica Barbaro, a film se natjecao i u najprestižnijim kategorijama, za najbolji film i režiju. Unatoč velikim očekivanjima, na 97. dodjeli nagrada Akademije „Potpuni neznanac” nije osvojio niti jedan zlatni kipić, ostavši jedan od najvećih, ako ne i najveći, gubitnik večeri.

Upravo zbog te kombinacije kritičkog uspjeha i potpunog akademskog ignoriranja na samoj završnici sezone nagrada, film predstavlja intrigantno djelo za analizu. Mangold ne pokušava dati konačne odgovore na pitanje tko je Bob Dylan, već ga prikazuje kao enigmatičnu, gotovo mitsku figuru u vječnom sukobu s očekivanjima publike i vlastitim umjetničkim porivima. Film više istražuje ideju o umjetničkoj slobodi nego što se drži stroge biografske točnosti. Za one koji žele dublji uvid u filmsku interpretaciju i faktografske nedosljednosti, preporučujemo opširniji osvrt Kristiana Komorčeca.