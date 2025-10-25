Bugonia: Emma Stone kao izvanzemaljka u novom bizarnom filmu Yorgosa Lanthimosa

Novi film grčkog majstora apsurda, Yorgosa Lanthimosa, ponovno pomiče granice. Prema prvim recenzijama, poput one objavljene u The Wall Street Journalu, "Bugonia" je moćna satirična bajka koja donosi svjež pogled na žanr filmova o invaziji izvanzemaljaca. U glavnim ulogama su Emma Stone i Jesse Plemons, a pripremite se na sve, samo ne na klasičan holivudski blockbuster.

Radnja filma prati moćnu izvršnu direktoricu, koju glumi Emma Stone, nakon što je otmu dvojica muškaraca uvjereni da je ona zapravo izvanzemaljac. Jedan od otmičara je Teddy, lik kojeg tumači Jesse Plemons, pčelar opsjednut fenomenom poznatim kao poremećaj kolapsa kolonija (colony collapse disorder - CCD). Ovaj stvarni problem, koji prijeti nestankom pčela, a time i cijelom prehrambenom lancu, za Teddyja je metafora. On u propadanju pčelinjih zajednica vidi odraz kolapsa samog čovječanstva. Postavlja se pitanje – događa li se to samo od sebe ili neka vanjska sila, možda upravo izvanzemaljska, vuče konce iz pozadine?

Film je režirao Yorgos Lanthimos, meštar svega što je bizarno i neobično. Kao i u njegovim prethodnim, pomaknutim ostvarenjima poput "Očnjaka" (Dogtooth), "Ubojstva svetog jelena" (The Killing of a Sacred Deer) i "Jastoga" (The Lobster), "Bugonia" je mračna komedija koja kroz apsurdne situacije izaziva duboku nelagodu kod gledatelja. Lanthimos nije redatelj koji će vam nametati svoje teze ili se prikloniti nekoj određenoj političkoj agendi. On djeluje unutar vlastite niše, kao zaigrani provokator koji pred čovječanstvo postavlja ogledalo iz sobe smijeha, tjerajući nas da se zapitamo nije li ta iskrivljena slika zapravo istinitija od one stvarne.

Sve u svemu, "Bugonia" se ne čini kao film za svakoga, ali za ljubitelje Lanthimosovog jedinstvenog stila i one koji traže inteligentan, provokativan i apsolutno nepredvidiv filmski doživljaj, ovo će biti prava poslastica. Pripremite se na smijeh, jezu i puno pitanja koja će ostati s vama dugo nakon odjavne špice, zaključuju u najavi WSJ-a.