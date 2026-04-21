Ekranizacija Elden Ringa izlazi 2028. godine

Nakon što je prošle godine objavljeno da će projekt režirati Alex Garland, objavljeni su datum premijere i glumačka postava Elden Ringa

Prošle je godine najavljeno da je filmska adaptacija popularne igre Elden Ring u razvoju u produkciji A24 te da će je režirati Alex Garland, a sada je poznato i da film izlazi početkom 2028. godine te tko čini glumačku postavu. Elden Ring je postigao monumentalne uspjehe, a budući da se radi o interaktivnoj igri koja se, umjesto na tradicionalno pripovijedanje, uvelike oslanja na individualno istraživanje igrača, njezina filmska adaptacija definitivno predstavlja vrlo zahtjevan zadatak.

Prema novim informacijama, Elden Ring će biti snimljen za IMAX što potvrđuje namjeru da se obožavateljima osigura vrhunsko vizualno iskustvo, a potvrđeno je i da će uloge ostvariti Kit Connor, Ben Whishaw, Cailee Spaeny, Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno i Jonathan Pryce. Ipak, specifične su uloge i dalje neotkrivene budući da sama radnja filma još uvijek nije poznata.

Elden Ring je ispričan kroz fragmentirane povijesne zapise koji obuhvaćaju kompleksnu mitologiju, a igrači priču slažu tumačenjem zagonetnih dijaloga i opisa predmeta. Sažeti kompleksnu interaktivnu slagalicu u film nije jednostavan posao, ali Alex Garland je veliki obožavatelj igre te je njezinu filmsku adaptaciju sam predložio FromSoftwareu i autoru Hidetaki Miyazakiju.

S obzirom na snažan kreativni tim i neobičan proces koji je doveo do same ekranizacije, vrlo je malo vjerojatno da će Elden Ring pokušati doslovno rekreirati igru. Garland bi, umjesto toga, scenarij mogao usmjeriti na specifičan povijesni događaj kao što je, primjerice, Noć crnih noževa (Night of the Black Knives) ili bi čak mogao napisati potpuno originalnu priču smještenu unutar već uspostavljenih granica igre. Obje opcije nude mnogo kreativne slobode za potencijalno izvrstan film koji će odati počast ezoteričnom duhu popularne igre.

Premijera Elden Ringa planirana je za 3. ožujka 2028. godine.