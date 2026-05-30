Filmski vodič za lipanj: 8 novih filmova koji pristižu na velika platna

Od velikih franšiza i nastavaka animiranih hitova preko glazbenih dokumentaraca i političkog SF-a, sve do europskog povijesnog spektakla, donosimo vam najiščekivanije filmove mjeseca lipnja!

Lipanj u kina donosi neobično šaroliku kombinaciju: glazbeni dokumentarac, parodiju horora, veliki fantasy povratak 80-ih, francusku komediju, Spielbergov SF-triler, nastavak Pixarovog hita, povijesni biografski spektakl i novi naslov iz DC-jeva svemira!

Iron Maiden: Burning Ambition

U kinima (RH) od 4. lipnja

Iron Maiden: Burning Ambition, dokumentarac napravljen za pedesetu godišnjicu benda, film je Malcolma Venvillea koji koristi službenu arhivu Iron Maidena, razgovore s članovima benda i menadžerom Rodom Smallwoodom te svjedočanstva poznatih obožavatelja, među kojima su Javier Bardem, Lars Ulrich i Chuck D.

Prema prvim kritikama, Burning Ambition funkcionira prije svega kao svojevrsna retrospektiva: prati uspon benda, promjene u sastavu, odlazak i povratak Brucea Dickinsona, globalno širenje i dugotrajnu neprilagođenost trendovima koji su se mijenjali oko njih. Najzanimljiviji dio priče zato bi mogao biti način na koji je Iron Maiden izgradio publiku mimo uobičajenih "pravila" popularne glazbe. Bend se nije oslanjao na radijski format ni na naklonost glazbenih kritičara, nego na turneje, naslovnice albuma, maskotu Eddieja i osjećaj pripadnosti koji se desetljećima prenosio među fanovima. Film, prema dostupnim osvrtima, ne ulazi previše u kreativni proces Stevea Harrisa, unutarnju dinamiku benda ili u „tamnije strane” dugih turneja.

Mrak film (Scary Movie 6)

U kinima (RH) od 4. lipnja

Mrak film vraća se u trenutku kad horor ponovno ima dovoljno jasnih obrazaca za parodiju. U posljednjih nekoliko godina žanr se raširio u više smjerova: oživljeni slasheri, „pametni” horori (štogod to značilo), liminalni prostori i visokobudžetna reizdanja. Novi nastavak zato ima zahvalan materijal, ali i dosta posla – jer parodija funkcionira samo ako precizno prepoznaje ono što ismijava.

Najvažniji podatak je povratak Wayansa. Marlon Wayans, Shawn Wayans i Keenen Ivory Wayans ponovno sudjeluju u franšizi prvi put od Mrak filma 2, a scenarij potpisuju s Craigom Wayansom i Rickom Alvarezom. Film režira Michael Tiddes, a u glavne se uloge vraćaju Anna Faris kao Cindy Campbell, Regina Hall kao Brenda Meeks, Marlon Wayans kao Shorty Meeks i Shawn Wayans kao Ray Wilkins.

Radnja ponovno okuplja likove koje proganja maskirani ubojica povezan s događajima iz prvog filma. Ta je osnovica očekivana, ali za ovu franšizu radnja nikad nije ni bila glavni razlog interesa. Važnije je, dakako, što se parodira (imate par putokaza u foršpanu!). I ne, nećete dobiti bong uz kokice. Bila je to samo šala.

Gospodari svemira (Masters of the Universe)

U kinima (RH) od 4. lipnja

Nakon dugog razvojnog puta, s promjenama studija, redatelja i glavnih glumaca – Gospodari svemira konačno stižu u kina! Nova verzija, koju režira Travis Knight, u američka kina stiže 5. lipnja, dok je hrvatski datum najavljen za dan ranije. Nicholas Galitzine igra princa Adama / He-Mana, Jared Leto je Skeletor, Camila Mendes je Teela, Idris Elba tumači Duncana / Man-At-Armsa, a u glumačkoj postavi su i Alison Brie, Morena Baccarin, James Purefoy i Kristen Wiig.

Radnja vraća Adama na Eterniju nakon petnaest godina izbivanja. Mač moći ponovno ga povezuje s planetom koji je u međuvremenu pao pod Skeletorovu vlast, a priča se vrti oko njegova prihvaćanja uloge He-Mana. To je klasična struktura junakova putovanja, ali kod ovog filma je od strukture bitnije to što film mora prihvatiti činjenicu da Gospodari svemira dolaze iz svijeta akcijskih figura, crtanog serijala i „šarenog fantasyja” – umjesto da se isti izvor pokušava prikriti ozbiljnošću koja mu nije svojstvena (u tom smislu, izbor Knighta kao redatelja mogao bi biti pogodak).

Zbrka u genima 2 (Ooh La La 2)

U kinima (RH) od 11. lipnja

Zbrka u genima 2 nastavak je francuske komedije koja je u domaća (francuska) kina 2024. privukla gotovo dva milijuna gledatelja, a potom solidno prošla i u drugim zemljama Unije. Redatelj Julien Hervé ponovno okuplja istu osnovnu postavu: Christiana Claviera, Didiera Bourdona, Sylvie Testud i Marianne Denicourt.

U središtu prvog filma bili su sukob dviju obitelji i DNK testovi koji ruše njihove predodžbe o vlastitom podrijetlu. Nastavak kreće uoči vjenčanja Alice Bouvier-Sauvage i Françoisa Martina, u trenutku kad bi se dvije obitelji napokon trebale prestati baviti rezultatima testiranja. Novi obrat dolazi putem rođaka pronađenog istim putem, nakon čega se pokaže da prethodni rezultati nisu bili točni – čime se film vraća na isti mehanizam komike.

Dan razotkrivanja (Disclosure Day)

U kinima (RH) od 11. lipnja

Spielbergov povratak vanzemaljcima! Redatelj ponovno radi s Davidom Koeppom, scenaristom s kojim je već surađivao na Jurskom parku, Ratu svjetova i četvrtom Indiani Jonesu. Scenarij je, prema tekstu Vanity Faira, prošao kroz 42 verzije.

Prema dosad objavljenim materijalima, naglasak je na trenutku u kojem dokaz više nije moguće sakriti, odnosno pokušaju da se precizno razradi društvena i politička posljedica objave o postojanju izvanzemaljskog života. Što se ansambla tiče, Emily Blunt glumi Margaret Fairchild, meteorologinju i bivšu novinarku, Josh O’Connor tumači Daniela Kellnera, stručnjaka za kibernetičku sigurnost i zviždača, Colin Firth igra Noaha Scanlona, čelnika korporacije Wardex, a Colman Domingo Huga Wakefielda, čovjeka koji zagovara razotkrivanje.

Spielberg je na CinemaConu rekao da u filmu ima „više istine nego fikcije” i naveo da ga je, među ostalim, na stvaranje filma potaknuo i tekst The New York Timesa iz 2017. o američkim vojnim opažanjima neidentificiranih letećih objekata. Polazište je, djeluje, bliže političkom trileru: što se događa kad činjenica koju su institucije godinama držale pod kontrolom postane javna.

Priča o igračkama 5 (Toy Story 5)

U kinima (RH) od 18. lipnja

Priča o igračkama 5 u lipanjsku ponudu filmova stiže kao nastavak koji pred sobom ima jasan problem: kako opravdati povratak serijala koji je već nekoliko puta dobio (emocionalno zaokružene) završetke. Službeni opis filma svodi premisu na odnos igračke i tehnologije: Woody, Buzz, Jessie i ostatak ekipe suočavaju se s elektronikom kao novom prijetnjom dječjoj pažnji. Film režira Andrew Stanton, korežira Kenna Harris, a američka premijera najavljena je za 19. lipnja (dan nakon hrvatske).

Središnji novi lik je Lilypad, pametni uređaj u obliku žabe kojem glas posuđuje Greta Lee. U sobi osmogodišnje Bonnie, Lilypad je drukčiji tip konkurencije – igračke se više ne natječu s drugim igračkama, nego s ekranom koji stalno traži pozornost.

Stanton je posebno važan za ovaj nastavak. Bio je glavni scenarist prvih filmova, radio je i na četvrtom, a sada prvi put preuzima režiju dugometražnog nastavka u serijalu. U razgovoru za AP objasnio je da ga zanima širi životni ciklus igračaka: one idu od jednog djeteta do drugog, mijenjaju vlasnike i smisao, a time i vlastitu funkciju. Kod petog filma taj se motiv nadovezuje na suvremeno pitanje vremena provedenog pred ekranima.

Vraćaju se i glumci koji će opet oživjeti igračke: Tom Hanks kao Woody, Tim Allen kao Buzz Lightyear, Joan Cusack kao Jessie, Tony Hale kao Forky, a u postavi su i Conan O’Brien kao Smarty Pants, te Craig Robinson, Keanu Reeves, Kristen Schaal, Bonnie Hunt, Wallace Shawn i John Ratzenberger. Na stranicama domaćih multipleksa još uvijek nije dostupna informacija koji će od domaćih glumaca posuditi glasove Pixarovim likovima.

De Gaulle: Čelična volja (De Gaulle Tilting Iron)

U kinima (RH) od 25. lipnja

De Gaulle: Čelična volja prvi je dio velikog dvodijelnog francuskog biografskog projekta o Charlesu de Gaulleu. Režira ga Antonin Baudry, autor političko-vojničkog trilera Le Chant du loup, a scenarij je napisao s Bérénice Vilom prema biografiji Juliana Jacksona De Gaulle: une certaine idée de la France. Prvi film prikazan je izvan konkurencije na festivalu u Cannesu 20. svibnja, u Francusku distribuciju kreće početkom lipnja, dok je hrvatska premijera najavljena za 25.6.

Radnja počinje u lipnju 1940., u trenutku potpisivanja primirja s Njemačkom. De Gaulle (Simon Abkarian) tada još nije nacionalni simbol, nego general bez vojske te s malo stvarne političke moći. Odlazak u London i ideja da se rat za Francusku nastavlja postavljeni su kao početak političke borbe koja se vodi protiv okupacije, ali i protiv francuskog prihvaćanja poraza. Službeni sinopsis prvog dijela naglašava upravo taj okvir: čovjek koji u trenutku poraza pokušava uvjeriti svijet da bitka nije završena.

Važan je i opseg projekta. La Bataille de Gaulle zamišljen je kao dva filma, s prvim dijelom usmjerenim na razdoblje od 1940. do 1942., a drugim na 1943. i 1944. godinu. Navodi se kako je ukupni budžet oko 74 milijuna eura, što ga svrstava među najskuplje francuske produkcije posljednjih godina.

Supergirl

U kinima (RH) od 25. lipnja

Supergirl zatvara lipanjsku listu kao drugi kino-film novog DCU-a nakon Gunnova Supermana. Režira ga Craig Gillespie, scenarij potpisuje Ana Nogueira, a Milly Alcock glumi Karu Zor-El / Supergirl. Film se temelji na stripu Supergirl: Woman of Tomorrow Toma Kinga i Bilquis Evely, što odmah odvaja ovu verziju lika od uobičajene slike „Supermanove rođakinje”. DC u službenim materijalima naglašava da film prati Karu koja, nakon napada, nevoljko kreće na međuzvjezdano putovanje s neočekivanom suputnicom. Riječ je o Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley), djevojci koja Karu uvlači u odmazdu nakon što joj je ubijen otac. U filmu se pojavljuju i David Krumholtz kao Zor-El, Emily Beecham kao Alura, David Corenswet kao Superman te Jason Momoa kao Lobo.