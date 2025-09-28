Filmski vodič za listopad 2025: 16 filmova koje željno iščekujemo (1/2)

Listopad u kinima donosi povratak Daniela Day-Lewisa, nastavak Trona, uzbudljive trilere i duhovite komedije. Izdvojili smo najzanimljivije filmove koje ne želite propustiti!

Listopad 2025. donosi uzbudljiv kino-raspored – od povratka Daniela Day-Lewisa na velika platna i dugoočekivanog nastavka Trona, preko intrigantnih trilera i biografskih drama, do neobičnih komedija s anđelima i pljačkašima. Obzirom na pozamašan broj naslova ovog mjeseca, listu smo podijelili u dva dijela. Evo pregleda naslova koji nas čekaju do polovice ovog mjeseca:

Jedan običan incident (It Was Just an Accident)

U kinima (Francuska) od 1. listopada, u kinima (RH) od 23. listopada

Novi film renomiranog iranskog redatelja Jafara Panahija, Jedan običan incident, započinje automobilskim kvarom koji vodi obitelj do mehaničara Vahida – bivšeg političkog zatvorenika uvjerenog da je vozač zapravo njegov nekadašnji mučitelj. Ta mala nezgoda pretvara film u kafkijanski film ceste, ali i alegoriju o traumi, pravdi i sjećanju.

Panahi kombinira napetost i crni humor: korumpirani policajci koji mito naplaćuju POS terminalom, bolnice koje odbijaju žene bez muške pratnje, sitne svakodnevne apsurdnosti koje razotkrivaju sustavnu represiju. U vizualnom smislu film je ogoljen, gotovo dokumentaran, a scenaristički evocira Becketta – jedan od likova čak i citira U očekivanju Godota.

Za Jedan običan incident Panahi je 2025. osvojio Zlatnu palmu u Cannesu. Kritičari ga opisuju kao manje alegoričan, a više izravan od njegovih ranijih radova (Taxi, Tri lica). Film je dostupan u francuskim kinima od 1. listopada, u domaće multiplekse stiže 23. listopada, a 30. listopada projekcija filma će se održati i u kinu Forum s početkom u 21h.

Smashing Machine: Život u ringu (The Smashing Machine)

U kinima (RH) od 2. listopada

Benny Safdie donosi biografsku dramu o Marku Kerru, legendi MMA-a i dvostrukom UFC prvaku čiji je brzi uspon pratio i strmoglavi pad uzrokovan ovisnošću i turbulentnim privatnim životom. Kerra utjelovljuje Dwayne Johnson (koji bi po prvi puta trebao odglumiti ozbiljnu ulogu), dok Emily Blunt tumači Dawn Staples, Kerrovu partnericu.

Film se temelji na dokumentarcu The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr (2002), a Safdie ga režira u prepoznatljivom spoju sirove autentičnosti i emocionalne napetosti. Posebno je zanimljivo vidjeti i Hrvate u cijeloj priči, obzirom da hrvatsko-japanski borac Satoshi Ishii tumači Ensona Inouea, Kerrjeva protivnika iz legendarnog PRIDE Grand Prixa 2000., dok se u priči pojavljuju i borilačke ikone poput Branka Cikatića.

Obavezna literatura za ljubitelje MMA, Smashing Machine: Život u ringu zasad ima većinski pozitivne kritike, a jesu li Safdie i Johnson zaista odradili dobar posao – možete provjeriti od 2. listopada u domaćim multipleksima.

Anemone

U kinima (SAD) od 3. listopada

Psihološka drama Anemone donosi povratak Daniela Day-Lewisa u glumačke vode nakon čak osam godina – posljednji put glumio je u Fantomskoj niti (Phantom Thread, 2017). U filmu tumači Raya Stokera, muškarca koji na sjeveru Engleske kreće u šumu kako bi se ponovno povezao s otuđenim bratom s kojim ga veže složena i traumatična prošlost.

Film režira Ronan Day-Lewis, Danielov sin, kojem je ovo dugometražni debi, a scenarij su napisali zajedno. Uz Daniela Day-Lewisa glume Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley i Safia Oakley-Green. Glazbu potpisuje Bobby Krlic (koji je radio i Him, trenutno u kinima), a za kostime je zadužena Jane Petrie.

Film u američka kina stiže 3. listopada, uz širu distribuciju tjedan dana kasnije.

Tron: Ares

U kinima (RH) od 9. listopada

Više od četrdeset godina nakon originala i petnaest godina nakon filma Tron: Nasljedstvo (Tron: Legacy), Disney donosi treći nastavak kultne SF sage – Tron: Ares. Priča se koncentrira na sofisticirani program Ares (Jared Leto) koji prelazi u stvarnost, čime čovječanstvo prvi put susreće umjetnu inteligenciju licem u lice.

Režiju potpisuje Joachim Rønning, dok se iz ranijih filmova vraća Jeff Bridges kao Kevin Flynn. Glumačku postavu predvode Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hasan Minhaj, Arturo Castro, Cameron Monaghan i Gillian Anderson. Za glazbu su zaduženi Trent Reznor i Atticus Ross (Nine Inch Nails), koji su ujedno i izvršni producenti filma, a obećavaju zvučni spektakl usporediv s Daft Punkovim soundtrackom za Nasljedstvo.

Foršpan izgleda bombastično, efekti u njemu odlično, sve je pretrpano akcijom, dok priča ne obećava previše – što ne znači puno. Mislim, sjećate li se priče iz Nasljedstva? Imena likova? Ali hej, izgledalo je i zvučalo kul!

Tron: Ares je moguće pogledati u hrvatskim multipleksima od 9. listopada.

After the Hunt

U kinima (SAD) od 10. listopada

Psihološki triler After the Hunt, redatelja Luce Guadagnina s Julijom Roberts u glavnoj ulozi, prati Almu Imhoff, sveučilišnu profesoricu filozofije na Yaleu koja je pred stjecanjem statusa redovite profesorice u trajnom zvanju. Almina se svakodnevica ruši kada njezina doktorandica Maggie (Ayo Edebiri) prijavi kolegu i bliskog prijatelja Hanka (Andrew Garfield) za seksualno zlostavljanje. Alma se nađe između lojalnosti prema prijatelju, studentske optužbe i vlastitih demona iz prošlosti, uključujući problem sa supstancama i epizodu koja bi mogla kompromitirati njezinu poziciju.

Guadagnino i scenaristica Nora Garrett koriste optužbu kao polazište za slojevitu psihološku dramu u kojoj ništa nije posve sigurno, a film otvara i pitanje generacijskog sukoba između Alme i Maggie – profesorice koja je izborila svoje mjesto u muškom akademskom svijetu i studentice koja dolazi iz vremena drugačijih vrijednosti i očekivanja.

Premijerno prikazan 29. kolovoza 2025. izvan konkurencije na Venecijanskom filmskom festivalu, film je podijelio kritiku: jedni ga vide kao intrigantnu raspravu o moći, moralu i #MeToo eri, dok ga drugi smatraju prerazvučenim i nedorečenim. Ipak, Roberts je gotovo jednoglasno pohvaljena kao najbolji element filma.

I Swear

U kinima (UK) od 10. listopada

Britanska biografska komedija/drama I Swear donosi istinitu priču o Johnu Davidsonu, Škotu kojemu je u tinejdžerskoj dobi dijagnosticiran Touretteov sindrom – u vrijeme kada je to stanje bilo gotovo nepoznato. Njegov se život raspada pod teretom stigme i nerazumijevanja, sve dok mu neočekivano prijateljstvo s medicinskom sestrom Dottie ne pruži snagu da pronađe vlastiti glas.

Film režira, piše i producira Kirk Jones (Waking Ned Devine), a u glavnim ulogama su Robert Aramayo (The Rings of Power), Maxine Peake, Shirley Henderson i Peter Mullan. Kritičari hvale toplinu i humor filma, ali i dirljivu Aramayovu izvedbu koja uspijeva prenijeti i kompleksnost bolesti i Johnovu neuništivu duhovitost. I Swear odaje počast životu i aktivizmu Davidsona, pionira koji je pomogao svijetu da shvati Touretteov sindrom. Premijerno je prikazan 7. rujna 2025. na Toronto International Film Festivalu, a u britanska kina stiže 10. listopada.

Lopov s krova (Roofman)

U kinima (RH) od 16. listopada

Kriminalistička humoristična drama Lopov s krova temelji se na nevjerojatnoj istinitoj priči o Jeffreyju Manchesteru, bivšem vojniku koji je tijekom kasnih ’90-ih i ranih 2000-ih pljačkao McDonald’s restorane tako što je ulazio kroz njihove krovove. Nakon bijega iz zatvora, šest mjeseci se skrivao u trgovini Toys "R" Us, planirajući novi potez – sve dok se nije zaljubio u Leigh (Kirsten Dunst), što je pokrenulo lanac događaja koji mu je ugrozio dvostruki život.

Film režira Derek Cianfrance (Blue Valentine, The Place Beyond the Pines), a u glavnim ulogama su Channing Tatum i Kirsten Dunst, uz Bena Mendelsohna, LaKeitha Stanfielda, Juno Temple, Uzo Adubu i Petera Dinklagea. Kritičari su film već proglasili „čudnijim od fikcije“, a publiku je osvojio spojem napetog kriminalističkog zapleta, humora i neočekivano dirljive ljubavne priče. Na Rotten Tomatoesu trenutno ima 83% pozitivnih recenzija.

Dobra karma (Good Fortune)

U kinima (RH) od 16. listopada

Nadnaravna komedija Dobra karma je dugometražni redateljski debi Aziza Ansarija, koji ujedno glumi glavnog junaka Arja – preopterećenog radnika u Los Angelesu. Kada se Gabriel (Keanu Reeves), nespretni anđeo niskog ranga, odluči umiješati u njegov život, situacija krene po zlu: pokušavajući dokazati da novac ne rješava probleme, Gabriel zamijeni Arja sa bogatim poduzetnikom Jeffom (Seth Rogen). No plan se izjalovi – Arju život u luksuzu itekako odgovara, Gabriel ostaje bez krila, a Jeff završava na ulici.

Uz Ansarija, Rogen i Reevesa, u filmu glume Keke Palmer i Sandra Oh. Film duhovito kombinira klasični „body-swap” zaplet s kritikom suvremenog kapitalizma i honorarnih poslova. Reeves briljira kao smušeni anđeo koji otkriva male ljudske radosti, dok Rogen i Ansari donose tipičnu dozu komičnog kaosa. Dobra karma premijerno je prikazana 6. rujna 2025. na Toronto International Film Festivalu, gdje je dobila pozitivne kritike, a u naša kina stiže 16. listopada.