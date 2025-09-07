Filmski vodič za rujan 2025: 10 najiščekivanijih filmova koje ne želite propustiti

Rujan donosi raznoliku filmsku ponudu. Provjerite što vas sve čeka na velikom platnu!

Rujan 2025. donosi pravu šaroliku ponudu filmova – od povratka „legendarnih bendova“ i novih horor-trilera do festivalskih drama i spektakularnih akcijskih blockbustera. Evo pregleda najzanimljivijih naslova koji stižu ovog mjeseca.

Raskid (Splitsville)

U kinima (RH) od 11. rujna

Američku komediju režira Michael Angelo Covino (koji je i koautor scenarija zajedno s Kyleom Marvinom), a u glavnim ulogama su Dakota Johnson (ujedno i producentica), Adria Arjona, Marvin, Covino, Nicholas Braun, David Castañeda, O-T Fagbenle, Charlie Gillespie i Simon Webster. Radnja prati dva para čije prijateljstvo pukne kada muž iz jednog para (koji se razvodi) završi u krevetu sa ženom iz drugog (koji su u otvorenom braku).

Film je premijerno prikazan na canneskom filmskom festivalu 19. svibnja, u američkim je kinima započeo prikazivanje krajem kolovoza, a u hrvatska kina stiže 11. rujna. Na Rotten Tomatoesu trenutno ima 88% pozitivnih kritika, a foršpan možete pogledati na poveznici.

Dugi hod (The Long Walk)

U kinima (RH) od 11. rujna

Distopijski horor-triler Dugi hod temeljen je na romanu Stephena Kinga iz 1979. godine (objavljenom pod pseudonimom Richard Bachman). Film je režirao Francis Lawrence, dok scenarij potpisuje JT Mollner. U glumačkoj postavi nalaze se Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing, Tut Nyuot, Charlie Plummer, Ben Wang, Roman Griffin Davis, Jordan Gonzalez, Josh Hamilton, Judy Greer i – Mark Hamill.

Američka premijera zakazana je za 12. rujna, no u hrvatskim kinima bit će dostupan dan ranije.

Izvor: YouTube/Sony Pictures

Spinal Tap II: Kraj se nastavlja (Spinal Tap II: The End Continues)

U kinima (SAD) od 12. rujna

Radnja je smještena četrdesetak godina nakon prvog filma, a redatelj Martin Di Bergi snima dokumentarac o ponovnom okupljanju i oproštajnom nastupu legendarne heavy metal grupe Spinal Tap, „najglasnije britanske grupe“ koju čine Nigel Tufnel, David St. Hubbins i Derek Smalls. Još je 2022. najavljen nastavak originalnog filma Ovo je Spinal Tap (This Is Spinal Tap), s Robom Reinerom, Christopherom Guestom, Michaelom McKeanom i Harryjem Shearerom u povratničkim ulogama, dok Reiner ponovno preuzima režijsku palicu. U studenom 2023. potvrđeno je da će se u cameo ulogama pojaviti Paul McCartney, Elton John i Garth Brooks. Koncert je snimljen prošlog mjeseca.

Originalni film iz 1984. dočekan je hvalospjevima kritike, ali je na kinoblagajnama prošao skromno. Tek je VHS izdanje donijelo širu popularnost i kultni status, a uz to je i popularizirao mockumentary žanr kojem pripada i nastavak. Premijera filma Spinal Tap II zakazana je za 12. rujna (SAD), a foršpan možete pogledati na poveznici.

The Man in my Basement

U kinima (UK) od 12. rujna, na platformi Hulu od 26. rujna

Horor-triler The Man in My Basement temeljen je na romanu Waltera Mosleyja, koji je i suautor scenarija. Režiju i scenarij potpisuje kazališna redateljica Nadia Latif (Almeida, Donmar, Royal Shakespeare Company, Bush Theatre), a ovo joj je prvi dugometražni film. U glavnim ulogama su Corey Hawkins, Willem Dafoe, Anna Diop i Tamara Lawrance.

Film premijeru ima u programu Discovery na ovogodišnjem Toronto International Film Festivalu (koji je započeo 4. rujna), u britanskim kinima je od 12. rujna, a na platformi Hulu od 26. rujna. Kritičari već ističu da izgleda obećavajuće.

Izvor: YouTube/Les Films du Fleuve/Memento

Adam's Sake

U kinima (Francuska) od 17. rujna

Francusko-belgijska drama Adam’s Sake redateljice i scenaristice Laure Wandel (u glavnim ulogama Léa Drucker i Anamaria Vartolomei) prati pothranjenog četverogodišnjaka koji završava u bolnici nakon sudske odluke, dok mu majka unatoč restrikcijama ostaje uz krevet boreći se za njegovu dobrobit. Film je premijerno prikazan u programu Critics’ Week na Filmskom festivalu u Cannesu 14. svibnja, a u kolovozu je uvršten i u posebni program Sarajevo Film Festivala. U francuska kina stiže 17. rujna 2025.

Izvor: YouTube/Universal Pictures

Him

U kinima (RH) od 18. rujna

„Sportski horor“ Him režirao je Justin Tipping, koji potpisuje i scenarij zajedno sa Skipom Bronkiejem i Zackom Akersom. Producent je Jordan Peele i njegova tvrtka Monkeypaw Productions, a glumačku postavu čine Marlon Wayans, Tyriq Withers, Julia Fox, Tim Heidecker i Jim Jefferies. Priča prati mladog igrača američkog nogometa u usponu koji prolazi niz zastrašujućih treninga na izoliranom imanju umirovljenog quarterbacka. Glazbu je skladao Bobby Krlic.

Foršpan je već zaintrigirao publiku, jasno podsjećajući na prepoznatljiv stil Peeleovih horora. Hrvatska premijera zakazana je za 18. rujna.

The Lost Bus

U kinima (SAD) od 19. rujna, na platformi Apple TV+ od 3. listopada

Drama The Lost Bus temelji se na knjizi Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire autorice Lizzie Johnson, a režiju i scenarij potpisuje Paul Greengrass zajedno s Bradom Ingelsbyjem. U glavnoj ulozi je Matthew McConaughey, uz Americu Ferreru, Yula Vázqueza i Ashlie Atkinson. Producentica filma je Jamie Lee Curtis. Radnja prati vozača školskog autobusa koji pokušava prevesti i spasiti djecu i njihovu učiteljicu tijekom katastrofalnog požara „Camp Fire“ 2018., najsmrtonosnijeg u povijesti Kalifornije. Svjetska premijera bila je 5. rujna na Toronto International Film Festivalu, u kina stiže 19. rujna, a na Apple TV+ 3. listopada. Foršpan pogledajte ovdje.

No Other Choice (Eojjeolsuga eobsda)

U kinima (Južna koreja) od 24. rujna, datum projekcija u europskim kinima nepoznat

Južnokorejski crnohumorni triler No Other Choice novi je film fenomenalnog redatelja Park Chan-wooka, koji je ujedno i koautor scenarija te producent. Film je nastao prema romanu The Ax Donalda Westlakea, a u glavnim ulogama su Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran i Cha Seung-won. Ovo je druga adaptacija romana, nakon francuske verzije The Axe iz 2005.

Radnja prati Man-sooa, stručnjaka za papir koji nakon 25 godina rada ostaje bez posla i suočava se s egzistencijalnim krahom. Dok pokušava pronaći novi posao i održati obitelj na okupu, njegova očajnička potraga vodi ga prema drastičnim odlukama – eliminirati konkurenciju. Domaća distribucija započet će 24. rujna (južnokorejska kina), u SAD-u je premijera zakazana za Božić, 25. prosinca 2025., dok se datumi europskih prikazivanja još čekaju.

„Prije nekog vremena pročitao sam roman The Ax. Uzeo sam ga jer ga je napisao Donald E. Westlake, autor romana prema kojem je snimljen Point Blank, jedan od mojih omiljenih filmova. Čitajući The Ax, poistovjetio sam se s protagonistom — čovjekom koji vjeruje da je proizvodnja papira njegov cijeli život, bez obzira priznaje li to svijet ili ne", rekao je redatelj pa dodao: "Isto tako se i ja osjećam prema filmu, pa sam lako razumio glavnog lika koji vjeruje da postoji određeni način na koji se glava obitelji i muškarac trebaju ponašati.“

Sirāt

U kinima (RH) od 25. rujna

Drama Sirat redatelja Ólivera Laxea, koju je napisao zajedno sa Santiagom Fillolom, prati Luisa (Sergi López) i njegovog sina Estebana (Bruno Núñez Arjona) u potrazi za kćeri/sestrom Mar, koja je nestala na rave partyju u marokanskoj pustinji. U ritmu neumorne elektronske glazbe i u atmosferi potpune slobode, otac i sin dijele njezinu fotografiju, pokušavajući doći do tragova nestale.

Film je premijerno prikazan 15. svibnja 2025. u glavnoj konkurenciji 78. Filmskog festivala u Cannesu, gdje je osvojio Nagradu žirija. U Španjolskoj je u distribuciji od lipnja, a u hrvatska kina stiže 25. rujna.

Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)

U kinima (RH) od 25. rujna

Američki akcijski triler Jedna bitka za drugom režira Paul Thomas Anderson, jedan od najboljih američkih redatelja 21. stoljeća, koji potpisuje i scenarij te produkciju. Film je djelomično inspiriran romanom Vineland Thomasa Pynchona iz 1990. godine. U glavnim ulogama su Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor i debitantica Chase Infiniti. Radnja prati skupinu bivših revolucionara koji se ponovno okupljaju nakon šesnaest godina kako bi spasili kćer jednog od članova, suočeni s povratkom starog neprijatelja.

Film je prvi Andersonov naslov koji će biti prikazan u IMAX formatu. Premijera u SAD-u zakazana je za 26. rujna, a dan prije stiže u hrvatska kina. Foršpan je dobio nagradu Golden Trailer za glazbu.