Matt Damon: Netflix želi da filmovi više puta ponavljaju radnju jer gledatelji koriste mobitele

Zbog manjka koncentracije gledatelja, streaming platforme koriste nove načine snimanja filmova, o čemu je govorio i Matt Damon kod Joe Rogana

Matej Markovinović ponedjeljak, 19. siječnja 2026. u 06:20
📷 Screenshot: YouTube
Screenshot: YouTube

Popularni američki glumci, Matt Damon i Ben Affleck, gostovali su u novoj epizodi podcasta kod Joe Rogana povodom promocije novog Netflixovog filma The Rip te su tom prilikom otvoreno govorili o tome kako streaming platforme utječu na način na koji se danas snimaju filmovi.

Naime, Damon je napomenuo da publika kod kuće filmu posvećuje znatno manje pažnje nego u kinu, zbog čega Netflix inzistira na bržem tempu i ranijem ubacivanju velikih akcijskih scena. Uz to, prema njegovim riječima, sve se češće razmatra i ponavljanje ključnih dijelova radnje kroz dijaloge, kako bi gledatelji lakše pratili film dok istovremeno koriste - mobitele.

„Standardni način snimanja akcijskog filma koji smo naučili jest da se obično koriste tri velika prizora - jedan u prvom činu, jedan u drugom i jedan u trećem. Najviše novca ulaže se u onaj u trećem činu, koji je ujedno i finale. A sada kažu: ‘Možemo li imati veliki prizor već u prvih pet minuta? Želimo da ljudi ostanu. I ne bi bilo loše da se radnja tri ili četiri puta ponovi u dijalozima, jer su ljudi na mobitelima dok gledaju'“, kaže Damon.

Iako je Damonova izjava tako otvorila raspravu o tome da se filmski sadržaj, pogotovo kod akcijskih filmova, prilagođava promijenjenim navikama gledatelja, u razgovor se ubacio Affleck koji navodi da i dalje filmovi i serije mogu biti uspješni bez te „formule“.

Za primjer je dao Netflixovu seriju Adolescence koja pokazuje da pažnju publike i dalje mogu privući sporiji i klasičniji narativi, bez oslanjanja na ubrzani tempo i stalno ponavljanje radnje.

 

 



