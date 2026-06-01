Nastavak Minecraft filma dobio je naslov, a u kina dolazi već sljedeće godine

Objava je došla uz poziv za sve obožavatelje igre čiji bi se kreativni projekt mogao nagraditi pojavljivanjem u sljedećem filmu

Pustolovna komedija Minecraft film (A Minecraft Movie) prošlo je proljeće dominirala kino blagajnama. Film u čijem je središtu skupina autsajdera koji se zajedno nađu u pikselastom svijetu popularne igre debitirao je s rekordnih 163 milijuna dolara, a na kraju ostvario gotovo 960 milijuna dolara diljem svijeta i tako postao drugi najgledaniji film prošle godine.

Nastavak će, kao i prvi naslov, režirati Jared Hess koji zajedno s originalnim scenaristom Chrisom Gallettom radi na scenariju. Warner Bros. i Legendary su u subotu otkrili da je službeni naslov filma A Minecraft Movie Squared, a s objavom je došao i poziv za kreativne igrače i obožavatelje čiji bi se projekti mogli naći u sljedećem filmu ili biti prikazani tijekom odjavne špice.

Osim toga, pobjednik izazova također će dobiti poziv za privatnu projekciju. Iz ove je interaktivne kampanje očito da se ponovno radi o velikom projektu i još većim ambicijama za ponavljanjem prošlogodišnjeg uspjeha.

Uz povratak Jasona Mamoae, Jacka Blacka, Danielle Brooks, Matta Berryja i Jennifer Coolidge, glumačkoj će se postavi pridružiti Kirsten Dunst u ulozi Alex, "ženskog pandana" Steveu, a njezina je uloga otkrivena u videu prikazanom tijekom prezentacije na TwitchConu.

A Minecraft Movie Squared u Kina dolazi 23. srpnja 2027. godine.