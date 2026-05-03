Nema Oscara za AI – Akademija objavila pravila za novu sezonu

Američka akademija filmskih umjetnosti i znanosti objavila je značajne izmjene pravila za dodjelu nagrade Oscar, kojima se prvi put postavlja jasna granica između ljudskog stvaralaštva i tehnologije u usponu. Prema novim pravilima, objavljenima 1. svibnja, za glumačke nagrade bit će prihvatljive isključivo izvedbe koje su "dokazivo izveli ljudi". Slično ograničenje uvedeno je i u kategorijama scenarija, gdje se izričito navodi da djela moraju biti plod ljudskog autorstva kako bi uopće ušla u konkurenciju za prestižnu nagradu.

Zaštita ljudskog rada

Iz Akademije su poručili kako su se njihova pravila i standardi oduvijek razvijali usporedno s tehnološkim napretkom, poput uvođenja zvuka, boje i računalno generiranih slika (CGI) te da se pojava umjetne inteligencije u tom kontekstu ne razlikuje od prethodnih inovacija. Posljednjih godina bilo je ideja i raznih pokušaja "snimanja" cijelih filmova uz pomoć AI-ja, pisanja scenarija, davanja redateljske uloge algoritmima, pa i izmišljanja kompletno digitalnih entiteta koji se predstavljaju kao "AI glumice". No, kad je riječ o zaštiti pojedinaca, vjerojatno su u Akademiji željeli spriječiti da se glumce posthumno "oživljava" i da se takve uloge pokojnih legendi nađu među nominiranima – a i oko toga je već bilo pokušaja.

U kategorijama glume, dakle, pravo na natjecanje imat će samo uloge koje su navedene u službenim odjavnim špicama filma, uz uvjet da je riječ o ljudskoj izvedbi, nastaloj uz njihov pristanak. Kada je riječ o scenaristima, nova pravila propisuju obvezu da scenarij mora napisati čovjek. Akademija je pritom zadržala pravo provođenja istrage o korištenju generativne umjetne inteligencije u bilo kojoj prijavi, pri čemu može zahtijevati dodatne informacije o prirodi korištenja tehnologije i opsegu ljudskog doprinosa.

Godišnja revizija pravila

Pravila i smjernice za dodjelu nagrada svake se godine detaljno pregledavaju i dorađuju, a ovogodišnje izmjene naglašavaju važnost transparentnosti. Lani su tako bili objavili da se utjecaj generativne umjetne inteligencije vidi, ali da "niti šteti niti pomaže", a da će pri ocjenjivanju uzimati u obzir količinu stvarnog ljudskog rada kao relevantnu za nagrađivanje.

Osim regulacije umjetne inteligencije, Akademija je tako uvela i važnu promjenu u sustavu nominacija za glumce. Po novim pravilima, jedan glumac ili glumica može dobiti više nominacija unutar iste kategorije za različite uloge u istoj godini. Ovo predstavlja odmak od dosadašnje prakse i otvara prostor za veće priznanje iznimno produktivnim umjetnicima koji ostvare više zapaženih ostvarenja u jednoj sezoni.