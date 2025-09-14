Netflixov film o internetskom zlostavljanju "Nepoznati broj" šokirao je gledatelje

Dokumentarac "Nepoznati broj: Strah u srednjoj školi" prošlog je tjedna bio najgledaniji Hrvatskoj (sve do pojave "aka Charlie Sheen"). Radi se o potresnoj priču o cyberbullyingu, i likovima kakve smo nekada gledali u bizarnom "Jerry Springer Showu"

Bug.hr nedjelja, 14. rujna 2025. u 09:33

U digitalnom dobu u kojem živimo, prijetnje više ne vrebaju samo iz mračnih ulica, već i s ekrana pametnih telefona koje neprestano držimo u rukama. Cyberbullying, odnosno internetsko zlostavljanje, postalo je surova realnost za generacije koje odrastaju online. Podaci za Hrvatsku su alarmantni: istraživanja pokazuju da je četvrtina djece bila izravna žrtva ove vrste nasilja, dok je čak 75% svjedočilo nekom obliku digitalnog zlostavljanja. U tom kontekstu, nije nimalo čudno što je dokumentarni film koji se bavi upravo ovom tematikom prošlog tjedna postao jedan od najgledanijih naslova na Netflixu u Hrvatskoj. "Nepoznati broj: Strah u srednjoj školi" (izvorni naslov "Unknown Number: The High School Catfish") nije samo priča o opasnostima interneta; to je duboko uznemirujuća studija slučaja o izdaji, manipulaciji i psihološkom teroru koji dolazi s najneočekivanijeg mjesta.

Film prati istinitu priču o Lauryn Licari i njezinom dečku Owenu McKennyju, srednjoškolskom paru iz Michigana čiji se život pretvara u noćnu moru. Mjesecima su bili bombardirani stotinama prijetećih, manipulativnih i često seksualno eksplicitnih poruka s nepoznatog broja. Anonimni pošiljatelj znao je svaki njihov korak, intimne detalje njihove veze i privatne razgovore, koristeći te informacije kako bi sijao razdor, paranoju i strah. Ono što počinje kao zlonamjerna smicalica brzo eskalira u nemilosrdnu kampanju psihološkog zlostavljanja koja ozbiljno narušava njihovo mentalno zdravlje i svakodnevni život. Dokumentarac vješto gradi napetost, a osjećaj sigurnosti tinejdžera topi se sa svakom novom notifikacijom. To ih ostavlja u stanju konstantne tjeskobe i zbunjenosti. Tko bi ih mogao toliko mrziti? Je li to ljubomorni kolega iz razreda, odbačeni prijatelj ili netko potpuno nepoznat?

Kako je uznemiravanje postajalo sve intenzivnije i opasnije, u slučaj su se uključili lokalna policija (ne baš uspješno u početku), a zatim i FBI. Istraga je bila iznimno složena jer je pošiljateljica, za koju se kasnije otkrilo da je bila informatičarka, koristila tehnička sredstva poput VPN mreža i aplikacija za lažiranje brojeva kako bi prikrila svoje digitalne tragove. To je vodilo istražitelje, ali i gledatelje, u potpuno krivom smjeru. Sumnja je padala na školske rivale, pa čak i na profesore, što je mnogima donijelo posebne traume. Međutim, istina do koje su istražitelji na kraju došli bila je toliko šokantna i bizarna da nadilazi najmračnije scenarije bilo kojeg fiktivnog trilera.

Otkriće da iza stotina monstruoznih poruka stoji Laurynina vlastita majka pretvara ovaj true-crime dokumentarac u duboko potresnu psihološku dramu o najgoroj mogućoj izdaji. Film ne nudi jednostavne odgovore na pitanje "zašto", već ostavlja gledatelje da se nose s kompleksnošću situacije. Lauryn, koja je u vrijeme događaja bila tek dijete, a i danas je vrlo mlada, nalazi se u nezamislivoj poziciji – žrtva je vlastite majke, no i dalje osjeća potrebu za održavanjem odnosa s njom. Ta dinamika, prožeta traumom i zbunjenošću, naglašava dugoročne posljedice emocionalnog zlostavljanja i pokazuje koliko je teško prekinuti veze s onima koji bi nas trebali bezuvjetno štititi.

"Nepoznati broj" je u mnogo čemu površan film, ali i takav je snažan podsjetnik na tamnu stranu tehnologije koja omogućuje anonimnost i pruža platformu za zlostavljanje. Priča o Lauryn i Owenu ekstreman je primjer onoga što se može dogoditi kada digitalni alati dospiju u pogrešne ruke.



