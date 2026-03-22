Nevjesta!: Kaotični kolaž o monstruoznoj ljubavi

U trenutku kad je Frankensteinovo čudovište poželjelo ljubav, rodila se Nevjesta (The Bride), ali prije Nevjeste ona je imala dvije, međusobno suprotstavljene osobnosti. Prvo je bila Ida, mlada djevojka koja je nakon prohibicije kao ljubavnica kružila gangsterskim krugovima u Chicagu sve dok je nije opsjeo duh slavne autorice Mary Wollstonecraft Shelley, koja bi iz Ide povremeno progovorila arhaičnim britanskim naglaskom i besprijekornom dikcijom. Sve su ove osobnosti naselile u jednu ženu čiji lik izvanredno utjelovljuje Jessie Buckley i koju je, inspirirana kultnom Frankensteinovom nevjestom (Bride of Frankenstein) i kriminalističkom dramom Bonnie i Clyde (Bonnie and Clyde), ponovno oživila Maggie Gyllenhaal.

L'amour fou

Nevjesta! započinje s duhom Mary Shelley koja želi ispričati nastavak Frankensteina, burnu ljubavnu priču za koju mora ući u um žene na rubu živčanog sloma, pa tako pronalazi Idu dok, okružena ljigavim i vulgarnim gangsterima, sjedi u noćnom klubu. Jednom kad iz nje progovori duh legendarne spisateljice, Idin brooklynski naglasak odjednom prelazi u britanski, a njezine se riječi prelijevaju u intelektualni književni sarkazam koji priprostim gangsterima djeluje kao žensko ludilo. Na znak svog nadređenog, Lupina (Zlatko Burić), koji prizor promatra sa šanka, dvojica muškaraca izvedu Idu iz kluba, a ubrzo potom ona "padne" niz stepenice, ravno u preranu smrt.

Idino životno putovanje tu ipak ne prestane jer, netom nakon njezine nesretne smrti, u Chicago dolazi Frank (Christian Bale), Shelleyino, odnosno Frankensteinovo, čudovište u potrazi za jednako čudovišnom nevjestom. On pronalazi doktoricu Euphronious (Annette Bening), suvremenu sljedbenicu Frankensteinove umjetnosti oživljavanja i transformacije mrtvih koja svoje radove objavljuje pod inicijalima kako bi od akademske zajednice sakrila činjenicu da je žena. Gotovo sve su žene u Nevjesti! nepovoljno pozicionirane upravo zato što su žene – muškarci ih drže u zabludi kako bi njima manipulirali, prisiljene su djelovati u sjeni znatno manje obrazovanih i nekompetentnih muških kolega, u gangsterskim ih se krugovima kažnjava smrću i sakaćenjem, a svaka njihova pobuna proglašena je histerijom.

Zaintrigirana Frankovim zahtjevom, doktorica Euphronious pristane oživjeti nedavno preminulu djevojku i od nje učiniti čudovišnu nevjestu, što se izravno referira na originalni roman. Beživotno tijelo koje se slučajno nađe kao lako dostupno upravo je Idino, pa je uskoro, u svrhu ljubavi i znanstvenog eksperimenta, ponovno oživljeno. Iako govori svojim starim naglaskom s povremenim verbalnim eskapadama u duhu Mary Shelley, Nevjesta se ne može prisjetiti Ide niti njezine prošlosti, pa je Frank drži u zabludi i laže o zajedničkom životu koji su imali prije njezine nesreće. Ipak, njezina buntovna priroda je nije napustila i čudovišni par uskoro pobjegne na romantično putovanje okrutnim i neprijateljskim svijetom.

Čudovišni Bonnie i Clyde

Njezin je povratak među žive Idu ostavio s trajnim ožiljkom od crne tinte na obrazu i bez imena, a kad konačno pita Franka kako se zove on odabere Penelope, što ona bez prigovora prihvati. Njihov prvi zajednički izlazak odvede ih među ekstravagantne i razuzdane odmetnike u zavučeni noćni klub, ali među stvorenjima u čije se okruženje oboje lako uklope vrebaju i predatori koji pred klubom nasrnu na Idu, a Frank ih u naletu bijesa, pokazujući nadljudsku fizičku snagu, ubije pred svjedocima. Brutalno se ubojstvo, zajedno s fotografijom čudovišnog para, ubrzo našlo na naslovnicama, pa su Ida i Frank primorani bježati i skrivati se.

Njihova odmetnička odiseja započinje u New Yorku, zatim ih vodi na Slapove Niagare i konačno ponovno na početak, u Chicago, dok ih u stopu slijede detektiv Jake Wiles (Peter Sarsgaard) i njegova tajnica Myrna Malloy (Penélope Cruz) koja zapravo predvodi slučajem dok on preuzima sve zasluge. Detektivski par ponekad djeluje gotovo karikaturalno i komično, što zapravo ne djeluje daleko od scenarističke namjere iako je prilično dvodimenzionalno. Sličnim se problemima, doduše, nije uspjela oduprijeti niti središnja ljubavna priča, pa odnos Ide i Franka na trenutke djeluje kao eksperimentalni kolaž ekspresionističkog spektakla, glazbenih dionica, gotike i film–noira.

Frank je veliki filmofil i vjerni obožavatelj Ronnieja Reeda (Jake Gyllenhaal), zvijezde mjuzikla čije filmove opsesivno gleda u lokalnim kino dvoranama i čije koreografije savršeno pamti i oponaša. Reedovi se crno–bijeli mjuzikli isprepliću s Frankovim fantazijama u kojima on sam postaje glavni lik i izvodi besprijekorne plesne točke pod snažnim reflektorima, ali osim toga, i činjenice da njegovo i Idino lutanje prati destinacije koje su obilježile Reedovu karijeru, njegov karakter sa slavnim glumcem ne dijeli gotovo ništa. Ipak, ljudski je ideale pronalaziti u onom nedostižnom, a Frank ne mora izgledati kao čovjek da bi to bio.

Upravo je u tome i srž ove priče. Naime, Ida i Frank ljudima su dovoljno slični da donekle uspijevaju opstati u njihovom svijetu, ali su i dovoljno različiti da u njemu zauvijek ostanu uljezi. Nevjesta! pritom ima i izraženu feminističku notu i okrutnom, muškom svijetu suprotstavlja glavnu junakinju koja na svaki muški prijedlog odgovara da ipak "radije ne bi", pa je pitanju ljudskosti tematski pridruženo i pitanje pozicije žene u svijetu kojim vladaju muškarci. Ipak, radnja koju pokreće feministički bijes u nekoliko se ključnih trenutaka spotiče sama o sebe, a likovi su uskraćeni pod cijenu žanrovskog spektakla – primjerice, Penelope u jednom trenutku postane feministička ikona čiji izgled i šminku preuzmu brojne mlade djevojke što, iako podsjeća na društvenu revoluciju iz Jokera, nikad ne dosegne značajne razmjere, pa djeluje isključivo kao dekorativna odjavna špica.

Mary, Ida ili Nevjesta

Nevjesta! se ne opterećuje ujednačenim ritmom što dramaturgiju čini najvećim problemom u čitavom filmu. Idin i Frankov odnos, doduše, pronalazi vlastiti ritam i iz prijateljstva postaje ljubav, ali čak i on, kao i radnja, ponekad stoji na mjestu, zakočen i besciljan. Razlog ovome su potencijalno mnogobrojni narativni elementi koji istovremeno pokušavaju tvoriti cjelinu, ali se neprestano razlijevaju u kolaž različitih žanrova i stilova, što jednim dijelom funkcionira kao odraz kaotičnog bijesa jedne ponovno rođene žene. Dakle, jednako kako se Ida gubi u vlastitim identitetima, koji ipak dijele i žive jednu univerzalnu pobunu, tako se i Nevjesta! gubi u svim filmovima kojima je mogla biti.

Iako mu čitavo vrijeme "nešto" nedostaje, drugi dugometražni film ambiciozne Maggie Gyllenhaal ipak je zabavan i simpatičan, čak i sa svim propuštenim prilikama, što zasigurno može zahvaliti sjajnim izvedbama snažne glumačke postave. Ipak, propuštene su prilike učinile svoje, ili je to pak bio strah od propuštenih prilika, pa Gyllenhaal umjesto jedne redateljske odluke istovremeno donosi njih nekoliko. Nevjesta! je zato istovremeno ljubavno pismo Mary Shelley, filmu i feminističkoj borbi, ali sve bi zvučalo bolje kada bi svi ovi elementi djelovali kao cjelina.