Objavljen je foršpan za Odiseju Christophera Nolana

Ljetna filmska sezona je pred vratima, a jedan od najiščekivanijih filmova ovoga ljeta je Odiseja (The Odyssey) Christophera Nolana koja na velika platna dolazi 17. srpnja. Universal Pictures je konačno objavio prvi službeni foršpan i gledateljima ponudio novi pogled na to kako će izgledati epski povijesni spektakl u vrijednosti od oko 250 milijuna dolara.

Radnjom smješten u vrijeme nakon Trojanskog rata, film prati Odiseja (Matt Damon) na njegovom dugogodišnjem putovanju opisanom u Homerovom epu. Nakon 20 godina odsutnosti, Odisej se želi vratiti na rodnu Itaku svojoj supruzi Penelopi (Anne Hathaway) i sinu Telemahu (Tom Holland). U središtu filma je, dakle, ultimativna priča o povratku i ljudskoj čežnji za domom.

Glumačka postava predvođena Mattom Damonom uključuje i Zendayu, Charlize Theron, Lupitu Nyong’o i Roberta Pattinsona koji utjelovljuje Antinoja, najagresivnijeg od Penelopinih prosaca koji se sukobio s Telemahom. Odiseja već na prvi pogled obiluje monumentalnim i epskim borbama i plovidbom, a snimljena je najnovijom generacijom IMAX 70mm kamera i na pravim lokacijama od Islanda do Grčke.

Foršpan je u ovom kratkom vremenu uspio nadmašiti onaj za Oppenheimer iz 2023. godine, što ne sugerira samo veliko zanimanje publike nego i svjedoči o novim standardima filmske promocije.