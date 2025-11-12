Objavljen je službeni foršpan za nadolazeću sportsku dramu Marty Veličanstveni

Marty Veličanstveni (Marty Supreme) je jedan od najiščekivanijih filmova ove godine, a produkcijski studio A24 konačno je objavio njegov službeni foršpan. U režiji Josha Safdieja i s Timothéejem Chalametom u naslovnoj ulozi, film je inspiriran životom profesionalnog igrača stolnog tenisa Martyja Reismana, ali se ipak ne radi o biografskom filmu.

Priča se odvija u New Yorku tijekom 1950-ih godina i prati mladog igrača stolnog tenisa u usponu koji, u želji za uspjehom, „odlazi do pakla i natrag", a u nju je uključena i ljubavna afera koju je Marty imao sa slavnom glumicom čiji lik utjelovljuje Gwyneth Paltrow. Scenarij, zajedno sa Safdiejem, potpisuje njegov dugogodišnji suradnik Ronald Bronstein, a oboje su, kao i Chalamet, također potpisani i kao producenti. Film je premijerno prikazan početkom listopada na New York Film Festivalu, na kojem prethodno nije bio najavljen. Iznenadna je projekcija za sobom povukla pozitivne reakcije, a mnogi su kritičari Chalametovu izvedbu nazvali dosad najboljom u karijeri. S obzirom da film izlazi u blagdansko vrijeme i već sada dobiva veliku pažnju, nije teško pretpostaviti da bi Chalamet po treći put mogao biti nominiran za nagradu Akademije.

Marty Veličanstveni je prvi Safdiejev redateljski projekt nakon trilera Neobrađeni dragulji (Uncut Gems, 2019.) koji je režirao zajedno s bratom Bennyjem, a ujedno i prvi samostalni dugometražni film od debitantskog ostvarenja The Pleasure of Being Robbed iz 2008. godine. Uz Chalameta i Paltrow, u filmu su uloge ostvarili i Fran Drescher (The Nanny), Abel Ferrara te glazbenik Tyler, the Creator.

Timothée Chalamet je već dugo obožavatelj filmova braće Safdie, a 2019. godine je za Variety o filmu Neobrađeni dragulji čak napisao esej, stoga se ova suradnja vjerojatno mogla i očekivati. Film u američku kino distribuciju dolazi za Božić, pa bi se u hrvatskim kinima mogao očekivati početkom sljedeće godine.