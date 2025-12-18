Stigao je trailer za novi Spielbergov NLO film s impresivnom glumačkom postavom

Nakon poluautobiografske drame 'Fabelmanovi', Steven Spielberg vraća se žanru koji ga je proslavio. Pogledajte prvi trailer za 'Disclosure Day' s Emily Blunt i Colinom Firthom u glavnim ulogama

Prvi trailer za misteriozni NLO film Stevena Spielberga napokon je objavljen i publici nudi prve detalje o onome što mogu očekivati. Film, naziva 'Disclosure Day', okuplja zvjezdanu glumačku ekipu koja se suočava s otkrićem izvanzemaljskog života, a sudeći prema prvim reakcijama, čeka nas pravi povratak redatelja u formu koja ga je proslavila.

Scenarij za film potpisuje David Koepp, poznat po radu na 'Jurskom parku', a temelji se na priči samog Spielberga. Glumačku postavu predvode Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson i Wyatt Russell. Trailer završava zagonetnim pitanjem koje postavlja lik Elizabeth Marvel: "Zašto bi stvorio tako ogroman svemir, a sačuvao ga samo za nas?", dok lik Josha O'Connora u jednom trenutku izjavljuje: "Ljudi imaju pravo znati istinu, ona pripada sedam milijardi ljudi."

Povratak klasičnom Spielbergu

'Disclosure Day' označava Spielbergov prvi film nakon poluautobiografske drame 'Fabelmanovi' iz 2022. godine, koja je zaradila sedam nominacija za Oscara. Ovim se projektom također vraća svijetu izvanzemaljaca, temi koju je prethodno istraživao u kultnim filmovima kao što su 'Rat svjetova', 'E.T.' i 'Bliski susreti treće vrste'. Glumci koji su radili na filmu ne kriju svoje oduševljenje. "To je kao Spielberg iz starih dana", rekao je nedavno O'Connor u jednom intervjuu. "Mislim da će ljudi biti uzbuđeni."

Scenarist Koepp je ranije ove godine film nazvao "vrlo emotivnim iskustvom", a s njim se složio i glumac Colman Domingo. "Završio sam s čitanjem scenarija i rasplakao sam se", izjavio je Domingo. "Mislio sam da je to jedan od najljepših scenarija o našoj ljudskosti. Doslovno sam plakao jer Steven Spielberg vjeruje u mogućnost onoga što bismo mi kao ljudska bića mogli biti." Marketinška kampanja filma poklopila se s uspjehom dokumentarca 'The Age of Disclosure', koji se bavi navodnim vladinim zataškavanjem postojanja izvanzemaljskog života, a koji je nedavno srušio rekord gledanosti na Amazon Prime Videu.

Promotivni plakati za film već su se pojavili na Times Squareu, a trailer će se prikazivati u kinima prije najnovijeg nastavka filma 'Avatar'. 'Disclosure Day' u kina stiže u ljeto 2026. godine, u sezoni prepunoj blockbustera kao što su 'Toy Story 5', 'The Odyssey' Christophera Nolana, 'Minions 3', 'Supergirl', igrana verzija 'Moane' i 'He-Man: Masters of the Universe'.