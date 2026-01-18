Što gledati na početku 2026.? Pregled najzanimljivijih filmskih premijera

Kino repertoar u siječnju i veljači već godinama uživa lošu reputaciju. Ne zato što tijekom njih nema filmova (ili su svi nekvalitetni), nego zato što rijetko nude naslove od kojih industrija unaprijed očekuje „zagarantiran” uspjeh (sjetimo se Johna Cartera /2012/, blockbustera koji je čekao na distribuciju do ožujka, samo da bi postao epohalni promašaj). Publika to prihvaća zdravo za gotovo i ponaša se kao da prava filmska sezona počinje tek s proljećem. A ipak, upravo početkom godine često isplivaju filmovi koji prolaze ispod radara, bez velikih marketinških kampanja i bez unaprijed zadanih očekivanja.

Budimo realni, početak 2026. ne nudi kvalitetnim filmovima pretrpan program. Ne nudi ni niz naslova koji se nameću sami od sebe niti ostavlja dojam da će svaki vikend donositi nešto ključno. No među ograničenim izborom postoji desetak filmova koji bi nas mogli ugodno iznenaditi – ili nam barem biti zanimljivi zbog izvanfilmskog konteksta (npr. filmovi bazirani na videoigrama)! Zato ovu listu treba shvatiti kao prosti pregled onoga što se u prvim tjednima godine potencijalno isplati pratiti.

Svadba

U kinima (RH) od 22. siječnja

Za prvu najavu – domaći film o kojem se podosta priča posljednjih tjedana, posebice od gostovanja Igora Šeregija u emisiji Nedjeljom u 2 – Svadba! Poznati hrvatski poduzetnik Miljenko (Rene Bitorajac) na vlastiti rođendan istodobno saznaje da mu je poslovno carstvu na rubu propasti i da mu je kći, studentica u Londonu, trudna. Odmah zatim stiže i dodatni „detalj” – otac djeteta je sin srpskog ministra. Dok obitelj ulazi s tortom i tamburašima, privatna kriza vrlo brzo prerasta u javni problem, a susret dviju obitelji pretvara se u niz sukoba.

Film ne prati ljubavni par, nego njihove roditelje i širi obiteljski krug, s naglaskom na sudar mentaliteta i načina razmišljanja. Uz Bitorajca, jednu od ključnih uloga tumači Dragan Bjelogrlić, a ostatak glumačke ekipe čine Linda Begonja, Vesna Trivalić, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Nika Grbelja i Marko Grabež, uz imena poput Seke Sablić, Snježane Sinovčić-Šiškov, Srđana Žike Todorovića i Dejana Aćimovića.

Šeregi film otvoreno postavlja kao komediju koja ne bira strane i ne nudi poruke pomirenja, nego koristi humor kako bi ogolio obrasce ponašanja s obje strane. Fokus nije na političkom komentaru, nego na obitelji kao prostoru u kojem se najlakše aktiviraju potisnute frustracije i stereotipi.

Izvor: YouTube/Sony Pictures Entertainment

28 godina kasnije 2. dio: Hram lubanja (28 Years Later: The Bone Temple)

U kinima (RH) od 22. siječnja

Drugi dio nove trilogije nastavlja se izravno na 28 godina kasnije (2025). Režijsku palicu (od Dannyja Boylea) preuzima Nia DaCosta, film nastaje prema scenariju Alexa Garlanda, a sniman je istodobno s prethodnikom, što se vidi u kontinuitetu priče i tematskom fokusu.

Radnja prati Spikea (Alfie Williams), tinejdžera koji ostaje zarobljen u Britaniji (karantena) i prisilno se priključuje nasilnoj sekti poznatoj kao Fingers, predvođenoj karizmatičnim, ali sadističkim Jimmyjem (Jack O’Connell). Paralelno se razvija druga linija priče vezana uz dr. Iana Kelsona (Ralph Fiennes), liječnika koji održava tzv. Hram lubanja – memorijal žrtvama virusa – i provodi rizične eksperimente nad zaraženim Samsonom (Chi Lewis-Parry), pokušavajući testirati granice izlječivosti infekcije. Te se dvije priče postupno sudaraju, s posljedicama koje mijenjaju odnose moći unutar zajednica preživjelih.

Hram lubanja ima ponešto mračniji pristup od prethodnika, naglašavajući nasilje kao društveni mehanizam, posebice u kontekstu „novog normalnog”. DaCosta se svjesno odmiče od Boyleovog režijskog rukopisa, uz Garlandovu podršku, i gradi sporiji, dramaturški fokusiraniji film.

Kritički prijem zasad je izrazito povoljan, uz naglasak na režiju te glumačke izvedbe Fiennesa i O’Connella. Film je ujedno i srednji dio planirane trilogije, s već potvrđenim trećim nastavkom.

Izvor: YouTube/Amazon MGM

Bez milosti (Mercy)

U kinima (SAD) od 23. siječnja, u domaćim kinima od 29. siječnja

Znanstveno-fantastični triler Timura Bekmambetova smješten je u Los Angeles 2029. godine, u društvo u kojem je pravosudni sustav prepušten umjetnoj inteligenciji. Detektiv Chris Raven (Chris Pratt) optužen je za ubojstvo vlastite supruge (Annabelle Wallis) i ima točno 90 minuta da dokaže nevinost – ne pred ljudskim sudom, nego pred umjetnom inteligencijom (Maddox – Rebecca Ferguson). Odluka je konačna i automatizirana, a vrijeme postaje glavni dramaturški mehanizam filma.

Na razini premise, Bez milosti se jasno oslanja na poznate motive tehnološkog nadzora, automatizirane pravde i sustava koji se više ne mogu zaustaviti kad jednom preuzmu kontrolu. Produkcijski gledano, riječ je o velikom studijskom projektu, a, uz Pratta i Ferguson, u glumačku postavu filma čine i Kylie Rogers, Kali Reis, Chris Sullivan, Kenneth Choi te Rafi Gavron. Scenarij potpisuje Marco van Belle.

Iako tema umjetne inteligencije u pravosuđu nudi prostor za ozbiljna pitanja, prvi materijali sugeriraju film koji se više oslanja na žanrovske obrasce. Bekmambetov je u svom opusu imao podosta promašaja, foršpan ne obećava previše, no Amazon MGM se očito odlučio okladiti na njega. Hoće li se to pokazati kao greška – ostaje nam vidjeti.

Povratak u Silent Hill (Return to Silent Hill)

U kinima (SAD) od 23. siječnja, u francuskim kinima od 4. veljače

Treći filmski povratak u svijet Silent Hilla ujedno je i najambiciozniji pokušaj da se serijal napokon čvrsto veže uz svoj „najvažniji izvor”. Film je temeljen izravno na igri Silent Hill 2, a režiju i supotpis scenarija ponovno preuzima Christophe Gans, autor prve filmske verzije Silent Hilla iz 2006., danas često spominjanog kao vizualno uvjerljivog, ali narativno nedorečenog pokušaja adaptacije.

Radnja prati Jamesa Sunderlanda (Jeremy Irvine), muškarca koji, nakon emocionalnog sloma i gubitka žene, prima pismo koje ga vraća u Silent Hill – grad koji se više ne može objasniti logikom stvarnog svijeta. U potrazi za Mary (Hannah Emily Anderson), James se suočava s prostorom koji zrcali njegovu krivnju, potisnuta sjećanja i psihičku nestabilnost, dok granica između halucinacije i stvarnosti postupno nestaje. U priči se pojavljuje i djevojčica Laura (Evie Templeton), lik poznat igračima originala.

Za razliku od prethodnih filmskih inkarnacija, Povratak u Silent Hill ne pokušava kombinirati više dijelova serijala niti prilagođavati strukturu glavnostrujaškim očekivanjima. Oslanja se gotovo isključivo na priču, motive i ikonografiju Silent Hill 2, uključujući dizajn čudovišta, scenografiju i sporiji, introspektivni ritam. Važan element je i povratak Akire Yamaoke, čija je glazba neodvojiv dio identiteta serijala i ovdje služi kao izravna veza s izvornikom.

Film je sniman u Njemačkoj i Srbiji, distribucija počinje 23. siječnja u Sjedinjenim Američkim Državama, a europsku će premijeru imati početkom veljače.

Izvor: YouTube/20th Century Studios

Poziv u pomoć (Send Help)

U kinima (RH) od 5. veljače

Nakon gotovo dva desetljeća izbivanja iz čistokrvnog horora, Sam Raimi vraća se žanru koji ga je definirao. Poziv u pomoć je mračno intonirani triler s izraženim crnim humorom, oslonjen na sukob likova, zatvoren prostor i fizičku eskalaciju napetosti – uz vrlo prepoznatljiv autorski potpis.

Radnja započinje avionskom nesrećom nakon koje Linda Liddle (Rachel McAdams), zanemarena zaposlenica, i njezin nadređeni Bradley Preston (Dylan O'Brien) ostaju nasukani na pustom otoku. Njihov odnos, već unaprijed obilježen neravnotežom moći, brzo se mijenja kada preživljavanje postane jedini zajednički cilj.

Scenarij potpisuju Damian Shannon i Mark Swift, a film svjesno reducira vanjske elemente kako bi fokus prebacio na dinamiku između dvoje likova. Prema riječima glumaca, redatelj osobito inzistira na praktičnim efektima.

Izvor: YouTube

Drakula (Dracula)

U kinima (SAD) od 6. veljače

Još verzija Drakule! Nova adaptacija dolazi od Luca Bessona, koji ovom pričom svjesno bježi od klasičnog horora i naglašava tragično-romantičnu dimenziju lika. Drakula (razvijan pod radnim naslovom Dracula: A Love Tale) polazi od ideje vječne ljubavi, a tek sekundarno od vampirskog mita koji je tijekom desetljeća postao dominantna interpretacija Stokerova romana.

Radnja započinje u Vlaškoj (pokrajini, ne ulici), gdje knez Vladimir (Caleb Landry Jones) nakon smrti supruge Elisabete (Zoë Bleu) odbacuje Boga i prihvaća prokletstvo besmrtnosti. Tijekom četiri stoljeća luta Europom u potrazi za njezinom reinkarnacijom, stvarajući mrežu vampirskih sljedbenika i razvijajući opsesivne metode zavođenja. U 18. stoljeću u Parizu susreće Minu, zaručnicu odvjetnika Jonathana Harkera, u kojoj prepoznaje izgubljenu ljubav, a pritom ga prati i svećenik (Christoph Waltz), figura koja u ovoj verziji preuzima ulogu lovca i moralne protuteže Drakuli.

Bessona ne zanima horor, nego melodrama o čovjeku osuđenom na vječno čekanje. Film se zato snažno oslanja na vizualni identitet – inspiraciju flamanskim slikarstvom, chiaroscuro rasvjetu, raskošne kostime (više od 550 izrađenih komada) i izgrađene setove.

Reakcije su, zasad, podijeljene. Film ide u širu kino-distribuciju (SAD) 6. veljače.

Autocesta zločina (Crime 101)

U kinima (SAD) od 13., u domaćim kinima od 19. veljače

Kriminalistički triler Barta Laytona, temeljen na noveli Crime 101, prati iskusnog kradljivca dragulja (Chris Hemsworth) koji nizom pljački duž autoceste 101 izmiče policiji. U trenutku kad se odluči na najambiciozniji posao u karijeri, u njegov se plan upliće Sharon Colvin (Halle Berry) s vlastitim razlozima za rizik, dok detektiv (Mark Ruffalo) – uvjeren da je napokon prepoznao kradljivčeve obrasce – sve više sužava obruč.

Vrisak 7 (Scream 7)

U kinima (RH) od 26. veljače

Sedmi nastavak serijala donosi najznačajniji zaokret još od ponovnog pokretanja franšize: Kevin Williamson, autor originalnog Vriska iz 1996., prvi put preuzima i režiju. Nakon turbulentnog produkcijskog razdoblja i potpunog kreativnog preslagivanja, Vrisak 7 vraća fokus na lik koji je cijelo vrijeme bio središnja točka serijala – Sidney Prescott (Neve Campbell).

Radnja je smještena u mali grad Pine Grove u Indiani, gdje Sidney pokušava živjeti van sjene prošlih trauma. Taj pokušaj prekida pojava novog Ghostfacea, koji ovaj put cilja njezinu kćer Tatum. Umjesto još jedne igre s pravilima žanra, film se oslanja na osobni ulog: zaštitu obitelji i konačno suočavanje s nasljeđem nasilja koje se proteže kroz desetljeća.

Uz Campbell, vraćaju se i Courteney Cox kao Gale Weathers te Jasmin Savoy Brown i Mason Gooding kao Mindy i Chad. Posebnu pažnju izazivaju glasine i marketinški signali koji upućuju na povratak ranijih likova iz serijala – uključujući Stu Machera.

Za razliku od prethodnih nastavaka koji su naglašavali „meta-komentar” i žanrovsku ironiju, Vrisak 7 djeluje kao film koji pokušava zatvoriti krug. Ne odustaje od prepoznatljive strukture i ikonografije, ali ih koristi kao okvir za priču o generacijskom prijenosu straha i odgovornosti.

Još filmova koji bi vam mogli biti od interesa: The Big Fake (Il falsario) – na Netflixu od 23. siječnja; Utočište (Shelter) – u kinima (SAD) od 30. siječnja, u domaćim kinima od 19. veljače; Kontaminacija (Cold Storage) – u kinima (RH) od 12. veljače; How to Make a Killing – u kinima (SAD) od 20. veljače (u ožujku u britanskim i, vjerojatno, europskim kinima).