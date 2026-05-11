Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (11.5. - 17.5.2026.)
Izdvajamo aktualne filmove u domaćim i stranim kinima te novitete na streaming platformama! Glasajte za ono što bi prvo pogledali
Čini se da u posljednje vrijeme imamo tjedno minimalno jedan novi, vrlo očekivani film na kino repertoaru. Ovog je tjedna to Siva zona (In the Grey) Guyja Ritchieja, a koji nam još noviteti pristižu pogledajte u top-listama - i ne zaboravite glasati za vašeg ovotjednog favorita!
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PREMIJERA
|1
|Siva zona (In the Grey)
|akcijski
|14.5.
|2
|Mortal Kombat II
|akcijski
|7.5.
|3
|Zaluđenost (Obsession)
|horor
|14.5.
|4
|Heidi i mali ris (Heidi Rescue of the Lynx)
|animirani
|14.5.
|5
|Ovce detektivi (The Sheep Detectives)
|obiteljski
|7.5.
*obilježava se 40 godina od originalnog Top Guna, tako da od 14. svibnja u multipleksima možete pogledati i Top Gun te Top Gun: Maverick
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PRIKAZUJE SE
|1
|LifeHack
|akcijski, triler
|u američkim kinima
|2
|Erica
|horor
|u japanskim kinima
|3
|L'Abandon
|drama
|u francuskim kinima
|4
|La Vénus électrique
|romantična komedija
|u francuskim kinima
|5
|Manipulation
|drama
|u talijanskim kinima
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PLATFORMA
|1
|Lurker**
|drama, kriminalistički
|HBO Max
|2
|Crni telefon 2 (Black Phone 2)**
|horor
|Netflix
|3
|Marty, Life Is Short**
|dokumentarni
|Netflix
|4
|The Punisher: One Last Kill
|akcijski
|Disney+
|5
|A lista: 15 priča o azijskoj i pacifičkoj dijaspori (The A List: 15 Stories from Asia and Pacific Diasporas)
|dokumentarni
|HBO Max
|6
|Untold UK: Jamie Vardy**
|dokumentarni
|Netflix
|7
|The Bus: A French Football Mutiny**
|dokumentarni
|Netflix
|8
|The Crash**
|dokumentarni
|Netflix
|9
|Iza rešetaka: Atentat pod reflektorima (Behind the Bars: Shot in the Spotlight)
|dokumentarni
|HBO Max
|10
|No Place to Be Single (Non è un Paese Per Single)
|romantična komedija
|Amazon Prime Video
**dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena