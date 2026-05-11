Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (11.5. - 17.5.2026.)

Izdvajamo aktualne filmove u domaćim i stranim kinima te novitete na streaming platformama! Glasajte za ono što bi prvo pogledali

Čini se da u posljednje vrijeme imamo tjedno minimalno jedan novi, vrlo očekivani film na kino repertoaru. Ovog je tjedna to Siva zona (In the Grey) Guyja Ritchieja, a koji nam još noviteti pristižu pogledajte u top-listama - i ne zaboravite glasati za vašeg ovotjednog favorita!

Aktualni filmovi u domaćim kinima ovog tjedna* # NASLOV ŽANR PREMIJERA 1 Siva zona (In the Grey) akcijski 14.5. 2 Mortal Kombat II akcijski 7.5. 3 Zaluđenost (Obsession) horor 14.5. 4 Heidi i mali ris (Heidi Rescue of the Lynx) animirani 14.5. 5 Ovce detektivi (The Sheep Detectives) obiteljski 7.5.

*obilježava se 40 godina od originalnog Top Guna, tako da od 14. svibnja u multipleksima možete pogledati i Top Gun te Top Gun: Maverick



Aktualni filmovi u stranim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PRIKAZUJE SE 1 LifeHack akcijski, triler u američkim kinima 2 Erica horor u japanskim kinima 3 L'Abandon drama u francuskim kinima 4 La Vénus électrique romantična komedija u francuskim kinima 5 Manipulation drama u talijanskim kinima



Novi filmovi na streaming platformama ovog tjedna # NASLOV ŽANR PLATFORMA 1 Lurker** drama, kriminalistički HBO Max 2 Crni telefon 2 (Black Phone 2)** horor Netflix 3 Marty, Life Is Short** dokumentarni Netflix 4 The Punisher: One Last Kill akcijski Disney+ 5 A lista: 15 priča o azijskoj i pacifičkoj dijaspori (The A List: 15 Stories from Asia and Pacific Diasporas) dokumentarni HBO Max 6 Untold UK: Jamie Vardy** dokumentarni Netflix 7 The Bus: A French Football Mutiny** dokumentarni Netflix 8 The Crash** dokumentarni Netflix 9 Iza rešetaka: Atentat pod reflektorima (Behind the Bars: Shot in the Spotlight) dokumentarni HBO Max 10 No Place to Be Single (Non è un Paese Per Single) romantična komedija Amazon Prime Video

**dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena