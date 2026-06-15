Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (15.6. - 21.6.2026.)

Novi tjedan donosi novi set filmskih naslova, od domaćih i stranih kino-premijera do noviteta na streaming platformama! Doduše, kvantitativno malo slabije no inače (krivite Svjetsko prvenstvo)

Zanimljivo, ovog tjedna u domaće multiplekse pristiže samo jedan novi film - Priča o igračkama 5 (Toy Story 5) - no, to nije slučaj kad su posrijedi strana kina! Pogledajte friške filmske novitete u listama ispod i ne zaboravite glasati u anketi.

Aktualni filmovi u domaćim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PREMIJERA 1 Priča o igračkama 5 (Toy Story 5) animirani 18.6. 2 Dan razotkrivanja (Disclosure Day) SF 11.6. 3 The Girl Who Leapt Through Time anime 13.6. 4 Gospodari svemira (Masters of the Universe) akcijski 4.6. 5 Zbrka u genima 2 (Ooh La La 2) komedija 11.6.



Aktualni filmovi u stranim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PRIKAZUJE SE 1 All of a Sudden (Soudain) drama u japanskim (uskoro i francuskim) kinima 2 The Samurai and the Prisoner (Kokurôjô) povijesna drama u japanskim kinima 3 Smrt Robina Hooda (The Death of Robin Hood) drama, akcijski u američkim i njemačkim kinima 4 You Are the Film (Kimi wa Eiga) SF, komedija u japanskim kinima 5 Girls like Girls drama, romantični, mjuzikl u američkim kinima



Novi filmovi na streaming platformama ovog tjedna # NASLOV ŽANR PLATFORMA 1 Bob Dylan: Potpuni neznanac (A Complete Unknown) biografski HBO Max 2 Ubit će te (They Will Kill You) horor, akcijski Netflix 3 Color Book* drama Netflix 4 Voicemails for Isabelle* romantična komedija Netflix 5 How to Make a Killing triler, komedija HBO Max

*dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena