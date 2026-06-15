Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (15.6. - 21.6.2026.)
Novi tjedan donosi novi set filmskih naslova, od domaćih i stranih kino-premijera do noviteta na streaming platformama! Doduše, kvantitativno malo slabije no inače (krivite Svjetsko prvenstvo)
Zanimljivo, ovog tjedna u domaće multiplekse pristiže samo jedan novi film - Priča o igračkama 5 (Toy Story 5) - no, to nije slučaj kad su posrijedi strana kina! Pogledajte friške filmske novitete u listama ispod i ne zaboravite glasati u anketi.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PREMIJERA
|1
|Priča o igračkama 5 (Toy Story 5)
|animirani
|18.6.
|2
|Dan razotkrivanja (Disclosure Day)
|SF
|11.6.
|3
|The Girl Who Leapt Through Time
|anime
|13.6.
|4
|Gospodari svemira (Masters of the Universe)
|akcijski
|4.6.
|5
|Zbrka u genima 2 (Ooh La La 2)
|komedija
|11.6.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PRIKAZUJE SE
|1
|All of a Sudden (Soudain)
|drama
|u japanskim (uskoro i francuskim) kinima
|2
|The Samurai and the Prisoner (Kokurôjô)
|povijesna drama
|u japanskim kinima
|3
|Smrt Robina Hooda (The Death of Robin Hood)
|drama, akcijski
|u američkim i njemačkim kinima
|4
|You Are the Film (Kimi wa Eiga)
|SF, komedija
|u japanskim kinima
|5
|Girls like Girls
|drama, romantični, mjuzikl
|u američkim kinima
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PLATFORMA
|1
|Bob Dylan: Potpuni neznanac (A Complete Unknown)
|biografski
|HBO Max
|2
|Ubit će te (They Will Kill You)
|horor, akcijski
|Netflix
|3
|Color Book*
|drama
|Netflix
|4
|Voicemails for Isabelle*
|romantična komedija
|Netflix
|5
|How to Make a Killing
|triler, komedija
|HBO Max
*dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena