Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (1.6. - 7.6.2026.)

U kina i na streaming platforme ovog tjedna stiže nova skupina filmskih naslova! U nastavku izdvajamo one najrelevantnije, a vi glasajte za svog favorita

Ljeto je tradicionalno rezervirano za velike hitove (čitaj komedije, nastavke i blockbustere). Većina uzima odmor upravo u ljetnim mjesecima, a produkcije se nadaju da će ljudi višak slobodnog vremena popuniti kupovinom karata - upravo za njihov film. Pogledajte što nam dolazi u kina i na streaming platforme!

Aktualni filmovi u domaćim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PREMIJERA 1 Mrak film (Scary Movie 6) komedija 4.6. 2 Gospodari svemira (Masters of the Universe) akcijski 4.6. 3 Iron Maiden: Burning Ambition dokumentarni 4.6. 4 The Amazing Digital Circus: The Last Act animirani 4.6. 5 All You Need Is Kill anime 30.5.



Aktualni filmovi u stranim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PRIKAZUJE SE 1 Power Ballad komedija, mjuzikl u američkim kinima 2 The Passenger triler u američkim kinima 3 Smart Working komedija u talijanskim kinima 4 Anna et les enfants komedija u francuskim kinima 5 Todo lo que nunca fuimos drama u španjolskim kinima



Novi filmovi na streaming platformama ovog tjedna* # NASLOV ŽANR PLATFORMA 1 The Pout-Pout Fish animirani Amazon Prime Video 2 Mexico 86 sportska komedija Netflix 3 Hitpig! animirani Amazon Prime Video 4 Boonie Bears: Guardian Code animirani Amazon Prime Video 5 Poldi dokumentarni Netflix 6 Office Romance romantična komedija Netflix 7 The Marked Woman drama, triler Netflix 8 The Murder of Rachel Nickell dokumentarni Netflix 9 Wow: Message From Outer Space avantura Amazon Prime Video 10 Maa Behen drama, komedija Netflix

*dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena