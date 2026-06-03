Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (1.6. - 7.6.2026.)
U kina i na streaming platforme ovog tjedna stiže nova skupina filmskih naslova! U nastavku izdvajamo one najrelevantnije, a vi glasajte za svog favorita
Ljeto je tradicionalno rezervirano za velike hitove (čitaj komedije, nastavke i blockbustere). Većina uzima odmor upravo u ljetnim mjesecima, a produkcije se nadaju da će ljudi višak slobodnog vremena popuniti kupovinom karata - upravo za njihov film. Pogledajte što nam dolazi u kina i na streaming platforme!
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PREMIJERA
|1
|Mrak film (Scary Movie 6)
|komedija
|4.6.
|2
|Gospodari svemira (Masters of the Universe)
|akcijski
|4.6.
|3
|Iron Maiden: Burning Ambition
|dokumentarni
|4.6.
|4
|The Amazing Digital Circus: The Last Act
|animirani
|4.6.
|5
|All You Need Is Kill
|anime
|30.5.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PRIKAZUJE SE
|1
|Power Ballad
|komedija, mjuzikl
|u američkim kinima
|2
|The Passenger
|triler
|u američkim kinima
|3
|Smart Working
|komedija
|u talijanskim kinima
|4
|Anna et les enfants
|komedija
|u francuskim kinima
|5
|Todo lo que nunca fuimos
|drama
|u španjolskim kinima
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PLATFORMA
|1
|The Pout-Pout Fish
|animirani
|Amazon Prime Video
|2
|Mexico 86
|sportska komedija
|Netflix
|3
|Hitpig!
|animirani
|Amazon Prime Video
|4
|Boonie Bears: Guardian Code
|animirani
|Amazon Prime Video
|5
|Poldi
|dokumentarni
|Netflix
|6
|Office Romance
|romantična komedija
|Netflix
|7
|The Marked Woman
|drama, triler
|Netflix
|8
|The Murder of Rachel Nickell
|dokumentarni
|Netflix
|9
|Wow: Message From Outer Space
|avantura
|Amazon Prime Video
|10
|Maa Behen
|drama, komedija
|Netflix
*dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena