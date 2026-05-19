Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (18.5. - 24.5.2026.)
Od kino-premijera do streaming noviteta, izdvojili smo filmove koji ovog tjedna traže pažnju publike. Glasajte za svog favorita!
Novi tjedan, nove liste! Pogledajte u nastavku listu aktualnih filmova u domaćim i stranim kinima, novitete na streaming platformama te glasajte za vama najdražu opciju u anketi.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PREMIJERA
|1
|Mandalorian i Grogu (The Mandalorian and Grogu)
|SF
|21.5.
|2
|Putnik (Passenger)
|horor
|21.5.
|3
|Zaluđenost (Obsession)
|horor
|14.5.
|4
|Siva zona (In the Grey)
|akcijski
|14.5.
|5
|Lijepa večer, lijep dan
|drama
|21.5.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PRIKAZUJE SE
|1
|Gorki Božić (Amarga Navidad)
|drama
|u francuskim kinima
|2
|I Love Boosters
|komedija
|u američkim kinima
|3
|Saharin (Saccharine)
|horor
|u američkim kinima
|4
|Giant
|drama, biografski
|u španjolskim i američkim kinima
|5
|L'enfant du désert
|obiteljski
|u njemačkim kinima
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PLATFORMA
|1
|Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)*
|drama, akcijski triler
|Amazon Prime Video
|2
|Nevjesta! (The Bride!)
|SF, romantični
|HBO Max
|3
|Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War
|akcijski
|Amazon Prime Video
|4
|Čujemo li se? (Is This Thing On?)
|drama, komedija
|Disney+
|5
|Ladies First
|romantična komedija
|Netflix
|6
|Kyle Larson vs. The Double*
|dokumentarni
|Amazon Prime Video
|7
|Untold UK: Liverpool’s Miracle of Istanbul*
|dokumentarni
|Netflix
|8
|Gabby’s Dollhouse: The Movie*
|obiteljski
|Netflix
|9
|Carizzma
|komedija
|Netflix
*dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena