Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (18.5. - 24.5.2026.)

Od kino-premijera do streaming noviteta, izdvojili smo filmove koji ovog tjedna traže pažnju publike. Glasajte za svog favorita!

Novi tjedan, nove liste! Pogledajte u nastavku listu aktualnih filmova u domaćim i stranim kinima, novitete na streaming platformama te glasajte za vama najdražu opciju u anketi.

Aktualni filmovi u domaćim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PREMIJERA 1 Mandalorian i Grogu (The Mandalorian and Grogu) SF 21.5. 2 Putnik (Passenger) horor 21.5. 3 Zaluđenost (Obsession) horor 14.5. 4 Siva zona (In the Grey) akcijski 14.5. 5 Lijepa večer, lijep dan drama 21.5.



Aktualni filmovi u stranim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PRIKAZUJE SE 1 Gorki Božić (Amarga Navidad) drama u francuskim kinima 2 I Love Boosters komedija u američkim kinima 3 Saharin (Saccharine) horor u američkim kinima 4 Giant drama, biografski u španjolskim i američkim kinima 5 L'enfant du désert obiteljski u njemačkim kinima



Novi filmovi na streaming platformama ovog tjedna # NASLOV ŽANR PLATFORMA 1 Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)* drama, akcijski triler Amazon Prime Video 2 Nevjesta! (The Bride!) SF, romantični HBO Max 3 Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War akcijski Amazon Prime Video 4 Čujemo li se? (Is This Thing On?) drama, komedija Disney+ 5 Ladies First romantična komedija Netflix 6 Kyle Larson vs. The Double* dokumentarni Amazon Prime Video 7 Untold UK: Liverpool’s Miracle of Istanbul* dokumentarni Netflix 8 Gabby’s Dollhouse: The Movie* obiteljski Netflix 9 Carizzma komedija Netflix

*dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena