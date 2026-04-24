Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (20.4. - 26.4.2026.)
Donosimo dvije tjedne top-liste – kino novitete i nove filmove na streaming platformama – te anketu u kojoj možete glasati za svog favorita
Izdvajamo aktualne naslova iz stranih i domaćih kina te filmske novitete sa streaming platformi. Neki od njih već imaju solidan kritičarski odjek, dok će drugi tek tražiti svoju publiku. Na kraju članka čeka vas i anketa u kojoj možete glasati za naslov koji vam djeluje najzanimljivije.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PREMIJERA
|1
|Mother Mary – Ikona (Mother Mary)
|drama, triler
|16.4.
|2
|Mumija – film Leeja Cronina (Lee Cronin's The Mummy)
|horor
|15.4.
|3
|Michael
|biografski film, drama
|23.4.
|4
|Iscjelitelj: Nasljeđe (The Physician II)
|drama
|23.4.
|5
|Mačja posla (Miss Moxy)
|animirani
|23.4.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PRIKAZUJE SE
|1
|Mārama
|horor
|u američkim kinima
|2
|Normal
|akcijski triler
|u američkim kinima
|3
|Truly Naked
|drama
|u francuskim kinima
|4
|Over Your Dead Body
|crna komedija, triler
|u američkim kinima
|5
|The Wolf and the Lamb
|horor
|u američkim kinima
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PLATFORMA
|1
|Gorile: Priča Davida Attenborougha (A Gorilla Story: Told by David Attenborough)
|dokumentarni
|Netflix
|2
|Sarina nafta (Sarah's Oil)
|drama
|Amazon Prime Video
|3
|Patty je ženskasto ime (Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ)
|drama
|HBO Max
|4
|Orangutan
|dokumentarni
|Disney+
|5
|Apex
|psihološki triler
|Netflix
|6
|Neispričane priče: Pucnjava u Hawthorne Hillu (Untold: The Shooting at Hawthorne Hill)
|dokumentarni
|Netflix
|7
|Cimerice (Roommates)
|komedija
|Netflix
|8
|Osveta (Venganza)
|akcijski
|Amazon Prime Video
|9
|180
|drama, triler
|Netflix
|10
|Balls Up
|komedija
|Amazon Prime Video