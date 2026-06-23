Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (22.6. - 28.6.2026.)
Izdvajamo najrelevantnije filmove tjedna i slažemo ih u tri zasebne liste, a vi glasajte za svog favorita u anketi ispod
Novi tjedan, nove liste, nova anketa! U nastavku pogledajte koja tri filma pristižu u domaća kina, kao i aktualne novitete u stranim kinima te na streaming platformama.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PREMIJERA
|1
|De Gaulle: U sjeni otpora (De Gaulle: Tilting Iron)
|drama
|25.6.
|2
|Priča o igračkama 5 (Toy Story 5)
|animirani
|18.6.
|3
|Dan razotkrivanja (Disclosure Day)
|SF
|11.6.
|4
|Supergirl
|akcijski
|25.6.
|5
|Tenisice (Sneaks)
|animirani
|25.6.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PRIKAZUJE SE
|1
|Sinsin and The Mouse
|drama
|u japanskim kinima
|2
|L'étrangère
|drama
|u francuskim kinima
|3
|Minions & Monsters
|animirani
|u francuskim kinima
|4
|Jackass: Best and Last
|komedija
|u američkim kinima
|5
|Piccolo miracolo
|drama
|u talijanskim kinima
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PLATFORMA
|1
|Hedda
|drama
|Prime Video
|2
|undertone
|horor
|HBO Max
|3
|Avatar: Vatra i pepeo (Avatar: Fire and Ash)
|SF
|Disney+
|4
|The SpongeBob Movie: Search for SquarePants
|animirani
|Prime Video
|5
|The Welcome Table
|dokumentarni
|HBO Max
|6
|In the Hand of Dante
|triler
|Netflix
|7
|Chris & Martina: The Final Set
|dokumentarni
|Netflix
|8
|Little Brother
|komedija
|Netflix
*dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena