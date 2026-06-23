Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (22.6. - 28.6.2026.)

Izdvajamo najrelevantnije filmove tjedna i slažemo ih u tri zasebne liste, a vi glasajte za svog favorita u anketi ispod

Novi tjedan, nove liste, nova anketa! U nastavku pogledajte koja tri filma pristižu u domaća kina, kao i aktualne novitete u stranim kinima te na streaming platformama.

Aktualni filmovi u domaćim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PREMIJERA 1 De Gaulle: U sjeni otpora (De Gaulle: Tilting Iron) drama 25.6. 2 Priča o igračkama 5 (Toy Story 5) animirani 18.6. 3 Dan razotkrivanja (Disclosure Day) SF 11.6. 4 Supergirl akcijski 25.6. 5 Tenisice (Sneaks) animirani 25.6.



Aktualni filmovi u stranim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PRIKAZUJE SE 1 Sinsin and The Mouse drama u japanskim kinima 2 L'étrangère drama u francuskim kinima 3 Minions & Monsters animirani u francuskim kinima 4 Jackass: Best and Last komedija u američkim kinima 5 Piccolo miracolo drama u talijanskim kinima



Novi filmovi na streaming platformama ovog tjedna* # NASLOV ŽANR PLATFORMA 1 Hedda drama Prime Video 2 undertone horor HBO Max 3 Avatar: Vatra i pepeo (Avatar: Fire and Ash) SF Disney+ 4 The SpongeBob Movie: Search for SquarePants animirani Prime Video 5 The Welcome Table dokumentarni HBO Max 6 In the Hand of Dante triler Netflix 7 Chris & Martina: The Final Set dokumentarni Netflix 8 Little Brother komedija Netflix

*dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena