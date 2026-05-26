Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (25.5. - 31.5.2026.)

U domaća nam kina stiže jedan od najočekivanijih horora godine, a u američka kina dolazi ratni spektakl koji bi trebao ući u domaću distribuciju tek u rujnu ove godine

Uplovili smo u posljednji tjedan mjeseca svibnja! Opetovano vam donosimo popis aktualnih filmova u domaćim i stranim kinima, kao i novitete na streaming platformama.

Aktualni filmovi u domaćim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PREMIJERA 1 Backrooms: Bez izlaza (Backrooms) horor 28.5. 2 Pjesma grbavog kita (The Last Whale Singer) animirani 28.5. 3 All You Need Is Kill anime 30.5. 4 Mandalorian i Grogu (The Mandalorian and Grogu) SF 21.5. 5 Lijepa večer, lijep dan drama 21.5.



Aktualni filmovi u stranim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PRIKAZUJE SE 1 Pod pritiskom: Dan D (Pressure) ratni, triler u američkim kinima 2 Hako no naka no hitsuji SF, drama u japanskim kinima 3 Corredora drama u španjolskim kinima 4 Who drama, triler u francuskim kinima 5 Corporate Retreat horor, komedija u američkim kinima



Novi filmovi na streaming platformama ovog tjedna* # NASLOV ŽANR PLATFORMA 1 The Moment* HBO Max mockumentary 2 Room to Move Netflix dokumentarni 3 Miss You, Love You* HBO Max drama 4 Untold UK: Vinnie Jones Netflix dokumentarni 5 Remarkably Bright Creatures Netflix drama, komedija 6 Dame prve (Ladies First) Netflix komedija

*dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena