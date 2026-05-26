Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (25.5. - 31.5.2026.)
U domaća nam kina stiže jedan od najočekivanijih horora godine, a u američka kina dolazi ratni spektakl koji bi trebao ući u domaću distribuciju tek u rujnu ove godine
Uplovili smo u posljednji tjedan mjeseca svibnja! Opetovano vam donosimo popis aktualnih filmova u domaćim i stranim kinima, kao i novitete na streaming platformama. Glasajte za svog favorita u anketi na kraju članka!
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PREMIJERA
|1
|Backrooms: Bez izlaza (Backrooms)
|horor
|28.5.
|2
|Pjesma grbavog kita (The Last Whale Singer)
|animirani
|28.5.
|3
|All You Need Is Kill
|anime
|30.5.
|4
|Mandalorian i Grogu (The Mandalorian and Grogu)
|SF
|21.5.
|5
|Lijepa večer, lijep dan
|drama
|21.5.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PRIKAZUJE SE
|1
|Pod pritiskom: Dan D (Pressure)
|ratni, triler
|u američkim kinima
|2
|Hako no naka no hitsuji
|SF, drama
|u japanskim kinima
|3
|Corredora
|drama
|u španjolskim kinima
|4
|Who
|drama, triler
|u francuskim kinima
|5
|Corporate Retreat
|horor, komedija
|u američkim kinima
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PLATFORMA
|1
|The Moment*
|HBO Max
|mockumentary
|2
|Room to Move
|Netflix
|dokumentarni
|3
|Miss You, Love You*
|HBO Max
|drama
|4
|Untold UK: Vinnie Jones
|Netflix
|dokumentarni
|5
|Remarkably Bright Creatures
|Netflix
|drama, komedija
|6
|Dame prve (Ladies First)
|Netflix
|komedija
*dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena