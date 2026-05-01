Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (27.4. - 3.5.2026.)

Pogledajte što od aktualnih kino noviteta igra u domaćim i stranim kinima, što pristiže na streaming platforme, a u anketi glasajte za koji bi se od filmova opredijelili

Tin Bačun petak, 1. svibnja 2026. u 02:07
📷 Izvor: YouTube/Netflix
Novi tjedan – nove liste! Pripremili smo za vas spisak aktualnih naslova koji trenutno igraju u stranim i domaćim kinima (kod nas je ponuda ponešto slabija) te popisali filmske novitete sa streaming platformi. Uz to, tu je i anketa u kojoj se možete opredijeliti za najzanimljiviji film – po vašem mišljenju.

Aktualni filmovi u domaćim kinima ovog tjedna
# NASLOV ŽANR PREMIJERA
1 Hokum horor 30.4.
2 Vrag nosi Pradu 2 (The Devil Wears Prada 2)  komedija 30.4.
3 Michael biografski film, drama 23.4.
4 Iscjelitelj: Nasljeđe (The Physician II) drama 23.4.
5 Mačja posla (Miss Moxy) animirani 23.4.

Aktualni filmovi u stranim kinima ovog tjedna
# NASLOV ŽANR PRIKAZUJE SE
1 Dao drama u francuskim kinima
2 Deep Water horor, drama u američkim kinima
3 One Spoon of Chocolate akcijski, triler u američkim kinima
4 Seven Snipers akcijski u australskim kinima
5 Animal Farm animirani u američkim kinima

Novi filmovi na streaming platformama ovog tjedna
# NASLOV ŽANR PLATFORMA
1 Marty veličanstveni (Marty Supreme)* drama HBO Max
2 Čudovište ispod kreveta (Dust Bunny)* horor HBO Max
3 Jerry West: The Logo dokumentarni Amazon Prime Video
4 Christy* drama HBO Max
5 Orkanski visovi (Wuthering Heights) drama HBO Max
6 My Dearest Señorita** drama Netflix
7 Je m’appelle Agneta drama Netflix
8 Černobil: U rastopljenoj jezgri (Chernobyl: Inside the Meltdown) dokumentarni Disney+
9 Swapped animirani Netflix
10 Son-In-Law (El Yerno)** crna komedija Netflix

*dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena
**dostupan na Netflixu od 1.5., nije službeno potvrđena dostupnost u RH

