Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (27.4. - 3.5.2026.)
Pogledajte što od aktualnih kino noviteta igra u domaćim i stranim kinima, što pristiže na streaming platforme, a u anketi glasajte za koji bi se od filmova opredijelili
Novi tjedan – nove liste! Pripremili smo za vas spisak aktualnih naslova koji trenutno igraju u stranim i domaćim kinima (kod nas je ponuda ponešto slabija) te popisali filmske novitete sa streaming platformi. Uz to, tu je i anketa u kojoj se možete opredijeliti za najzanimljiviji film – po vašem mišljenju.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PREMIJERA
|1
|Hokum
|horor
|30.4.
|2
|Vrag nosi Pradu 2 (The Devil Wears Prada 2)
|komedija
|30.4.
|3
|Michael
|biografski film, drama
|23.4.
|4
|Iscjelitelj: Nasljeđe (The Physician II)
|drama
|23.4.
|5
|Mačja posla (Miss Moxy)
|animirani
|23.4.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PRIKAZUJE SE
|1
|Dao
|drama
|u francuskim kinima
|2
|Deep Water
|horor, drama
|u američkim kinima
|3
|One Spoon of Chocolate
|akcijski, triler
|u američkim kinima
|4
|Seven Snipers
|akcijski
|u australskim kinima
|5
|Animal Farm
|animirani
|u američkim kinima
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PLATFORMA
|1
|Marty veličanstveni (Marty Supreme)*
|drama
|HBO Max
|2
|Čudovište ispod kreveta (Dust Bunny)*
|horor
|HBO Max
|3
|Jerry West: The Logo
|dokumentarni
|Amazon Prime Video
|4
|Christy*
|drama
|HBO Max
|5
|Orkanski visovi (Wuthering Heights)
|drama
|HBO Max
|6
|My Dearest Señorita**
|drama
|Netflix
|7
|Je m’appelle Agneta
|drama
|Netflix
|8
|Černobil: U rastopljenoj jezgri (Chernobyl: Inside the Meltdown)
|dokumentarni
|Disney+
|9
|Swapped
|animirani
|Netflix
|10
|Son-In-Law (El Yerno)**
|crna komedija
|Netflix
*dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena
**dostupan na Netflixu od 1.5., nije službeno potvrđena dostupnost u RH