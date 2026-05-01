Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (27.4. - 3.5.2026.)

Pogledajte što od aktualnih kino noviteta igra u domaćim i stranim kinima, što pristiže na streaming platforme, a u anketi glasajte za koji bi se od filmova opredijelili

Novi tjedan – nove liste! Pripremili smo za vas spisak aktualnih naslova koji trenutno igraju u stranim i domaćim kinima (kod nas je ponuda ponešto slabija) te popisali filmske novitete sa streaming platformi. Uz to, tu je i anketa u kojoj se možete opredijeliti za najzanimljiviji film – po vašem mišljenju.

Aktualni filmovi u domaćim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PREMIJERA 1 Hokum horor 30.4. 2 Vrag nosi Pradu 2 (The Devil Wears Prada 2) komedija 30.4. 3 Michael biografski film, drama 23.4. 4 Iscjelitelj: Nasljeđe (The Physician II) drama 23.4. 5 Mačja posla (Miss Moxy) animirani 23.4.



Aktualni filmovi u stranim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PRIKAZUJE SE 1 Dao drama u francuskim kinima 2 Deep Water horor, drama u američkim kinima 3 One Spoon of Chocolate akcijski, triler u američkim kinima 4 Seven Snipers akcijski u australskim kinima 5 Animal Farm animirani u američkim kinima



Novi filmovi na streaming platformama ovog tjedna # NASLOV ŽANR PLATFORMA 1 Marty veličanstveni (Marty Supreme)* drama HBO Max 2 Čudovište ispod kreveta (Dust Bunny)* horor HBO Max 3 Jerry West: The Logo dokumentarni Amazon Prime Video 4 Christy* drama HBO Max 5 Orkanski visovi (Wuthering Heights) drama HBO Max 6 My Dearest Señorita** drama Netflix 7 Je m’appelle Agneta drama Netflix 8 Černobil: U rastopljenoj jezgri (Chernobyl: Inside the Meltdown) dokumentarni Disney+ 9 Swapped animirani Netflix 10 Son-In-Law (El Yerno)** crna komedija Netflix

*dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena

**dostupan na Netflixu od 1.5., nije službeno potvrđena dostupnost u RH