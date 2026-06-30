Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (29.6. - 5.7.2026.)
U nastavku izdvajamo najzanimljivije filmove tjedna, slažemo ih u tri liste i pitamo vas koji se naslov najviše isplate pogledati
Ovog tjedna čak četiri nova filma stižu u hrvatska kina! Osim domaće liste, pogledajte i novitete u stranim kinima te na streaming platformama.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PREMIJERA
|1
|Bilo jednom u kinu (Once Upon a Time in Cinema)
|drama
|2.7.
|2
|Malci i čudovišta (Minions and Monsters)
|animirani
|2.7.
|3
|Poziv (The Invite)
|komedija
|2.7.
|4
|Ponor smrti (Deep Water)
|horor
|2.7.
|5
|De Gaulle: U sjeni otpora (De Gaulle: Tilting Iron)
|drama
|25.6.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PRIKAZUJE SE
|1
|Magellan (Magalhães)
|drama
|u španjolskim kinima
|2
|23 000 Leben
|drama
|u njemačkim kinima
|3
|Young Washington
|drama
|u američkim kinima
|4
|Miss Mermaid
|drama, komedija
|u francuskim kinima
|5
|Hermanos
|drama, komedija
|u španjolskim kinima
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PLATFORMA
|1
|Sisu: Road to Revenge
|akcija
|HBO Max
|2
|Enola Holmes 3
|avanturistički
|Netflix
|3
|Bang My Box: The Robin Byrd Story
|dokumentarni
|HBO Max
|4
|The Accountant²
|akcija, triler
|HBO Max
|5
|Little Trouble Girls
|drama
|HBO Max
|6
|Nightbitch
|crna komedija, horor, drama
|HBO Max