Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (4.5. - 10.5.2026.)

Pogledajte osvježenu listu novih naslova u kinima i na streaming platformama te dajte glas svom favoritu u anketi

Bug.hr utorak, 5. svibnja 2026. u 19:47
📷 Izvor: YouTube/Warner Bros.
Izvor: YouTube/Warner Bros.

Početak svibnja donio je novi set filmskih noviteta, od kino-premijera u domaćem i stranom repertoaru do svježih naslova na streaming platformama. Među njima su i filmovi koji već imaju solidan kritičarski odjek i oni koji će tek u idućim danima pokazati koliko stvarno vrijede.

Aktualni filmovi u domaćim kinima ovog tjedna
# NASLOV ŽANR PREMIJERA
1 Hokum horor 30.4.
2 Mortal Kombat II akcijski 7.5.
3 Ovce detektivi (The Sheep Detectives) obiteljski 7.5.
4 Vrag nosi Pradu 2 (The Devil Wears Prada 2) komedija 30.4.
5 Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour glazbeni, dokumentarni 7.5.

Aktualni filmovi u stranim kinima ovog tjedna
# NASLOV ŽANR PRIKAZUJE SE
1 Tihi prijatelj (Stiller Freund) drama u američkim kinima
2 A Fading Man (Der verlorene Mann) drama u njemačkim kinima
3 Roya drama u njemačkim kinima
4 Only Rebels Win (Seuls Les Rebelles) drama u francuskim kinima
5 Pour le plaisir komedija u francuskim kinima

Novi filmovi na streaming platformama ovog tjedna
# NASLOV ŽANR PLATFORMA
1 The Wonderers (Qui Brille au Combat) drama HBO Max
2 USA 94: Brazil’s Return to Glory* dokumentarni Netflix
3 Neobično pametna stvorenja (Remarkably Bright Creatures) drama Netflix
4 My Dearest Assassin* akcijski Netflix
5 Biker drama Netflix
6 Greenland 2: Migration* triler HBO Max
7 No Place to Be Single (Non è un Paese Per Single) romantična komedija Amazon Prime Video
8 You, Always drama, romantična komedija Netflix
9 Zet (Kürəkən VS Qayınata) komedija Netflix
10 Raakaasa horor, komedija Netflix

*dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena

Anketa Glasanje do 12.5.2026. Glasanje zatvoreno

Ukupni broj glasova:

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi