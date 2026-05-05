Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (4.5. - 10.5.2026.)
Pogledajte osvježenu listu novih naslova u kinima i na streaming platformama te dajte glas svom favoritu u anketi
Početak svibnja donio je novi set filmskih noviteta, od kino-premijera u domaćem i stranom repertoaru do svježih naslova na streaming platformama. Među njima su i filmovi koji već imaju solidan kritičarski odjek i oni koji će tek u idućim danima pokazati koliko stvarno vrijede.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PREMIJERA
|1
|Hokum
|horor
|30.4.
|2
|Mortal Kombat II
|akcijski
|7.5.
|3
|Ovce detektivi (The Sheep Detectives)
|obiteljski
|7.5.
|4
|Vrag nosi Pradu 2 (The Devil Wears Prada 2)
|komedija
|30.4.
|5
|Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour
|glazbeni, dokumentarni
|7.5.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PRIKAZUJE SE
|1
|Tihi prijatelj (Stiller Freund)
|drama
|u američkim kinima
|2
|A Fading Man (Der verlorene Mann)
|drama
|u njemačkim kinima
|3
|Roya
|drama
|u njemačkim kinima
|4
|Only Rebels Win (Seuls Les Rebelles)
|drama
|u francuskim kinima
|5
|Pour le plaisir
|komedija
|u francuskim kinima
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PLATFORMA
|1
|The Wonderers (Qui Brille au Combat)
|drama
|HBO Max
|2
|USA 94: Brazil’s Return to Glory*
|dokumentarni
|Netflix
|3
|Neobično pametna stvorenja (Remarkably Bright Creatures)
|drama
|Netflix
|4
|My Dearest Assassin*
|akcijski
|Netflix
|5
|Biker
|drama
|Netflix
|6
|Greenland 2: Migration*
|triler
|HBO Max
|7
|No Place to Be Single (Non è un Paese Per Single)
|romantična komedija
|Amazon Prime Video
|8
|You, Always
|drama, romantična komedija
|Netflix
|9
|Zet (Kürəkən VS Qayınata)
|komedija
|Netflix
|10
|Raakaasa
|horor, komedija
|Netflix
*dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena