Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (4.5. - 10.5.2026.)

Početak svibnja donio je novi set filmskih noviteta, od kino-premijera u domaćem i stranom repertoaru do svježih naslova na streaming platformama. Među njima su i filmovi koji već imaju solidan kritičarski odjek i oni koji će tek u idućim danima pokazati koliko stvarno vrijede.

Aktualni filmovi u domaćim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PREMIJERA 1 Hokum horor 30.4. 2 Mortal Kombat II akcijski 7.5. 3 Ovce detektivi (The Sheep Detectives) obiteljski 7.5. 4 Vrag nosi Pradu 2 (The Devil Wears Prada 2) komedija 30.4. 5 Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour glazbeni, dokumentarni 7.5.



Aktualni filmovi u stranim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PRIKAZUJE SE 1 Tihi prijatelj (Stiller Freund) drama u američkim kinima 2 A Fading Man (Der verlorene Mann) drama u njemačkim kinima 3 Roya drama u njemačkim kinima 4 Only Rebels Win (Seuls Les Rebelles) drama u francuskim kinima 5 Pour le plaisir komedija u francuskim kinima



Novi filmovi na streaming platformama ovog tjedna # NASLOV ŽANR PLATFORMA 1 The Wonderers (Qui Brille au Combat) drama HBO Max 2 USA 94: Brazil’s Return to Glory* dokumentarni Netflix 3 Neobično pametna stvorenja (Remarkably Bright Creatures) drama Netflix 4 My Dearest Assassin* akcijski Netflix 5 Biker drama Netflix 6 Greenland 2: Migration* triler HBO Max 7 No Place to Be Single (Non è un Paese Per Single) romantična komedija Amazon Prime Video 8 You, Always drama, romantična komedija Netflix 9 Zet (Kürəkən VS Qayınata) komedija Netflix 10 Raakaasa horor, komedija Netflix

*dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena