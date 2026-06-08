Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (8.6. - 14.6.2026.)

Novi tjedan, nove liste! Odaberite svog favorita u anketi na dnu članka.

Drugi tjedan lipnja donosi novu turu streaming noviteta i kino-filmova, od igranih do dokumentarnih naslova koji tek traže svoj odjek kod publike. U nastavku izdvajamo najrelevantnije filmove tjedna!

Aktualni filmovi u domaćim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PREMIJERA 1 Dan razotkrivanja (Disclosure Day) SF 11.6. 2 The Girl Who Leapt Through Time anime 13.6. 3 Gospodari svemira (Masters of the Universe) akcijski 4.6. 4 Zbrka u genima 2 (Ooh La La 2) komedija 11.6. 5 Mrak film (Scary Movie 6) komedija 4.6.



Aktualni filmovi u stranim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PRIKAZUJE SE 1 The Invite komedija u američkim kinima 2 Meine Frau weint drama u njemačkim kinima 3 Manipulation drama, triler u njemačkim kinima 4 The Mountain horor u japanskim kinima 5 Un hombre de verdad drama u španjolskim kinima



Novi filmovi na streaming platformama ovog tjedna* # NASLOV ŽANR PLATFORMA 1 Song Sung Blue biografski, mjuzikl, drama Netflix 2 They Will Kill You horor, akcijski HBO Max 3 Colors of Evil: Black drama Netflix 4 Maternal Instinct dokumentarni Netflix 5 Earth, Wind & Fire (To Be Celestial Vs. That’s The Weight of the World) dokumentarni HBO Max 6 The Imperial Presidency: A Fareed Zakaria Documentary dokumentarni HBO Max 7 The Evil Lawyer triler Netflix

*dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena