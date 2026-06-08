Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (8.6. - 14.6.2026.)
Novi tjedan, nove liste! Odaberite svog favorita u anketi na dnu članka.
Drugi tjedan lipnja donosi novu turu streaming noviteta i kino-filmova, od igranih do dokumentarnih naslova koji tek traže svoj odjek kod publike. U nastavku izdvajamo najrelevantnije filmove tjedna!
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PREMIJERA
|1
|Dan razotkrivanja (Disclosure Day)
|SF
|11.6.
|2
|The Girl Who Leapt Through Time
|anime
|13.6.
|3
|Gospodari svemira (Masters of the Universe)
|akcijski
|4.6.
|4
|Zbrka u genima 2 (Ooh La La 2)
|komedija
|11.6.
|5
|Mrak film (Scary Movie 6)
|komedija
|4.6.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PRIKAZUJE SE
|1
|The Invite
|komedija
|u američkim kinima
|2
|Meine Frau weint
|drama
|u njemačkim kinima
|3
|Manipulation
|drama, triler
|u njemačkim kinima
|4
|The Mountain
|horor
|u japanskim kinima
|5
|Un hombre de verdad
|drama
|u španjolskim kinima
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PLATFORMA
|1
|Song Sung Blue
|biografski, mjuzikl, drama
|Netflix
|2
|They Will Kill You
|horor, akcijski
|HBO Max
|3
|Colors of Evil: Black
|drama
|Netflix
|4
|Maternal Instinct
|dokumentarni
|Netflix
|5
|Earth, Wind & Fire (To Be Celestial Vs. That’s The Weight of the World)
|dokumentarni
|HBO Max
|6
|The Imperial Presidency: A Fareed Zakaria Documentary
|dokumentarni
|HBO Max
|7
|The Evil Lawyer
|triler
|Netflix
*dostupnost u RH još uvijek nije potvrđena