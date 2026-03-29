Što gledati u travnju? Izdvojili smo 10 najzanimljivijih naslova

Travanj donosi sudar franšiza, niskobudžetnih horora i neobičnih autorskih ideja, što nam jasno govori da velike produkcije trenutno nemaju jasnu ideju o tome koji je pristup najprofitabilniji

Ovomjesečni kino program ne djeluje kao homogena cjelina, nego kao presjek različitih produkcijskih logika koje istodobno egzistiraju na tržištu. Dio naslova oslanja se na glavnostrujašku publiku, odnosno postojeće franšize i prepoznatljive obrasce; drugi pokušavaju zauzeti poziciju kroz originalan koncept i netipičan tematski fokus, dok treći, kao predstavnici specifičnog žanra, ciljaju na zagarantiranu publiku koja aktivno prati nove naslove unutar najdražih im žanrova.

Drugim riječima, raspored je takav da nijedan (gore opisani) pristup ne dominira. Veliki studijski projekti i manji autorski radovi izlaze paralelno, bez jasne hijerarhije, što mjesec čini vrlo raznolikim. Pogledajmo što nas očekuje u travnju!

Super Mario Galaxy Film (The Super Mario Galaxy Movie)

U kinima (RH) od 2. travnja

Nakon komercijalnog uspjeha prvog animiranog Marija, bilo je pitanje vremena kada će nam pristići novi naslov u serijalu. Film Super Mario Bros. postavio je okvir: prepoznatljivi likovi, brza narativna struktura i humor. Novi film ga ne mijenja, nego širi – prostorno i produkcijski.

Super Mario Galaxy premješta radnju iz Kraljevstva gljiva u svemir, oslanjajući se na igre Super Mario Galaxy i Super Mario Galaxy 2. Taj pomak nije samo vizualna nadogradnja, već omogućuje i drugačiji ritam, fragmentiranije epizode te veći spektar likova, uključujući Rosalinu i Bowsera Jr.

Autorski tim ostaje isti (Aaron Horvath i Michael Jelenic režiraju, Matthew Fogel potpisuje scenarij), kao i glasovna postava: u originalu Chris Pratt kao Mario, Anya Taylor-Joy kao Peach, Jack Black kao Bowser, a u sinkroniziranoj varijanti svoj glas dat će Tin Rožman, Ognjen Milovanović, Fabijan Pavao Medvešek i Vini Jurčić.

Ključna stavka ovog nastavka je širenje franšize. Uvođenje likova izvan standardnog Mario kanona, poput Foxa McClouda iz Star Foxa, sugerira oprezno otvaranje prema modelu koji je već definiran kroz Super Smash Bros.. To je potez koji testira koliko daleko Nintendo može ići u povezivanju vlastitih svjetova bez gubitka identiteta pojedinačnih serijala.

Drama (The Drama)

U kinima (RH) od 2. travnja

Drama dolazi iz produkcijskog okvira A24 koji posljednjih godina sustavno stvara prostor za autore poput Kristoffera Borglija. Nakon filma Scenarij iz snova (Dream Scenario, 2023), Borgli ostaje unutar sličnog registra: prepoznatljiva svakodnevica koja se postupno deformira.

Polazna situacija je jednostavna. Emma (Zendaya) i Charlie (Robert Pattinson) nekoliko dana prije vjenčanja ulaze u niz razgovora koji destabiliziraju njihov odnos. Ključni trenutak događa se za večerom s prijateljima, gdje igra iskrenosti prelazi granicu društvene konvencije i pretvara se u mehanizam razotkrivanja. Ono što započinje kao provokacija ubrzo postaje struktura cijelog filma.

Duga scena večere, snimana gotovo kao kazališna cjelina, funkcionira kao jezgra filma. U tom prostoru likovi postupno gube kontrolu nad situacije, a odnos između Emme i Charlieja prelazi iz stabilne rutine u otvoreni sukob. Sukob se, izgleda, pojavio i u prvim reakcijama onih koji su imali priliku film već pogledati – no, bez brige, nećemo vam ništa otkriti!

Čovjek koji se smanjuje (L'Homme qui retrecit)

U kinima (RH) od 2. travnja

Čovjek koji se smanjuje dolazi iz linije adaptacija istoimenog romana (The Shrinking Man), ali ne pokušava reproducirati prijašnje verzije. Redatelj Jan Kounen mijenja perspektivu: umjesto hladnoratovskog straha od radijacije, fokus prebacuje na osobni raspad identiteta.

Paul (Jean Dujardin) se počinje smanjivati bez objašnjenja. U početku je to poremećaj koji destabilizira svakodnevicu; kasnije postaje konkretna borba za opstanak. Film prati taj pomak iznutra. Ključni element nije sama premisa nego način na koji je okruženje postavljeno. Podrum, stepenice, komadi namještaja – sve dobiva novu funkciju. Skala mijenja logiku prostora. Predmeti prestaju biti neutralni i postaju prepreke ili oružja. Time film izbjegava spektakl velikih razmjera i zadržava se unutar ograničenog prostora, ali s promijenjenim pravilima.

Razlog zašto se film nalazi na listi nije nostalgija prema klasiku nego način na koji prilagođava staru ideju suvremenom kontekstu. Priča više ne polazi od vanjske prijetnje nego od procesa koji se ne može objasniti ni zaustaviti. Rezultat je film koji ostaje unutar žanra, ali ga koristi za precizno promatranje gubitka stabilnosti – fizičke, društvene i osobne.

Stranac (L'Etranger)

Već dostupan u programu Kinoteke | U ograničenoj distribuciji (EU) od 3. travnja

Još malo Francuza! Stranac u režiji Françoisa Ozona pripada rijetkim pokušajima da se Camusov kanonski tekst prenese bez ublažavanja njegovih temeljnih problema. Film ne modernizira materijal, nego ga postavlja unutar jasno naznačenog kolonijalnog konteksta Alžira, čime odmah definira okvir u kojem lik funkcionira.

Meursault, kojeg tumači Benjamin Voisin, ostaje dosljedno zatvoren lik. Ozon ga ne pokušava psihološki objasniti niti ublažiti. Njegova ravnodušnost nije predstavljena kao misterij koji treba razriješiti, nego kao činjenica koja strukturira sve odnose – prema majci, partnerici, prijateljima i naposljetku prema samom zločinu. Narativ je podijeljen na dva jasna bloka. Prvi prati svakodnevicu i niz situacija u kojima se očekuje emocionalna reakcija, ali ona izostaje. Drugi blok – suđenje – pomiče fokus s čina na interpretaciju. U tom dijelu film eksplicitno pokazuje da optužba ne proizlazi samo iz ubojstva, nego iz Meursaultove nemogućnosti da sudjeluje u društvenim normama.

Crno-bijeli kolorit naglašava kontraste i reducira prostor na osnovne odnose svjetla i sjene. Takav pristup odgovara liku, ali istovremeno uvodi distancu (film je, estetski, naglašeno stiliziran).

The Christophers

U ograničenoj kino-distribuciji (SAD) 10. travnja

U travnju nam pristiže i novi Soderbergh! Film je premijerno prikazan na TIFF-u u rujnu 2025., a američku distribuciju preuzeo je Neon za proljeće 2026.

Premisa je jednostavna: djeca posrnulog slikara Juliana Sklara (Ian McKellen) pokušavaju unovčiti njegovu davno napuštenu seriju slika „The Christophers”, pa angažiraju Lori Butler (Michaela Coel), vještu krivotvoriteljicu, da ih dovrši.

Zanimljivo je i to što se Soderbergh ovdje, prema više kritika, namjerno „povlači”. Nema puno formalnih egzibicija kakve se često vežu uz njegovo ime; kamera je suzdržanija, prostor ograničen, a film se oslanja na dijalog, raspored tijela u kadru i male pomake u odnosu moći među likovima.

Mumija – film Leeja Cronina (Lee Cronin's The Mummy)

U kinima (RH) od 16. travnja

Nova verzija Mumije ne pokušava nastaviti liniju avanturističkog spektakla iz prethodnih iteracija, nego svjesno mijenja smjer. Umjesto pustolovnog filma, film se žanrovski vraća hororu i gradi priču oko obiteljske traume i nestanka djeteta. Kći nestaje u pustinji, vraća se godinama kasnije, ali povratak ne donosi olakšanje nego destabilizaciju: fokus nije na podrijetlu prijetnje nego na njezinim posljedicama unutar obitelji.

Glumački ansambl predvode Jack Reynor i Laia Costa, no struktura filma upućuje na to da će središnji element biti dijete i promjena koju donosi njezin povratak. U kontekstu travanjskih naslova, Mumija funkcionira kao pokušaj redefinicije poznatog materijala (kao i Čovjek koji se smanjuje). Umjesto širenja univerzuma, film reducira prostor i tematiku, što ga izdvaja od prethodnih verzija. Ako taj pristup zadrži konzistentnost, rezultat neće ovisiti o nostalgiji nego o tome koliko učinkovito može održati napetost bez oslonca na spektakl kao takav.

Izlaz 8 (Hachiban Deguchi)

U kinima (Italija) od 23. travnja

Izlaz 8 (Exit 8/Hachiban Deguchi), redatelja Genkija Kawamure, polazi od minimalne premise i gradi film gotovo isključivo kroz prostor (liminalni prostor kao osnovni alat) i figuru ponavljanja. Adaptacija istoimene videoigre ne prenosi klasičnu radnju, nego koncept: beskonačni hodnik podzemne željeznice i pravilo koje određuje preživljavanje – prepoznati anomaliju ili se vratiti na početak.

Protagonist, „Izgubljeni čovjek” (Kazunari Ninomiya), ulazi u petlju neposredno nakon poziva bivše partnerice koja mu javlja da je trudna. Taj motiv nije usputan. Film ga koristi kao temeljnu točku iz koje proizlazi sve ostalo: neodlučnost, izbjegavanje odgovornosti i nemogućnost donošenja odluke prevode se u fizički prostor iz kojeg nema izlaza.

Michael

U kinima (RH) od 23. travnja

Biografski film Michael, u režiji Antoinea Fuquaa, film je o kojem još uvijek ne znamo puno toga. Ono što znamo jest da je fokus na ranim fazama karijere Michaela Jacksona – od benda Jackson 5 do početaka solo puta. Ključna produkcijska odluka je angažman Jaafara Jacksona u glavnoj ulozi (član obitelji i debitant), dok scenarij potpisuje John Logan, autor s iskustvom kada je u pitanju povijesna i biografska građa.

Vrag nosi Pradu 2 (The Devil Wears Prada 2)

U kinima (RH) od 30. travnja

Nastavak film Vrag nosi Pradu dolazi gotovo dvadeset godina nakon originala i zadržava ključni autorski tim: redatelja Davida Frankela i scenaristicu Aline Brosh McKenna. Povratak Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt sugerira kontinuitet, ali i potrebu za redefinicijom svijeta koji se u međuvremenu promijenio: središnji konflikt više nije interni uredski odnos, nego tržišna borba.

Produkcijski kontekst, pak, dodatno naglašava ambiciju projekta. Snimanje u New Yorku i Milanu, uključujući modne događaje, pokazuje oslanjanje na stvarnu modnu infrastrukturu, a ne samo na fikcionalni prostor. Za razliku od prvog filma – industrija sada aktivno sudjeluje.

Hokum

U kinima (RH) od 30. travnja

Film Hokum, koji potpisuje Damian McCarthy, jasno se uklapa u recentni val niskobudžetnih, autorski profiliranih horora. Radnja je reducirana na sljedeće: pisac horora dolazi u izolirani irski pansion kako bi rasuo pepeo roditelja, ali se suočava s lokalnom pričom o vještici koja, navodno, isti pansion proganja.

U glavnoj ulozi je Adam Scott čija prepoznatljiva ekspresija (sa zadrškom) služi kao kontrapunkt halucinacijama. Formalno, Hokum pripada spoju psihološkog i folk horora, dok prostor pansiona funkcionira kao zatvoreni sustav u kojem se briše granica između traume i nadnaravnog.

Također, u travnju još možete pogledati i Kill Bill: Cijela krvava priča (Kill Bill: The Whole Bloody Affair) te Gospodar oluje: Legenda o Hammerheadu (Storm Rider: Legend of Hammerhead) – film srpskog i hrvatskog redatelja sniman u Hrvatskoj – od 9. travnja, kao i Iscjelitelj: Nasljeđe (The Physician II) od 23.4. u domaćim kinima. U istom mjesecu pristižu i neki zanimljivi filmovi koji će u ograničenoj distribuciji preskočiti, bar zasad, Hrvatsku – npr. Beast (2026), sportska akcijska drama s Russellom Croweom, Lukeom Hemsworthom i Danielom MacPhersonom, a tu su i novi filmovi na streaming platformama kao što je to Balls up, sportska komedija s Markom Wahlbergom, koja pristiže na Prime Video od 15. travnja.