Udruženi u zločinu: Šest zloglasnih filmskih parova

Zloglasni filmski parovi obilježili su mnoge žanrove, posebno kriminalistički film i film ceste, i isprepleli ih s romantičnom dramom. Gotovo da ne postoji slika koja bi američki film sažela bolje od dvoje ljubavnika koji u automobilu jure praznom, pustinjskom cestom, bez ikakve ideje što im donosi sutra.

Izvor:Youtube/You Only Live Once

Samo jednom se živi (You Only Live Once, Fritz Lang, 1937.)

Samo jednom se živi (You Only Live Once) je kriminalistička drama i drugi američki film Fritza Langa u čijem su središtu Eddie Taylor (Henry Fonda), mladi bivši zatvorenik koji želi početi ispočetka i Joan Graham (Sylvia Sidney), njegova odana supruga koja je čitavo vrijeme čekala njegov povratak. Iako su imali namjeru mirno živjeti, Eddie jednostavno nema sreće i ubrzo izgubi posao, a zatim je pogrešno optužen za pljačkaški pohod u kojem je stradalo nekoliko ljudi i osuđen na smrtnu kaznu.

Jedini izlaz od sigurne smrti je bijeg iz zatvora, pa Eddie sa svojom sada trudnom suprugom Joan krene prema Kanadi i na tom putu oboje steknu reputaciju traženih odmetnika i potencijalnih krivaca za sve obližnje zločine. Samo jednom se živi isprepliće elemente kriminalističke drame, proto–noira i romantične melodrame, a povremeno se čini kao da poseže i za njemačkim ekspresionizmom.

Izvor:Youtube/Pierrot le Fou

Ludi Pierrot (Pierrot le Fou, Jean–Luc Godard, 1965.)

Jean–Luc Godard stvarao je kompleksne filmske svjetove, a njegovom su modernom Francuskom često lutali ekscentrični i zaljubljeni likovi. U filmu Ludi Pierrot (Pierrot le Fou), zaljubljeni i zaneseni Ferdinand Griffon (Jean-Paul Belmondo) i Marianne Renoir (Anna Karina) žive u vlastitom svijetu i prema vlastitim pravilima te lutaju svojevrsnom kombinacijom romantične drame, kriminalističkog filma, filma ceste i mjuzikla.

Ferdinand je u bijegu od obitelji i jednolične svakodnevice, a Marianne je njegova hirovita bivša djevojka također u bijegu, ali pred gangsterima i zakonom. U romantičnom kriminalističkom pohodu, njihovo se putovanje prelijeva u intelektualni kolaž ispunjen ezoteričnim kulturnim referencama, poezijom, filozofijom i političkim radikalizmom, ali njihov odnos istovremeno postaje sve napetiji i oštriji. Ludi Pierrot je Godardova frenetična posveta filmovima o "djevojci i pištolju" te jedan od posljednjih naleta njegovog izvornog zaigranog duha.

Izvor:Youtube/Bonnie and Clyde

Bonnie i Clyde (Bonnie and Clyde, Arthur Penn, 1967.)

Inspiriran stvarnim događajima, Bonnie i Clyde (Bonnie and Clyde) je postao filmski fenomen o odmetnutim ljubavnicima, a njegovi su protagonisti postali sinonimi za partnere u zločinu. Budući da ih je već sam senzacionalistički slogan opisivao kao "mlade i zaljubljene" ubojice, film Arthura Penna uvelike je romantizirao Bonnie Parker i Clyde Barrow, slavne odmetnike iz vremena Velike depresije čije uloge utjelovljuju Faye Dunaway i Warren Beatty, te se nerijetko, usprkos brojnim problemima s realizacijom, nazivao i početkom Novog Hollywooda.

Po uzoru na Françoisa Truffauta i Jean-Luca Godarda, Penn je za završnu sekvencu nasilne smrti svojih antijunaka iskoristio čak 60 kadrova i brojne eksplozivne efekte, a u jednom se kontroverznom trenutku, s odlomljenim komadom Clydeove lubanje, referirao i na Kennedyjevo ubojstvo. Zbog završne sekvence, ali i čitave tematike, film je potaknuo mnoge rasprave o eksplicitnom nasilju na filmu, posebno jer je u ovom kontekstu ono bilo isprepleteno s fatalnom romansom.

Badlands (Terrence Malick, 1973.)

Godine 1958., dvadesetogodišnjak Charles Starkweather krenuo je u pratnji svoje malodobne djevojke Caril Ann Fugate na krvavi pohod diljem američkog srednjeg zapada na kojem su za sobom ostavili desetak mrtvih, uključujući i članove Carline obitelji, te šokirali čitavu američku javnost. Badlands je inspiriran otuđenim odmetničkim parom, a njegovi su protagonisti samodopadni adolescenti Kit Carruthers (Martin Sheen) i Holly Sargis (Sissy Speck) koji isprva ubijaju slučajno, a zatim iz čistog hira.

Badlands nema razuzdane avanture kakve su obilježile Bonnie i Clyde i umjesto toga ponire u introspektivnu i distanciranu sliku nasilja. Kit i Holly nemaju karizmu – oni ubijaju iz puke dosade i uznemirujuće su nesvjesni patnje koju na svom putu uzrokuju, a Terrence Malick razbija svaku infantilnu i bajkovitu iluziju o njihovom odnosu, suprotstavljajući ih pritom ruralnim zabitima i nemilosrdnom pustinjskom krajoliku.

Izvor:Youtube/My Own Private Idaho

Moj privatni Idaho (My Own Private Idaho, Gus Van Sant, 1991.)

Iako nisu u bijegu, Mike Waters (River Phoenix) i Scott Favor (Keanu Reeves) besciljno lutaju od Portlanda sve do Italije, a njihova je romansa osuđena na tragičan završetak po uzoru na ostale slavne i hirovite ljubavi izvan zakona. Moj privatni Idaho je slobodno inspiriran Shakespeareovim dramama Henrik IV. i Henrik V. čije likove zamjenjuju mladi i izgubljeni ulični prevaranti i prostitutke.

Mike je narkoleptični lutalica, beznadno zaljubljen u svog najboljeg prijatelja Scotta, sina gradonačelnika Portlanda koji zapravo samo idealizira boemski život. Za razliku od Scotta, Mike nema pravo odabrati svoj životni stil, pa su razlike u njihovim podrijetlima sve izraženije i sve manje premostive – Scott se uvijek može vratiti sigurnosti obiteljskog bogatstva, dok Mike ostaje prepušten surovom uličnom životu. Njihovo je kaotično i intenzivno putovanje obogaćeno ranjivim glumačkim izvedbama, kontemplativnim dugim kadrovima, frenetičnom montažom i time-lapse fotografijom.

Izvor:Youtube/True Romance

Prava romansa (True Romance, Tony Scott, 1993.)

Snimljena prema scenariju Quentina Tarantina, romantična kriminalistička drama Prava romansa (True Romance) imala je veliko značenje za popularnu kulturu. Film je inspiriran narativnim tonom Badlandsa i ne zazire od klišeja poput vjenčanja na brzinu, kovčega s novcem i "prostitutke sa zlatnim srcem", a svoj šarm duguje karizmatičnom Clarenceu Worleyju (Christian Slater) i Alabami Whitman (Patricia Arquette), čije upoznavanje u kino dvorani i nije slučajno kako se isprva činilo.

S Dennisom Hopperom, Valom Kilmerom, Garyjem Oldmanom i Bradom Pittom u sporednim ulogama, Prava romansa je postala kultnom pričom o ljubavnicima u bijegu, a izdvaja se intenzivnim spektrom, sirovim nasiljem i, prilično neobično za ovaj tip priče, sretnim završetkom.